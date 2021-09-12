Россия не сможет обойтись без украинской ГТС даже после 2024 года (после окончания действующего контракта на транзит газа, заключенного между «Нафтогазом» и Газпромом в 2019 году), так как Европа будет увеличивать потребление газа. Об этом 12 сентября заявил председатель комитета экономистов Украины Андрей Новак в эфире телеканала «Наш».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

"Даже после запуска «Северного потока — 2», учитывая, как развивается европейская экономика, у них будет постоянная потребность в увеличении потребления газа. И всё равно Россия на сегодняшний день без украинской газотранспортной системы (вообще без неё)… не сможет обойтись. Даже после 2024 года», — сказал эксперт.

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Заявление эксперта обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие отметили, что транзит газа будет осуществляться по территории Украины, если будет спрос у покупателей на транзит газа через Украину. Иные также добавили, что стоимость транзита газа через Украину высокая. Другие также указали на то, что Киеву нужно договариваться с Москвой.

Nord-stream2.com Трубы для «Северного потока — 2»

«При одном условии, если те страны, которые получают российский газ через украинскую ГТС, заключат контракты с Газпромом на его поставку. Но может оказаться, что им будет выгоднее покупать его через немецкий или турецкий хаб. Так что, удачи!» — написал witt gal.

«Прямо сейчас начинайте пилить. Транзита вам не видать после постоянных нападок…» — отреагировал «Незабывающий».

"Украина установила самые высокие цены на транзит газа и хочет, чтобы это продолжалось бесконечно. Мечтать не вредно», — добавил «НеЛезьтеВдушу».

"Как показала практика, Газпром легко может обойтись без украинской трубы. С уменьшением поставок газа из США, Катара, Алжира, Норвегии/Голландии на 30 миллиардов метров кубических цена по длинным контрактам Газпрома выросла в 1,5 раза, а цена продаж газа на биржах — в 3. То есть, если урезать украинский транзит, Газпром даже больше заработает на высоких ценах, чем на больших объемах», — считает Павел К.

Gazprom.ru Газпром

«Один лишь вопрос, а почему это «агрессор» должен заботиться о судьбе Украины?.. Простой казалось бы вопрос. Мы не союзные государства, мы не СССР… Так с хрена ли? Кто-то может мне это объяснить? Откуда взялась обязанность у России поддерживать жизнь во враждебном ей государстве? (людей я не беру в расчет, я думаю, есть в Украине здравые люди), но извините меня, вы выбрали эту власть, с которой нам приходится бороться. Это нормально? Нет…» — отреагировал один из читателей.

«Интересно, украинцы — бывшая советская страна, — очень хочет доказать центру (Москве), что обойдутся и без русских! Но соску просят оставить (газовую трубу). Поносят всё советское, но говорят и думают по-русски. Реально, — у*русь, но докажу, что ненавижу Русь! Зачем? Мораль: не нужно пригревать змею на груди… Она гадкая, скользкая и холодная!» — написала «Рожденная в Оренбурге».

«Странные люди, сами себе ищут проблемы. Напрямую с Россией не хотите поговорить о поставках газа? Вам же сказали, если договоримся, всё будет нормально. И не надо будет сейчас думать о зелёной энергетике, на которой настаивает Европа. И у самих газ будет. Или совсем разум потеряли? Всё обязательно делать, через *опу? Кто с вами будет какие-то соглашения подписывать? Вы ничего не выполняете. Власть меняется, и все договоренности обнуляются. Украина стала ненадёжным партнёром. Просто так, что ли, все газовые ветки в обход вас построили? Украина сейчас не в том положении, чтоб ставить условия. Ваше руководство шантажом всех замучило. Когда только Россию шантажировали, ЕС это было на руку, но теперь и их стали, и это им не понравилось очень. Вот и результат «весь мир с вами» только на словах», — подытожила Marga4 Margarita.

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