Америка отметила двадцатилетие сокрушительных ударов 11 сентября. Время подвести итоги после исламистских налетов, изменивших картину мира.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM 11 сентября

Стала ли Америка более безопасным местом с тех пор?

Ответ однозначный: да. За двадцать лет террористам от радикального ислама удалось погубить всего три дюжины американцев на территории США. Это результат жёстких мер безопасности и системной борьбы с терроризмом с использованием широкого арсенала бескомпромиссных методов.

Dodmedia.osd.mil Пентагон после террористической атаки

Там, где американским силовикам мешали собственные законы, они проявили незаурядную гибкость. На территории нескольких стран были созданы центры работы с террористами, где методы дознания включали физическое и психологическое воздействие. Заметим, что во всемирно известной тюрьме Гуантанамо никогда не находилось и сотни подозреваемых и что все это были матерые боевики. Следует также знать, что «активные методы дознания» применялись в течение первых двух лет после терактов, а затем были приостановлены. Тем не менее истории о погружении террористов в воду в ходе допросов войдут в историю как жестокое, но полезное изобретение для спецслужб. Отставники ЦРУ утверждают, что именно после окунания в водичку самые ражие разбойники дали ценнейшую информацию для предотвращения новых терактов.

Наряду с невиданными дотоле по суровости методам по отношению к носителям террористического запала были доведены до небывалого уровня меры безопасности во всех общественных местах. В сегодняшней Америке подобные теракты, как случилось двадцать лет назад, абсолютно невозможны.

Yash Mori Американские полицейские

Вместе с этим американцы перешли в наступление за пределами собственных рубежей. Первый этап военной операции в Афганистане был несомненным успехом. За первый год американцы сумели захватить или ликвидировать большую часть боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Часть банд перебралась в Пакистан, где условия для работы были ограничены, но и там антитеррористическая кампания прошла успешно, увенчавшись устранением бен Ладена десять лет назад.

Совсем иных оценок заслуживает начатая президентом Бушем-младшим политика переустройства Афганистана по образчикам западной многопартийной демократии. Результатом двадцатилетнего политического рукосуйствия и рекордного расточительства стало нынешнее бегство из пресловутого Афганистана. К разряду успехов можно отнести и ту часть деятельности американцев в Ираке и Сирии, которая касалась ликвидации боевиков различных террористических организаций вдали от собственных рубежей. При этом можно определенно сказать, что само появление ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было косвенным результатом роспуска американцами иракской армии и других неуклюжих действий.

Тем не менее на сегодняшний день граждане США находятся в более безопасной стране, нежели двадцать лет назад. Но что будет завтра?

Наряду с отмеченными успехами мы можем привести слова сорок пятого президента Дональда Трампа о том, что именно в эти дни Америка переживает свой жгучий позор. Сильнейшая мировая держава пустилась в бегство из Афганистана, оставив своим врагам современного вооружения на 85 миллиардов долларов. Напомним, что именно мегатеракты 11 сентября 2001 года привели к американской военной операции в Афганистане. Получается, все закончилось поражением для США. И на очереди поражение в Ираке с выводом войск оттуда.

U.S. Army Похороны первого американского солдата, погибшего в Афганистане. 2002

Двадцать лет назад заместитель директора ЦРУ Майкл Морелл сопровождал президента Джоржа Буша почти каждодневно, чтобы представить ему утреннюю сводку разведки. Так было и 11 сентября 2001 года. Двадцать лет спустя Морелл говорит, что будь бен Ладен жив сегодня, то имел бы основания для радости. Морелл признает все заслуги спецслужб в усилении мер предосторожности знает лучше других, какой мощный удар был нанесет американцами по террористическим инфраструктурам. Но общая картина представляется Мореллу невеселой. Если двадцать лет назад кровожаждущие боевики получили пристанище в Афганистане, а в других точках мира были представлены точечно, то сегодня сфера влияния идеологически близких бен Ладену охватывает регионы западной, восточной и северной Африки, заметные регионы Ближнего Востока и отныне — Афганистан с новейшим американским вооружением.

Майкл Морелл угрюмо констатирует, что нынешнее правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не отличается ничем от предшественников и что «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получит там снова простор для жизни и лагеря для военной подготовки. А если так, то через год эти люди смогут представить реальную угрозу США.

Таков баланс итогов к двадцатой годовщине терактов в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании.