В Челябинске с начала сентября несколько трамваев сошло с рельсов. Порой это происходило буквально на ровном месте — рельсы находились на одном уровне с дорожным покрытием. Утром 11 сентября в районе проспекта Победы вагон просто занесло, как обычный автобус. Повреждений транспорт не получил, люди тоже не пострадали. Выяснилось, что передняя колёсная пара поехала правильно, а вот задняя заупрямилась.

Serg174 Трамвай. Челябинск

Первым в сентябре таким ЧП стал инцидент с новым трамваем. 1 сентября вагон сошёл на прямом участке на перекрёстке проспектов Победы и Свердловского. Уже установлено, что нормальному его движению помешал посторонний металлический предмет.

Очередной инцидент произошёл 7 сентября уже в районе улицы Каслинской и проспекта Победы. Обошлось также без людских травм и без особых повреждений техники.

Ситуацию активно обсуждают пользователи интернета. В частности, бурные дискуссии развернулись на портале 74.ru. Некая Надежда вспомнила, что пару лет назад трамвай сошёл с рельсов зимой, в холод. «Люди вышли и поставили на рельсы. И на работу в сторону ЧМЗ», — написала челябинка.

Alexander Sapozhnikov Трамвай. Челябинск

Некий Гость шутит, что для Челябинска надо бы изобрести трамваи, умеющие ездить по асфальту. «Занесло на повороте на рельсах 50-х годов? Ничего страшного, своим ходом снова на рельсы встал», — предлагает гражданин идею. А пользователь с ником Антижлоб советует ответственным лицам взимать с пассажиров плату как за аттракцион. Понятно, что человек тоже изволит шутить.

Кроме шуточных комментариев есть и вполне серьёзные. Пользователь Чебуратор предлагает вообще убрать трамваи из города. «Проблемы перевозки они не решают, а добавляют новые вдвойне! Хоть дороги пошире будут», — считает челябинец.

Некий Гость полностью с ним солидарен. По его мнению, трамвай — это транспорт прошлого века, и от него нужно избавляться, особенно в центре. «Освобождать дороги от рельсо-шпалового хлама и столбов с поддерживающей растяжкой, убирать контактную сеть столетней давности. Прекращать шум, грохот и звон железного металлолома», — призывает горожанин.

Конечно же, интернет-пользователи обсуждают и то, кто виноват. По видеозаписям ЧП 11 сентября некоторые обратили внимание на автомобилиста, который поворачивал с трамвайных путей. «Поворачивал бы не с трамвайных путей — трамвай бы проехал нормально», — полагает другой горожанин.

А некий Роман констатирует, что рельсы уже сильно изношены. При этом после ремонта переездов подушку рельсов сильно просадили по высоте и закатали в асфальт под ноль. В результате передняя колёсная пара касается их надёжно, а вот с задней есть проблемы.

«Рельсы под задней парой просажены. Вагон опуститься не может, так как две трети длины вагона стоит на жестком основании асфальта переезда. Контакт с головкой рельса нарушается. Результат — сход с рельсов», — уверен челябинец.

На плохое состояние трамвайной инфраструктуры указывают и другие горожане. «Город ржавых маршруток и убитых рельс?» — вопрошает один из них.

Shoorick Трамвай. Челябинск

Пишут граждане и в социальной сети «ВКонтакте». Леночка С. считает, что, видимо, одного раза мало, чтобы власти, наконец, занялись ремонтом путей. А Сергей Б. предположил, что стрелка на путях, видимо, в том месте живёт своей жизнью. «Вместо того чтобы перевестись прямо, она перевелась налево», — написал житель Челябинска.

Сергей К. решил пошутить. «Приезжайте в Челябинск. У нас работает аттракцион — «Трамвайный дрифт». Стоимость всего 23 рубля!» Ирина Т. добавила, поддержав шутку: «Сергей, иногда можно зайцем». А Олег Б. решил задаться вопросом о том, что ждёт горожан в будущем. «А метротрамвай тоже будет с рельсов в туннелях сходить???» — гневно спросил южноуралец.

Любовь К. считает, что если бы чиновники мэрии ездили в трамваях, троллейбусах и маршрутках, то там везде был бы порядок. А Юлия Л. отмечает: «Трамваи уже по этим ржавым, убитым рельсам из СССР не хотят ходить».

Кстати, а что чиновники? А они признают, что трамвайная инфраструктура действительно сильно изношена и десятилетия не обновлялась. В феврале текущего года губернатор Челябинской области Алексей Текслер пообещал обновить 10 километров рельсов, а также закупить 30 новых трамвайных вагонов. Из областного бюджета на это направят порядка 1,3 млрд рублей.

А 10 сентября правительство РФ одобрило выделение Челябинской области инфраструктурного кредита.

В рамках него 22,4 млрд рублей планируют направить на комплексное обновление трамвайных линий, реконструкцию путей, трамвайных депо, тяговых подстанций, а также на установку новых трамвайных платформ. Кроме того, предстоит полностью обновить трамвайный парк и построить в развивающиеся районы города новые трамвайные линии. Планы хорошие, осталось добиться их выполнения. Горожане ждут.