Жители Крыма жалуются на невозможность пробиться на приём к чиновникам — людей футболят, объясняя, что приёма нет в связи с пандемией коронавируса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновники

О многократных попытках попасть на приём к главе Симферопольского района Дионису Алексанову в паблике «Злой крымчанин» в соцсети «ВКонтакте» сообщила местная жительница.

«Кто-то в курсе, работает ли вообще администрация Симферопольского района? Какая-то очень удобная политика по защите от коронавируса и назойливых людей с их гнилыми проблемами. В марте 2020 была на приеме у главы Диониса Алексанова. Глядя в глаза, обещал, что все сделают. Июль 2021-го — пытаюсь опять попасть на прием (ну потому, как вопрос никак не решился, а 12 тыс. потрачено). Ответ — «прием в телефонном режиме, подавайте заявление на эл. почту». Подала — ответа ноль. Пишу на фейсбук главе райадминистрации. Ответ — «мы вас поставили в очередь, за день вам позвонят». Хорошо. Сентябрь. Пишу, спрашиваю, когда прием-то? Ответ — «пока приемы запрещены, в связи с ограничениями Роспотребнадзора». Я удивленно: «А как же телефонный режим? В какую очередь меня записывали?» (есть, конечно, варианты, но оставлю их при себе). И тишина…» — пожаловалась Эльвира С.

Пост вызвал массу комментариев со стороны пользователей — у многих нашлась своя печальная история взаимодействия с крымским чиновничеством.

«Им понравилось так работать. Корона многим на руку», — считает Юлия В.

Граждане у здания администрации Симферополя

«Им не только понравилось, но в дальнейшем у них большие планы. Ведь в ближайшем будущем чиновников планируют заменить на программы!» — написал Евгений Ш.

«Пишите письменное обращение с припиской — прошу дать письменные ответ в установленные федеральным законом сроки (30 дней). И отправляете почтой с уведомлением о вручении. Отреагируют», — уверена Светлана Ч.

«Придёт отписка, либо перенаправили в такое-то ведомство, а оттуда — либо в другое, либо отписка, либо ждём чего-то там (полномочий, денег, команды сверху, небесного гласа)», — ответил Виталий Г.

«В Крыму никогда ничего нельзя добиться. Это проверено», — считает Наталия М.

«Обращались к Аксёнову, замкнутый круг», — добавила она.

«Не работает даже администрация города Симферополя, даже после личного видеоприема, которого ждут по полгода, одни отписки, они даже не меняют местами предложения, половина ответа не по сути обращения, из ответов, которым уже по два года», — делится Людмила Н.

«Власть переходит к режиму диктатуры. Народ для нее уже просто холопы и рабы», — написал Евгений Ш.

«Практически невозможно какой-либо вопрос решить! Всё в электронном виде и везде одни отписки!» — поддерживает Виталий Г.

«Тоже неоднократно обращался — отписки…» — делится Александр П.

«Не работает и администрация города Ялта, и прокуратура, уже год прячутся и не отвечают», — написала Наталия Р.

«С Нового года в Крыму нет власти. Никто не работает, не реагирует, ни администрации, ни другие госучреждения, полиция в том числе», — возмущена Наташа П.

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«Народ никому не нужен с его проблемами», — поддержал Виктор Г.

«Какой режим ограничения, если он вёл приём граждан и публиковали в ВК, а также были встречи выездные в некоторых поселениях. Просто Вас забыли записать, всегда дают ответы на поставленные вопросы», — считает Наталья Н.

«Я так в свою управляющую компанию пришёл решать коммунальные вопросы. Железная дверь, закрыто наглухо. На двери листок с текстом, что в связи с коронавирусом там что-то приём не ведут, только писать/звонить. Пока я репу чухал в раздумьях, какие-то работяги оттуда вышли, и дверь за ними медленно так закрывалась. Я сначала на всякий случай ногу в зазор поставил, потом пару секунд подумал и весь вовнутрь просочился. Как Терминатор в логово сил сопротивления. Шёл по корридору и заходил в кабинеты, интересуясь, к кому можно обратиться со своим вопросом. На меня смотрели в шоке, откуда я тут появился, как попал. Но наглость выручила. Давил до упора, коль уж был внутри. Нехотя, но им пришлось меня принять», — поделился Виктор К.