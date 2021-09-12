В Великобритании не будут введены паспорта вакцинации, об этом сообщил 12 сентября министр здравоохранения Саджид Джавид в интервью ВВС.

Marco Verch Коронавирус. Великобритания

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«Ещё два дня назад министр по вакцинации Надим Захави сказал, что ему не нравятся паспорта вакцинации, но это правильная вещь. За ночь это стало неправильной вещью?» — спросил журналист ВВС Эндрю Марр.

«Ничего за ночь не изменилось. Прежде всего, есть множество мнений в их защиту. Вирус никуда не ушёл, пандемия всё ещё существует, нам надо оставаться осторожными. Но мы не должны делать некоторые вещи ради всего этого, потому что другие их тоже делают. Нам нужно тщательно оценить каждое вмешательство. Мне кажется, многим людям просто инстинктивно не нравится идея. Мне самому никогда не нравилась идея того, что придется говорить людям: «Вы должны показать бумажки для того, чтобы осуществить ежедневное действие». В то время, пока мы сохраним эту идею как потенциально возможную, мы не будем осуществлять план по введению паспортов вакцинации», — ответил министр здравоохранения.

Саджид Джавид twitter.comsajidjavid

Некоторые пользователи сразу заявили, что следует разделить мнение о паспортах вакцинации и о самой вакцинации, потому что одно можно поддерживать, а другое нет.

«Людям нужно понимать, что есть проблема паспортов вакцинации и есть более широкая проблема вакцинации. Это разные темы, можно поддерживать одно и быть против другого. Мне кажется, что паспорта вакцинации это отвратительная идея», — прокомментировал @welsh_shaun.

Ряд комментаторов отметил, что паспорта вакцинации бесполезные, потому что даже вакцинированные могут стать носителем вируса или даже заболеть.

«Как паспорт вакцинации может иметь значение, если даже вакцинированные всё ещё может подхватить вирус и распространять его?» — поинтересовался @cap1945_.

«Нет достоверного научного аргумента для дискриминационного паспорта вакцинированного. Вакцинированные могут переносить и распространять вирус. Паспорт вакцинации разделает людей и выглядит авторитарно, шокирует, что многие люди хотят пойти этой авторитарной дорогой», — написал @cpenguina.

В комментариях также отметили, что инициатива по введению паспортов не должна останавливать людей от вакцинации, потому что вакцинация имеет значение.

«Нет достоверного научного аргумента для того, чтобы не вакцинироваться, и с каких пор антивакцинисты вообще думают о науке. Не вакцинированные заполняют больницы, и не они продолжают задерживать лечение нековидных заболеваний, которого и так ждут 18 месяцев», — ответил @ArfurGott.

Пользователи отметили, что мысль, прозвучавшая в интервью с Джавидом о том, что Британия не должна брать пример с других стран, в целом описывает ситуацию с начала пандемии.

«Мы не должны делать некоторые вещи ради всего этого». Это девиз нашего правительства, который описывает их некомпетентность в борьбе с COVID-19 с начала января 2020 года», — считает @paullferrer.

В комментариях добавили, что с таким лозунгом недалеко до очередного локдауна.

«С нетерпением жду четвертого локдауна», — написал @BastCity.

Некоторые пользователи предположили, что решение о невведении паспортов вакцинации было принято, чтобы отвлечь от нового налога и избирательного закона.

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«Это сделано, чтобы успокоить людей и внушить им мысль, что они победили, когда в реальности эту идею никогда и не получилось бы провернуть. Эта новость просто отвлекает от фиаско с новым налогом», — написал @TheAtomicDom.

Vuctuallers Вакцинация в Великобритании

Часть комментаторов отметила, что паспорта не введут, потому что иначе люди за Консервативную партию совсем перестанут голосовать и им не удастся продолжать захватывать правительство.

«Еще одно решение, протестированное на обществе через СМИ», — считает @beltfedgob.

«Да, абсолютно… Я был против паспортов вакцинации, и я никогда бы больше не проголосовал за Тори, если бы они их ввели. Выглядит так, будто большая часть страны против них была! Это политическое решение!» — ответил @ffriesagain1234.

Комментаторы также написали, что британское правительство зря не хочет брать пример с других стран, особенно с тех, у кого всё хорошо получается.

«Франция быстро превзошла так называемую рекордную британскую вакцинационную программу. Люди продолжают приходить на вакцинацию в большом количестве в основном потому, что нужно предоставить «пропуск здоровья», чтобы попасть в рестораны, бульварные кафе, культурные места и тому подобное. Детей с 12 до 18 лет также прививают с июня!» — рассказал @Phil_Atherton.

Напомним, что эксперты ожидают начала вакцинации школьников в Великобритании через неделю, в конце сентября. Тем временем мнения родителей по поводу вакцинации расходятся.

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