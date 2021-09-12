Новый миграционный кризис может стать причиной серьезного конфликта с Турцией

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Как передает Shaber со ссылкой на Ta Nea, оглашены детали отчета министерства гражданской обороны Греции, согласно которым в ближайшие месяцы придется противостоять новой волне миграционного кризиса. По мнению экспертов, это может привести к нарастанию напряженности в отношениях с Турцией. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что к концу декабря миллион афганских мигрантов может достичь границ Александруполиса (Эврос) и Мерича в Западной Фракии, что «может стать причиной серьезного конфликта с Турцией».

Опубликована среднесрочная программа экономического развития Турции

Как пишет Dünya Ekonomi, в правительственном вестнике Resmi Gazete опубликована среднесрочная программа экономического развития Турции на 2022 по 2024 годы, в рамках которой, целевой диапазон роста экономики на 2022 год запланирован на уровне 5%, а на 2023 и 2024 годы — на уровне 5,5%. В текущем году темп экономического роста составил 9%. Согласно программе, в 2022 году уровень безработицы составит 12%, в 2023 году — 11,4%, а в 2024 году — 10,9%. Ожидается, что к 2024 году доход на душу населения превысит 11 тысяч долларов. Целям, поставленным руководством правящей Партии справедливости и развития в 2011 году, — доход в 25 тысяч долларов на душу населения в 2023 году и попадание в десятку крупнейших экономик мира — так и не суждено было сбыться! Среднесрочные планы экономического развития, озвучиваемые на протяжении последних 10 лет, так и остались нереализованными. Правительство ни на шаг не приблизились к достижению поставленных целей.

Какое отношение Эрдоган имеет к самолету?

Журналист Birgün Эрк Аджарер опубликовал статью о задержанном в Бразилии в августе прошлого года турецком самолете с 1304 кг наркотиков на борту. По словам стажера второго пилота, самолет принадлежит бизнесмену Этхему Санджаку — владельцу одной из пяти крупнейших компаний, услугами которых пользуется президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Второй пилот также признает, что данный инцидент с наркотиками — не первый. Напомним, что бразильская полиция обнаружила на борту бизнес-джета стамбульской авиакомпании ACM (Air Charter Market) с бортовым номером TC-GVA в общей сложности 1304 кг наркотиков, упакованных в 24 чемодана, принадлежащие гражданину Испании. Пилот Ведат Демир арестован. Самолет типа Gulfstream IV был единственным частным самолетом, присутствовавшим на церемонии открытия аэропорта «Стамбул», и до недавнего времени находился в ведении правительства Турции.

Polícia Federal do Brasil Кокаин, обнаруженный на борту турецкого самолёта в аэропорту Форталезы. Бразилия

В ходе операции по «охоте на ведьм» задержаны

Как сообщает Bold Medya, 7 сентября в ходе операции в 40 провинциях Турции и Турецкой Республике Северного Кипра в рамках расследования о причастности представителей вооруженных сил к попытке военного переворота 15 июля 2016 года, на основании ордера на арест, выданного генеральной прокуратурой Измира, задержано 214 солдат и офицеров, 44 из которых являются кадровыми военными.

Китай отказывается от вакцины

Как передает Sözcü, новые разработки стали причиной новой волны острой полемики относительно того, какие вакцины — мРНК или инактивированные — являются наиболее эффективными против COVID-19. Китайская компания Sinopharm, которая ранее производила инактивированные вакцины, объявила о разработке мРНК вакцины эффективной против новых штаммов коронавируса. Она объявила о завершении 1-й и 2-й фаз клинических испытаний новой вакцины. Обеспокоенность вызывает тот факт, что сам производитель признает низкую эффективность традиционной вакцины. После того как было обнаружено, что инактивированная вакцина Sinovac, которую приобрела и Турция, обладает низким уровнем эффективности в отношении новых штаммов коронавируса, принято решение о начале введения 3-й дозы вакцины BioNTech на базе мРНК.

Facebook.com/orbanviktor Вакцина от коронавируса Sinopharm

Три тысячи афганских беженцев незаконно получили гражданство Турции

Как сообщает T24, депутат Измирского регионального отделения «Хорошей» партии Айтун Чырай обратился к вице-президенту Фуату Октаю с вопросом: «Правда ли, что три тысячи афганских беженцев, нелегально въехавших на территорию Турции, получили гражданство в обмен на деньги, выплаченные США. Сколько беженцев получило гражданство за последние 10 лет? Кто за это заплатил? Это прямое и естественное следствие в корне неправильной и опасной политики, которая не только вынудила нас принять пять миллионов сирийских беженцев и нанесла стране тяжелый материальный и моральный урон, но и угрожает существованию турецкого народа и Турецкой Республики в целом». Об этом Чырай заявил на заседании Великого национального собрании Турции.

Возможно взаимное назначение послов с Египтом

Как передает турецкая редакция CNN, в Анкаре состоялся второй раунд турецко-египетского диалога, возобновленного после 8-летнего перерыва. Стороны подтвердили готовность предпринять новые шаги для нормализации двусторонних отношений. Согласно заявлению МИД Турции, в ходе переговоров, состоявшихся 7 и 8 сентября, обсуждались некоторые региональные вопросы, в том числе двусторонние вопросы, а также события в Ливии, Сирии, Ираке, Палестине и других странах Восточного Средиземноморья. «Мы отправляли делегацию к ним, на этой неделе нас посетила их делегация. Если нам удастся договориться по вопросу дальнейшего сотрудничества, мы предпримем шаги для взаимного назначения послов, — заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью NTV и добавил, — если Каир изъявят желание, мы начнем переговоры по вопросу морской юрисдикции. Если им удастся с нами договориться, они получат еще большую территорию. Это всё реально и должно произойти. Наши экономические отношения развиваются день ото дня».

Завуалированные угрозы министра экономики

Как пишет Duvar, лидер «Партии будущего» и экс-премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу сделали заявления по громкому делу о коррупции 17−25 декабря 2013 года. «Когда это случилось, я занимал должность министра иностранных дел. 28 февраля 2014 года отчет о деятельности министров был направлен в Великое национальное собрание Турции. Пока мы ждали, что лидер партии Реджеп Тайип Эрдоган объявит решение Верховного суда в отношении четырех министров, я узнал, что президент дал совсем другие распоряжения. Министр экономики Зафер Чаглаян и, возможно, другие министры пригрозили расширить расследование и создать проблемы для партии», — сказал Давутоглу. Он также поддержал недавние признания Эрдогана Байрактара, который в то время занимал пост министра окружающей среды и градостроительства со словами: «Эрдоган Байрактар сказал всё то же самое, что говорил тогда. Он действительно следовал указаниям премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана».

U.S. Department of State Ахмет Давутоглу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправится с визитом в США

Как сообщает NTV, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган совершит визит в США. В извещении об аккредитации, адресованном представителям СМИ, указано, что визит Эрдогана состоится 19−22 сентября. Хотя подробности пока не разглашаются, заявленная дата совпадает с заседаниями Генеральной Ассамблеи ООН. Ранее сообщалось, что Эрдоган планирует принять участие в торжественной церемонии открытия нового 35-этажного «Турецкого дома», расположенного прямо напротив здания ООН в Нью-Йорке. Ожидается, что данное мероприятие состоится в рамках данного визита. О встрече с американским президентом Джо Байденом пока ничего не известно.

Турция всегда вмешивалась во внутренние дела Турецкой Республики Северного Кипра

Как передает Yeni Düzen, второй президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Мехмет Али Талат заявил, что Турция всегда вмешивалась во внутренние дела ТРСК, в частности, в демократию и выборы, однако недавние события кардинально отличаются от предыдущих. По его словам, перед выборами он лично встречался с главой Турецкой разведывательной организации. Было проведено две встречи, в ходе которых ему сказали, что Турция отдает свое предпочтение Эрсину Татару. В интервью газете Yeni Düzen Талат заявил, что за организацией этих встреч, на которые приезжали представители Турецкой разведывательной организации, стояло посольство Турции.

Николай Сидоров Разделённый Кипр

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Согласно сообщению журналиста T24 Толга Шардана, 63 заместителя губернатора и 53 главы администрации района, в отношении которых проводилось расследование, уволены с занимаемых должностей.

Как пишет обозреватель Korkusuz Ахмет Такан, в правящей Партии справедливости и развития начали формироваться группы и все спешат подготовить себе место, которое займут после ухода Реджепа Тайипа Эрдогана.

Сообщается, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), взявшие под контроль Афганистан после вывода войск США, пригласили на церемонию инаугурации нового правительства Турцию, Китай, Россию, Иран, Пакистан и Катар.

Член Центрального совета Турецкой медицинской ассоциации Ведат Булут заявил, что вакцину Sinovac не нужно было вводить пожилым людям и медицинским работникам, которые находятся в группе риска. «Вакцины BioNTech не было в наличии. Это была в корне неправильная политика. Пожилых людей и лиц, находящихся в группе риска, следовало прививать вакциной BioNTech», — сказал Булут.

Результаты последних соцопросов показали, что дела у Народного альянса (коалиция Партии справедливости и развития и Партии националистического движения) обстоят не очень хорошо. По данным семи исследовательских компаний, по состоянию на август доля голосов в поддержку ПСР упала ниже 30%.