Страны Запада, которые держат Украину на «крючке реформ», не готовы принять Украину в свой состав. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил 11 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время форума YES Brainstorming.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз. Выхлоп

«Мы (власти Украины — О. П.) являемся сторонниками реформ, и мы внедряем реформы, — заявил Кулеба. — Однако я откровенно устал от того, когда нас держат на крючке реформ, чтобы не признавать правду — не Украина не готова к пути в ЕС, а ЕС не готов принимать Украину».

По словам главы внешнеполитического ведомства Украины, в настоящее время отношения между Киевом и Брюсселем можно охарактеризовать как «стратегическую неопределенность».

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Заявление главы украинской дипломатии обсудили читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие отметили, что множество раз Киеву уже говорили о том, что в Европейском союзе Украину не ждут.

«Кулеба, вернись на землю, Украине нужен не ЕС, а мир с собственным народом, которого нет», — написал Nikolas B.

«Осознание — первый шаг к излечению», — пишет Jelena K.

«На крючке держат рыбу. А ослу показывают морковку, которую он никогда не получит, но за получение которой он сделает всё, что от него требуют», — отметил Jurij O.

«Сами заглотнули крючок от МВФ уже давно, хрен рассчитаемся. ЕС не нужна Украина с сильной экономикой, им нужна дешевая обслуга», — добавил Kyrylo P.

«Пора уже опуститься на землю! Ни в ЕС, ни в НАТО Украину не ждут!» — отметила Yuliya K.

«Крючок Минска. Крючок Евросоюза. Одни крючки. Рыбак этот Кулеба хреновенький», — отреагировал Алексей Д.

«Украинцев использует Америка, так же было и при Рейхе с Гитлером. Только они не понимают этого», — пишет Valentin K.

«Не прошло и семи лет. До бандерлога начало доходить, что Украина неинтересна Европе», — смеется Валентин Ю.

Andrew Bossi Флаги Украины и Евросоюза

«Ух ты… Начали догадываться!» — иронизирует Андрей Р.

«И это ни много ни мало аж целый министр иностранных дел! Да козе понятно, что ваши хотелки никто удовлетворять не будет. Приём Украины в ЕС — это дополнительные огромные расходы стран-доноров ЕС… [Зачем] оно им нужно? Пристегнуть в… ассоциацию — это гут, можно беспошлинно свою продукцию в Украину сбрасывать, а украинскую по мизерным квотам к себе пускать… Учить, требовать реформировать производство на Украине… А принимать, чтоб деньги вкладывать, да право голоса давать… Зачем это Германии, Франции, Голландии и другим? От себя они отрывать будут? Сейчас! Вас не только на крючке держат — вас держат ещё и за идиотов…» — отметил Ivan M.

«На кой Евросоюзу ещё одна нищая страна, которая будет сидеть на дотациях? У них уже этого добра хватает», — написал Александр И.

«Если бы Кулеба поменьше тявкал на Россию и получше слушал малых хозяев, то услышал бы, что ЕС сейчас не хочет расширяться. У них своих проблем по горло, и только Украины им для пущего «счастья» не хватает», — отметила Анна Ё.

«Вот зачем лезть в окна, если не пускают в дверь? Какое унижение! Все эти годы можно было строить свое государство, учитывая интересы своего народа, а не выполнять чужие приказы. Позорище!» — подытожила Лилия Ш.

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