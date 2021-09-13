В Поволжье ещё у одного банка из топ-300 — неприятности. Самарский «Спутник», имеющий филиалы в двух федеральных округах, попал на полгода под управление временной администрации. По результатам работы «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ) будет принято решение о дальнейшей судьбе банка, среди возможных вариантов есть как санация, так и отзыв лицензии. Что произошло в банке и кому он принадлежит — в материале ИА REGNUM.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

Страховой случай

До 24 сентября 2021 года вкладчикам банка «Спутник» пообещали начать выплаты страхового возмещения — в пределах остатка вклада, но не более 1,4 млн рублей.

Страховым случаем считается ввод временной администрации, который произошёл с 10 сентября 2021 года приказом ЦБ РФ № ОД-1894 от 9 сентября 2021 года.

Управлять самарским банком будет госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». На полгода прекращаются полномочия акционеров, которые связаны с участием в уставном капитале, и полномочия прежнего менеджмента. К последнему у регулятора есть претензии. В частности, среди причин ограничительных мероприятий ЦБ РФ называл нарушение профильных законов, занижение величины кредитного риска и завышение стоимости активов в отчётах. По мнению регулятора, самарский банк также был вовлечён в проведение сомнительных валютно-обменных операций и в целом имел признаки неустойчивого финансового положения.

Помимо ввода временной администрации, на три месяца в отношении «Спутника» установлен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк

Особое отношение к самарскому банку определяется тем, что это единственная в РФ кредитная организация, с которой у Банка внешней торговли КНДР «имеются корреспондентские отношения в Российской Федерации в рамках исполнения резолюции ООН 2270 (2016) в целях обслуживания операций учреждений ООН для КНДР». Возможно, если бы не это, «Спутник» уже бы прощался с лицензией, как многие в схожей ситуации до него.

О банке и его владельцах

«Спутник» был создан в 1990 году. На сегодня у него имеется региональная сеть не только в Поволжье (Самара, Оренбург), но и в Москве.

Акционеры в банке менялись за последние три года неоднократно. В 2019—2020 годы прошла очередная рокировка.

На конец марта 2021 года в списке акционеров числятся член совета директоров Владимир Мухортов с долей 10%, член совета директоров Павел Никитин — 9,72%, член совета директоров Сергей Полетаев — 9,99%.

На сайте ЦБ РФ на осень 2020 года, в числе акционеров также фигурировали два гражданина Латвии с общей долей около 20% — Артурс Красовскис и Илья Сабуров, а также Алексей Фокин — 1,8%, Николай Тарасенко (Краснодарский край) — 10%, Сергей Спиридонов — 9,9%, Константин Лазарев — 7,3%, Платон Сакварелидзе — 9,9%, Игорь Татарченко — 9,5%.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

Из отчётности банка следует, что «Спутник» является головной кредитной организацией, в состав которой также входит «дочерняя» ООО «Торговая компания «Прометей-Групп».

Финансовые показатели «Спутника»

Из пояснительной записки к бухотчётности банка за 2020 год следует, что его активы на 1 января 2021 года оценивались в 1,788 млрд рублей, снизившись на 4,4% относительно той же даты 2020 года. На привлеченные средства клиентов, включая средства кредитных организаций, приходилось 96,3% всех обязательств «Спутника» — 1,338 млрд рублей. При этом основная доля привлеченных средств — это деньги физлиц.

В том же документе уточнялось, что собственные средства на 1 января 2021 года составляли 364 млн рублей, но тут нелишним будет напомнить об одной из претензий ЦБ РФ к «Спутнику» и делить, что называется, «на два». Регулятор указывал на то, что кредитная организация занижала кредитные риски и завышала цену активов в отчётности, а «надлежащая оценка выявила снижение капитала кредитной организации до уровня ниже размера, предусмотренного для банков с базовой лицензией».

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Из той же пояснительной записки следует, что в 2020 году «Спутник» увеличил чистый доход от операций с иностранной валютой. И опять обратимся к претензиям ЦБ РФ, который заподозрил самарскую организацию в участии в проведении сомнительных валютно-обменных операций.

В конечном итоге за 2020 год совокупный доход «Спутника» имел отрицательное значение — 88,36 млн рублей.

Теперь судьба банка в руках АСВ.