Украинский президент Владимир Зеленский и глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обсудят возможность проведения Олимпийских игр на Украине. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил сам Зеленский во время брифинга.

Чайльд Гассам. Сентябрьские облака. 1891

«Часть нашего разговора будет касаться будущего Украины, сколько нужно всего сделать Украине, чтобы приблизить возможность нашего государства и стать страной, которая будет встречать ОИ, — заявил Зеленский. — Очень хочется, чтобы мы были такой страной».

Читайте также: Зеленский обсудит с главой МОК возможность проведения ОИ на Украине

Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Украина Online» и «Украина Сейчас». Также новость обсудили на странице канала «112 Украина» и на странице депутата Рады Вадима Рабиновича в социальной сети Facebook. Многие критически отнеслись к идее проведения Олимпиады на Украине, так как подготовка к ее проведению обойдется и без того небогатой стране недешево. Кроме того, многие указали на то, что Украина — воюющая страна.

«На самом деле Олимпиада на Украине не будет выгодой уж никак. Успешный пример один — в США и давно. Вот только там была вся инфраструктура. А вот что придется сделать на Украине… И это я молчу про то, что, как ни крути, коррупция у нас присутствует и будут отмывать деньги. Ну, а про то, что это загоняет страну в ещё большие долги, он же должен знать. В общем, Олимпиада не нужна. Она только, чтобы напомнить миру про себя, показать как-то, что есть такая страна. Но слишком велики последствия…» — написал Роман.

«Идея неплохая, но согласен…, что нам это ни к чему. Да, проведение Олимпиады в стране — это престижно. Но нам это будет в тягость по финансам», — добавил Serg.

«Пусть поедет в ОХМАТДЕТ и посмотрит, в каких условиях лежат тяжело больные дети: в палате 6 детей и 6 мам рядом на полу… Одни прожекты…» — отреагировала Александра.

«Правильно, надо проводить, пусть узнают все, как бедно живут люди», — написал Максим.

Makaristos Олимпийский флаг

«Не по карману задумка, на футбольных чемпионатах можно ограничиться…» — отметил Вася З.

«Это невыполнимо для Украины лет 10 ещё. Когда смотрела Олимпийские игры, думала, какие масштабы подготовки, которые длились не один год», — добавила Lenuka.

«Провести — не проведут, конечно. Но денежки списывать уже начнут. На проекты всякие и т. п.» — пишет Марина Б.

«Лучше бы анонсировал строительство хотя бы одного завода или фабрики…» — написала Света.

«Построим новые стадионы, аэропорты, а потом опять разбомбим», — отреагировал Геннадий М., напоминая о судьбе инфраструктуры Донбасса.

«Мы такие богатые, чтоб Олимпиады устраивать, или он живёт на Марсе и там всё хорошо? Всюду нищета, промышленность угроблена, какая Олимпиада, спустись на землю!» — написала Валентина С.

«Такое впечатление, что наш президент живёт в потустороннем мире. И у них там все ок», — отреагировала Ирина Т.

«Олимпиада в воюющей стране? Так можно?» — недоумевает Леся К.

«Крыша не на месте, то просит деньги на войну и тут же заявка на Олимпиаду…» — отметил Григорий Ш.

«Ой, не дай Боже… Хотя… такие Олимпийские игры, как сейчас, достойны нашей страны», — подытожила Дарья К.

Читайте также: «Утрём нос Илону Маску». Украина и Кения намерены вместе осваивать космос