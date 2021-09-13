После капитуляции фашистской Германии страны-союзники — СССР, Англия и США — предприняли попытку определить дальнейшую судьбу архива и сотрудников германской миссии в Кабуле. При решении этого вопроса, особенно между Москвой и Лондоном, возникли серьезные разногласия: каждая из стран стремилась захватить и вывезти оставшиеся от немцев документы из Афганистана прежде всего в силу того, чтобы до поры до времени не предавать гласности некоторые эпизоды своей довоенной политики в этой стране. Для советской стороны одним из таких эпизодов являлась операция «Аманулла-хан», когда Иосиф Сталин решил поддержать не повстанцев, а свергнутого ими короля Амануллу-хана, хотя тот сбежал сначала в Британскую Индию, а затем оказался в эмиграции в Италии.

Иван Шилов ИА REGNUM Иосиф Сталин

Аманулла-хан проводил невиданными темпами политику вестернизации внутренней жизни в стране, что не принималось мусульманским духовенством, при поддержке которого с 1924 года страну начали сотрясать восстания. На троне оказался эмир-узурпатор Хабибулла Калакани — таджик по национальности, который ранее воевал в рядах басмачей в советской Средней Азии. В этой связи посол Афганистана в Москве Гулям Наби-хан и министр иностранных дел королевства Гулям Сидик-хан встречались со Сталиным и попросили Советский Союз вмешаться в ситуацию и восстановить законную власть в Кабуле. Но в результате мятежа, спланированного и организованного англичанами, Аманулла-хан был свергнут. На королевском престоле его сменил ставленник англичан Надир-шах. Москва выражала недовольство действиями Лондона в Кабуле, но предпринять что-либо серьезное для возвращения на престол своего протеже — бывшего короля Амануллы-хана — практически не пыталась.

Однако дело было не только в этом. Пришедшее в 1933 году в Германии к власти нацистское руководство понимало, что главным английским колониальным владением и основой всей великой Британской империи является Индия. Для Гитлера, как пишет западногерманский историк Хилльгрубер, «было аксиомой: Индия является ядром Британской империи», поэтому он надеялся, что «завоевание Индии заставит Англию пойти на уступки». Чтобы лишить Великобританию огромных людских и материальных ресурсов Индии, Германия попыталась организовать всеобщее восстание пуштунских племен Британской Индии. С 1935 года Берлин приступил к осуществлению политики активного проникновения в Афганистан. Учитывая проанглийскую позицию короля Захир-шаха и Хашим-хана, который держал в своих руках все рычаги управления страной, в Берлине и Риме сделали ставку на Амануллу-хана.

(сс) Bundesarchiv, Bild 102-05493 Аманулла-хан в Берлине

Главной причиной, по словам американского историка Ч. Миллера, «было желание Гитлера с помощью Амануллы поднять антибританское восстание пуштунов вдоль индо-афганской границы, для подавления которого потребовалась бы… вся индийская армия». Случилось так, что в 1935 году бывший министр иностранных дел Афганистана Сиддик-хан оказался в Швейцарии в вагоне поезда, где находился нарком по иностранным делам СССР Максим Литвинов. Мы предполагаем, что это было первым этапом реализации задуманного послом Германии в Москве Фридрихом фон дер Шулленбургом реализации плана по свержению правившего тогда в Афганистане короля Надир-шаха и замены его находившимся в эмиграции в Риме Аманулла-ханом. Судя по всему, Литвинов не поддержал план организации переворота в Кабуле. Но он не учел того обстоятельства, что Сиддик-хан «отрабатывал» схему и в иной реакции. После встречи с Литвиновым в Швейцарии Сиддик-хан прибывает в Берлин, где его принял советский посол Яков Суриц.

В отличие от Литвинова он пообещал бывшему главному афганскому дипломату организовать секретный визит в Москву для встречи с высшим советским руководством. Об этом контакте был информирован лично Сталин. Однако о якобы готовящемся перевороте в Кабуле стало известно английской разведке. Сталин был «удивлен» тому, что во время визита в Москву представитель Великобритании в Лиге Наций Энтони Иден, впоследствии министр иностранных дел, заговорил о миссии Сиддик-хана. Подозрение об утечке информации почему-то пало на Литвинова, и Сталин весь комплекс вопросов, касающихся развития германо-советских отношений, практически перевел в сторону контактов по линии Шулленбург — Молотов. Вторая часть операции «Аманулла-хан» началась после подписания «Пакта Риббентропа-Молотова» в августе 1939 года. В ноябре 1939 года Шулленбург сообщил Молотову о возможной смене политики Германии в афганском вопросе: «Немецкое правительство желает организовать более сильный нажим на Англию и просит СССР способствовать прибытию в Кабул бывшего короля Амануллы-хана и его людей для организации переворота».

Фридрих фон дер Шулленбург

А для прикрытия операции «было бы идеальным провести демонстрацию советских войск на границах Афганистана и Кавказа без агрессивных намерений». Молотов пообещал доложить об этой просьбе Сталину. 17 ноября 1939 года Молотов сообщил Шулленбургу, что Москва «не возражает против распространения слухов об усилении сил Красной армии на Кавказе и на афганской границе». Из рассекреченных недавно документов советской внешней разведки следует, что главным разработчиком операции «Аманулла» являлся Оскар фон Нидермайер, один из лучших экспертов Германии по Среднему Востоку. По замыслу автора, в 1941 году Германия и СССР должны вместе «организовать атаку на Британскую империю через Кавказ». С тыла в Афганистане их должны поддержать восстанием «разбойные пуштунские племена». Операция предусматривала три этапа.

Первый этап плана был реализован осенью 1939 года, когда в Тибет через Афганистан были заброшены офицеры абвера и СС с крупной суммой денег для ведения подрывной работы. Второй этап планировалось осуществить весной 1941 года. Немцы при содействии Москвы планировали организовать «научную экспедицию» на Тибет из 200 офицеров СС, которые имели бы «базу в одной из советских среднеазиатских республик». Эта экспедиция должна была доставить караваном из трех тысяч животных племенам Тибета и жителям районов так называемой «независимой полосы» Британской Индии крупную партию оружия. И, наконец, третий этап предусматривал восстановление на престоле Амануллы-хана. Для полной гарантии успеха Берлин готовился задействовать в операции «Аманулла» горную дивизию вермахта, которая могла бы поддержать наступление отряда Сиддик-хана с территории Советского Туркестана.

Хабибулла Калакани

Но произошло самое невероятное. В первой половине декабря 1940 года детали операции «Аманулла» обсуждались в Москве с прибывшим немецким специалистом по Восточной Европе П. Клейстом. Он, как выясняется, работал на советскую разведку и, судя по всему, во время московских переговоров предупредил Москву о том, что операция «Аманнула-хан» используется германским руководством в качестве прикрытия. Выясняется и то, что вся деятельность бывшего короля Амануллы-хана и его эмиссаров находилась под пристальным вниманием Лондона. Англия была осведомлена о ведущихся советско-германских переговорах. Причем английский источник находился в окружении Гитлера. В этой связи некоторые американские исследователи предполагают, что на Лондон тогда работал глава внешнеполитического отдела НСДАП Розенберг, тесно связанный с послом Германии в СССР Шулленбургом. 21 марта 1941 года германской разведке удалось установить, что операция «Аманулла» стала известна британским властям в Индии, о чем, кстати, было сообщено и в Москву.

В ноябре 1940 года на должность полпреда в Германии был назначен, оставаясь одновременно заместителем Молотова, Владимир Деканозов. Ранее он курировал отношения СССР с азиатскими странами, в особенности с Ираном и Афганистаном. Именно это обстоятельство вызвало в Лондоне и в Кабуле панику, так как появилось «ощущение, что Москва и Берлин не только уточняют детали предстоящего передела мира, но и готовят совместный поход через Афганистан на Индию». Однако вся эта игра закончилась тем, что дальнейшие ходы Гитлера на этом направлении хорошо просчитывались Сталиным. Проект Берлина по организации «похода в Индию» и организации восстания пуштунских племен так и не состоялся. Более того, как стало ясно из опубликованной докладной записки Альфреда Розенберга Гитлеру под названием «Операции против Индии», высказывались подозрения в отношении Амануллы-хана по поводу его сотрудничества с британской разведкой и утверждалось, что «дальнейшие действия Берлина на этом направлении не имеют больших шансов на успех».

Иосиф Сталин

Провал этого проекта показал, что Сталин никогда не был намерен помогать немцам в осуществлении их планов в Афганистане. Шла обычная «большая игра». При том в Берлине так и не заподозрили об уровне «игры» Сталина, и вплоть до начала 1941 года Гитлер пытался добиться его согласия на операцию «Тибет». Но это уже другая история. В Кабуле же гражданское противостояние закончилась в 1933 году, когда на престол взошел Мухаммед Захир-шах, царствовавший до 1973 года.