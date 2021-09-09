Глава Орска Оренбургской области Василий Козупица облетел город на небольшом самолёте и опубликовал видео с комментарием в своем Instagram-аккаунте.

Иван Шилов ИА REGNUM Бумажный самолётик

«642 квадратных километра! По размерам своей территории Орск входит в десятку крупнейших городов России и занимает 1-е место по площади среди городов, которые не являются региональным центром. Орск — это три района и семь поселков. До самого отдаленного из них около 120 км. Поселок Мирный расположился на живописном берегу Ириклинского водохранилища. И как же все это красиво с высоты птичьего полета», — поделился впечатлениями глава муниципалитета. ⠀

Между тем не все пользователи соцсетей разделили восторг мэра. Последовала противоположная реакция оренбуржцев.

«Родина красивая, но… неухоженная. Нет у нашего города хозяйской твердой руки. К сожалению», — отметил один из комментаторов.

Главу Орска призывали спуститься с небес на землю и заняться бренными делами, поскольку в городе море проблем.

«Спускайся на землю, сказочный! Мирские проблемы сами не решаются!» — сказала подписчица.

Instagram.com/vn_kozupitsa Василий Козупица в полёте

«Когда уже в городе решать проблемы будете? Дорог нет, людей газом травят, город не убирается, а вы все с небес на землю не спуститесь», — вторит другой комментатор.

«Всё летает в облаках!» — иронизирует еще один пользователь интернета.

Все эти комментарии остались без ответа главы Орска Василия Козупицы.

«К сожалению, не смотрит он свои комментарии. А жаль», — констатировал подписчик.

Обсуждая полет мэра Орска, пользователи соцсетей вспомнили и о главе Оренбурга. «Наш улетел так, что до сих пор никак не приземлится», — отметил горожанин.

Мэр Оренбурга Владимир Ильиных в очередной раз оказался в центре внимания и критики. На главной пешеходной улице города (Советской) Оренбурга на так называемой площадке «Атриум» появился плакат с фотографией главы города, но при этом искаженной фамилией — Владимир Ильичов. На баннере для горожан оставлено пожелание: «Счастливо оставаться в проклятом Оренбурге!».

Фото облетело соцсети, пользователи критикуют, иронизируют, недоумевают. Некоторые восприняли плакат как прощание с Оренбургом.

Скриншот vk.com/orenburgochevidec Баннер с мэром Оренбурга

Баннер быстро демонтировали. Однако фото плаката осталось во многих пабликах соцсетей. Оренбуржцы вновь обсуждают тему варягов-чиновников. В комментариях чувствуется усталость от бардака в городе. Оренбуржцы все еще не теряют надежду, что к власти в муниципалитете придет настоящий хозяин и областной центр расцветет. Пока же у оренбуржцев приземленные желания. «Главное, чтобы до того, как они отсюда сбегут или их посадят, город обратно заасфальтировали», — оставил комментарий подписчик паблика «Оренбург очевидец» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, город получает огромные деньги по нацпроекту «Качественные и безопасные дороги». Однако то благоустройство, которое осуществляется в муниципалитете, вызывает у горожан отторжение. Так, заасфальтированными тротуарами на ул. Туркестанская (улицу ремонтировали два года!) город прославился на всю Россию. Капремонт улиц Володарского и Постникова начали в начале августа. Только после негодования и прогнозов транспортного коллапса чиновники опубликовали карту движения транспорта в центре города. Оренбуржцы опасаются, что ремонт не успеют завершить в 2021 году или же реализация нацпроекта на этих двух центральных городских магистралях будет проведена с дефектами, которые аукнутся в 2022 году. Оптимизма у людей нет.

Ранее оренбуржцы неоднократно поднимали тему необходимости возвращения к прямым выборам мэров, считая, что при таком варианте главы городов будут ответственными и хозяйственными.