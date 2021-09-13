В Приморье активно обсуждают инициативу члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгения Федорова о запрете иностранных соцсетей в России. Например, YouTube и Телеграм. Предлагается для детей сделать свои соцсети с полным контролем, об этом депутат рассказалURA.RU.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

Приморцы оставили на странице dps_vl в Инстаграм множество комментариев. В основном пользователи приняли в штыки такую идею, предложив депутатам и чиновникам самим освободиться от всего иностранного.

Комментаторы сразу сравнили положение жителей РФ в будущем с жизнью в Северной Корее.

«Уверенно идём по пути Северной Кореи», — написал пользователь sergeysvinzov.

Duma.gov.ru Евгений Фёдоров

«На «дистанционке» только ютубом и спасались, уроки там смотрели дети. Зачем запреты? Что за Северная Корея?», — спросил пользователь m_w6428.

«Ох, заживём скоро все, как северные корейцы», — предположил esc.

«Да здравствует режим Северной Кореи», — иронизирует gorbenkoruslan.

«Запретите себе всё иностранное — машины, яхты, виллы и вискарик», — пожелал maks.khin.

«Сначала все депутаты пусть сдадут всю недвижимость за рубежом и их детей вернуть в Россию, тогда и разговор можно начинать, умники», — рекомендовал shirokov27.1.

«Наевшись свободы, захотели снова в стойло», — написал vitusok7.

«В Госдуме призвали запретить — сами там все активно пользуются именно этими соцсетями. Маразм крепчает», — считает serg0v72.

«Чиновники с двойным гражданством то есть уже можно, а иностранные соцсети нельзя. Это как?!» — возмутилась popovitchea.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Компьютер

«С телеграм уже боролись», — написал dedmazai69.

«Для детей — соглашусь, а взрослый вправе сам выбирать чем пользоваться», — считает smail 12 346 778.

«Сколько уже можно у нас все отбирать? Машины привезти из Японии — так пошлина больше, чем сама машина там стоит, налоги, бензин… ещё и до соцсетей добрались. А дышать когда запретите?» — возмутилась svetlankaa

«Фёдоров вообще не шарит в том, о чем говорит, YouTube и Телеграм даже не относятся к соцсетям, он как дед, который слышит звон, да не знает где он. Там, в Думе, много таких», — заявил klotz90.

«Телега» же российская соцсеть. Тогда закрывайте инсту, ватсап, фэйсбук и так далее», — поддержал aleksandrr_bludov.

«Предложила Госдума, у которых счета за границей, вилы за границей, дети», — отметила svetlanaa.romanovaa.

«В общем понятно, хотят организовать штрафы и налоги для интернет-ресурсов», — подытожил mrblackphone.