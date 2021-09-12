Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что Киев вынужден импортировать газ по очень высокой цене ради энергетической безопасности страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

Чиновник напомнил, что с 2015 года Киев не покупает газ напрямую у Москвы. В связи с этим Украина закупает газ у стран Евросоюза по гораздо большей цене.

«Сейчас мы импортируем газ по очень высокой цене, но энергетическая безопасность страны для нас является приоритетом и, несмотря на высокие цены, импортируем газ на Украину», — сказал он.

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Заявление Юрия Витренко обсудили читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие с сарказмом восприняли слова Витренко.

«Зато он кристально чистый!..» — не без сарказма написал Леонид Г.

«Теперь тарифы обоснованно можно втрое поднимать и винить при этом Россию», — пишет Руслан Б.

«Так все правильно, Украина то ж Европа, а в Европе газ по 750$», — с сарказмом отреагировал Лимон М.

«Пусть «спасибо» скажут, что он ещё есть», — добавил Алексей Д.

«Не понял. У кого закупать? Словаки цену подняли? Вот гады. Хотя странно, ещё великий [бывший премьер-министр Украины Арсений] Яценюк говорил, что украинского дешёвого газа достаточно и покупать вообще ничего не надо. Кто врал, Яценюк тогда или Витренко сейчас? Или они оба и тогда, и сейчас?» — недоумевает Jurij O.

«Газ это собственность России, и она не обязана следовать вашим желаниям», — написал Олег М.

«Дешёвый газ остался на майдане», — с сарказмом добавил Ростислав А.

«У Белоруссии всё плохо. Газ 156$. Ужас», — не без сарказма пишет Юрий Б.

«Надо почаще… Собираться на войну. Объявлять [Россию] «агрессором». Вводить санкции. Гадить во всех международных судах… И вы не поверите!..» — с сарказмом отметил Игорь К.

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«Дружили бы с РФ, Путин вам бы продавал за копейки, а так вы покупаете тот же российский газ, только в три-четыре раза дороже», — отметил Serega Team.

«Не за копейки… А как… белорусам… Это если бы они вели себя правильно… СССР больше нет… Так что ни за какие не копейки…» — ответил ему Юрий М.

«Для начала Украине надо будет разобраться со своими фашистами, а потом уже идти на поклон к Москве. Но и тут их ждет засада, — им никто не простит убийства», — написал Михаил С.

«Скоро из Германии дешевый закупать начнут», — не без сарказма отреагировал Genrich P.

«А кто в этом виноват? Только вы сами… Выпендриваться не надо было… А ведь цэ перемога (это победа. — О. П.)… Цена на газ повышена почти до 500$… 12 гривен (около 33 рублей. — О. П.) за куб без доставки…» — пишет Alex E.

«Остановить производство, угробить экономику ради «энергетической безопасности». Вообще-то это больше похоже на плановую деиндустриализацию страны и перевод населения в европейские *опомойки», — отреагировал Platon P.

«Чего врать-то? Весь газ для населения никогда не закупался за границей! Для бытовых нужд газ собственной добычи покрывает 100% нужд! А с падением населения есть и избыток! Не хватает для промышленного сектора, но и тут объемы мизерные — 13%, по-моему. Так кто владеет украинской добычей и постоянно свистит о «рыночных» ценах!?» — задался вопросом Vlad B.

«Красавцы. Главное, держитесь там, пусть «агрессор» локти кусает. Да и газ грязный у него», — с сарказмом подытожил Олег Ч.

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