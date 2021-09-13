В связи с катастрофой самолёта L-410 в Приангарье губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву в Instagram задают вопросы и просят помочь поменять расписание вылета с ночного на дневное. В социальных сетях пишут, что трагедии могло бы не произойти, если бы пилоты летели в светлое время суток.

Epp.genproc.gov.ru Обломки самолёта L-410

«Почему нельзя было отменить вылет в тёмное время суток?!» — негодует annaantipina3252019.

«Там и без тумана ночью коровы по взлетке ходят. Аэродром категорически не приспособлен к ночным посадкам», — информирует kochnev5347.

«Игорь Иванович, почему авиакомпания допустила вылет этого рейса в такое время? Задержали вылет на семь часов без объяснений и предупреждений! И пассажиры сами понимали, насколько опасно лететь туда в темноте», — пишет kul_eka13.

38.mchs.gov.ru На месте крушения самолёта

«Скажите, пожалуйста, кто ответит за смерть людей! Какой дурак составил так расписание вылета самолёта в Казачинское ночью? Раньше всегда самолёт Иркутск — Казачинское вылетал днём!

Днём пилоты бы разглядели полосу и вручную посадили бы самолёт! Как можно в богом забытое место ночью отправлять самолёт? Игорь Иванович, распорядитель поменять расписание! Родственникам погибших выражаю соболезнования!

Пострадавшим скорейшего выздоровления! Погибла женщина врач-кардиолог Магистральнинской районной больницы! Такая замечательная женщина! Больница без кардиолога осталась!

Сын нашей знакомой летел в гости, к своей маме, в этом самолете — сломал позвоночник! Кто ответит за это? Срочно поменяйте расписание вылета с ночного на дневное!» — призывает kukushkina.larisa.irk.

«Вопрос к тому, кто борт выпускал: если туман, ни о каких рейсах и речи быть не может. В 10 вечера дорогу не видно было, а тут с высоты — даже представить страшно! Как им на посадку заходить, когда никакой видимости нет», — замечает irinayurevna86.

МЧС РФ Спасатели на месте крушения самолёта L-410

«В первую очередь, конечно, соболезнования родным и близким погибших. Но уже давно назрел вопрос: до каких пор в парках авиакомпаний будут старые самолеты… Эти дрова, которые летают у нас в стране, не выносят никакой критики. Жаль людей, как пассажиров, так и бедных пилотов, которые, рискуя жизнью, летают на этих ужасных самолётах», — пишет varvar_pravda.

«Жёсткой посадкой здесь не пахнет», — делает вывод vitaliy_fireman_irk38.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолёт L-410, который в ночь на 13 сентября совершил жёсткую посадку в 4 км от села Казачинское, летел из Иркутска регулярным рейсом. Трагедия произошла после того, как пилот решил зайти на второй круг.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев отметил, что на кадрах, которые с места с места трагедии опубликовала Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, видно, что воздушное судно стало просто грудой металла.

Читайте также: «Судно стало просто грудой металла»: о катастрофе с L-410 в Приангарье

Возбуждено уголовное дело. В Приангарье 15 сентября объявлен траур.

Читайте также: «Я потерял сознание»: подробности катастрофы с самолётом L-410 в Приангарье