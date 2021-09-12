Кто бы что ни говорил о «паркетной» поездке в Алтайский край министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, польза от неё несомненна. Людям выдали талоны на дорогое обследование, которого некоторые по году ждали, смеются в социальных сетях. А вот слова губернатора региона Виктора Томенко по поводу модернизации здравоохранения многие считают совсем не смешными. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные комментарии, опубликованные в группе «Барнаул22» («Одноклассники»).

Ирина Шевандронова. В приемной врача на Алтае. 1953

"Модернизация первичного звена на Алтае — это один работающий терапевт за всех», — иронизирует Наталья.

«Наверное, показали снова только клиники с хорошим ремонтом, пустили пыль в глаза и рады», — замечает Анна.

«Лучше бы министра провезли по районным сельским ЦРБ, где врачей 10 на всю больницу», — поддерживает Сергей Асташкин.

«Хорошо бы его проводить в поликлинику №2 на Калинина, пусть бы увидел все красоты коридоров, кабинетов, тараканов, ползающих по полу. Записи к докторам за две недели, нехватка специалистов», — предлагает Татьяна Аксёнова.

«В нашей поликлинике на Докучаева вообще записи к терапевтам нет», — сокрушается Любовь Владимировна.

«Решили добить медицину? МОНЕТИЗАЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ», — негодует Ирина Воробьева (Киселева).

«Какие проблемы решают чиновники из центра за несколько часов визита, оплаченного десятками миллионов бюджетных рублей? Всё можно решить по телемосту и не рисковать здоровьем граждан, участников масштабного мероприятия. Уж медикам-то не знать, как проводятся сложные операции международного плана», — задается вопросом Александр Параскун.

«Хотелось бы пригласить в 14-ю взрослую поликлинику, попасть на приём — это чудо», — предлагает Людмила Зулина (Красикова).

«В честь приезда министра в поликлиниках стали выдавать талоны на обследование в АДЦ по системе ОМС, которых ждали около года. Сплошная показуха!» — делится информацией Ольга Быкова (Антропова).

«Модернизировать можно то, что есть в наличии и действует, всё остальное можно только реанимировать, и то не во всех случаях: «Поздно пить Боржоми, когда почки уже отпали», — пишет Виктор Иванчихин.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в программу модернизации первичного звена здравоохранения Алтайского края включено строительство 129 объектов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, посетившему регион 11 сентября.

По словам алтайского губернатора, «в основном в программе объекты, требующие реконструкции, по сути дела, воссоздания, поскольку они фактически пришли в негодность — в первую очередь моральную, а какие-то — и в физическую».

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