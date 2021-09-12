В Кургане дети играют в футбол прямо на мемориале «Стена памяти» в парке Победы. Участившиеся случаи неуважительного отношения к памяти о Великой Отечественной войне взволновали жителей города.

Мартирос Сарьян. Гиены. 1909

«Футбол на костях»

В группе «Типичный Курган» в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что дети 8−14 лет «исправно режутся в футбол прямо на мемориале «Стена памяти» в парке Победы. Не на площадке рядом, не на асфальте внизу, а прямо под плитами с фамилиями».

«Но тут вопрос, скорее всего, не к самим детям, хотя пацаны уже большие, а к их родителям, к воспитанию. С другой стороны, папы и мамы могут и не знать про такое спортивное пристрастие своих чад», — пишет автор поста.

И отмечает, что во дворах в Кургане сейчас есть большое количество кортов, где легко можно забивать голы своим сверстникам.

«Но играть в мяч прямо рядом с металлическими досками с именами погибших в Великой Отечественной войне под композицией «Поминальный колокол» как-то не комильфо», — считает курганец.

Казалось бы всё предельно ясно — порочную тенденцию надо пресекать на корню. Однако мнения жителей столицы Зауралья о допустимости подобного отношения к памяти героев Великой Отечественной войны разделились.

В группе «Типичный Курган» комментаторы сообщают, что «игры на костях» постоянно происходят и не только в парке Победы. Но и на мемориале «Вечный огонь», что напротив ТЦ «Звёздный», наблюдается аналогичная картина.

Курганцы отмечают, что «там рядом корт есть, в Центральном парке тоже, и во дворах жилых домов на площади, и Молодёжный парк ещё есть», но дети играют на мемориале, всё лето на самокатах скакали подростки и на замечания не реагировали. Не заметить такое наплевательское отношение к памяти невозможно. Играть в священном месте в футбол недопустимо, и это прописная истина, считают многие жители областного центра.

«Меня бабушка привела в парк, когда мне было лет пять. Я спрашивал ее про памятники и имена на плитах. Она рассказала мне о войне, голоде, концлагерях, заводах, которые переехали на Урал. Никогда не возникало желания бегать по памятникам. Есть неплохие пространства для этого», — сообщает житель областного центра в паблике «Типичный Курган».

Цитата из мф Король Лев. реж. Роджер Аллерс.1994. США Гиена играющая на Костях

«Отстаньте от пацанов»

Что удивительно, значительная часть курганцев напоминает в соцсетях, что мемориальный парк устроен как место для семейного отдыха, а «запретители «игр на костях», на их взгляд, впадают в крайность.

«Это дети, — пишут в «Типичном Кургане». — Они играют в футбол в парке, и всё, что в парке расположено, это парк. Они не играют в футбол на кладбище, они играют в парке. Они знают фамилии погибших, ищут среди плит фамилии прапрадедов, наверное, а вот те кто не играют там, мало что знают о тех, кто погиб. На Красной площади концерты проходят, а это реально кладбище».

«Мои дети чётко знаю, что это за место и кому и какие объекты в парке установлены. Пока были маленькие и неразумные, точно так же бегали по этому монументу. Выросли, стали более разумными, постепенно им всё было объяснено и рассказано», — уверяет другой комментатор в группе.

«Ели исходить из логики автора поста, то необходимо запретить людям испытывать положительные эмоции в этом месте. Они ведь, взрослые-то эти, ходят по кладбищу, играют там с детьми, играют на гитарах, устраивают романтические свидания. Не скорбят, не сидят на лавочках, вдумчиво глядя в небеса и поминая умерших, а радуются, веселятся, шумят, играют с детьми и т.п. В общем, ведут себя неподобающе», — упрекает третий комментатор.

В группе «Курган | Курганские.ру» отмечают, что большинство кортов расположено за заборами, а на мемориале мяч далеко не улетает, стела с фамилиями — это ворота.

«А где им ещё играть, где у нас места для футбола? Не пьют, не наркоманят, ничего страшного — спорт всегда приветствуется», — пишет пользователь из группы «ЧП Курган».

«Нисколько не умаляю Великую Отечественную войну, но считаю, что хватит в нашем городе уже ее атрибутов, такое ощущение, что деньги без проблем выделяются только на связанные с Днём Победы или церковью дела. Во дворах сейчас машины, в футбол не погонять. Кортов единицы. Куда им идти? В телефонах сидят — не нравится. В футбол играют — не нравится. Отстаньте от пацанов», — считает ещё один курганец.

Цитата из мф Король Лев. реж. Роджер Аллерс.1994. США Гиены перед расплатой

«Предложила вызвать полицию»

Так или иначе, но курганцы всё-таки задумываются, где и в какой момент сломался моральный компас в отношении героев самой кровопролитной войны в истории человечества. Оправдывать «футбол на костях» нельзя, это как чёрную кошку тереть до бела. И такое наплевательское отношение к памяти предков требует не только общественного осмысления, порицания, но и комплекса предупредительных мер.

«Лично я подходила, долго беседовала, предложила вызвать полицию. После этого мамаша одного из игроков подошла и увела своего сыночка. То есть она была рядом и поощряла этот футбол. Потом и остальные ушли», — пишет в паблике «Курган | Курганские.ру» одна из участниц.

«Выписывать надо штраф родителям. Мамашки там рядом сидят, в телефонах зависают», — предлагает другой участник группы.

«Надо бы педагогам близлежащих школ (22, 29, 47 и др.) провести беседы со всеми детками по данному случаю, напомнить им, что и как… А то к 9 Мая 33 мероприятия в школе проведут, а как жизни обычной касается, забываем детям напомнить о войне. Можно и на родительском собрании этот случай затронуть», — считают в паблике «Реальный Курган».

«Найти этих детишек, провести воспитательную беседу, поставить на учёт всю семейку», — предлагают тут же не миндальничать с беспамятством правнуков победителей.

Как видим, мнения о допустимости активного отдыха на мемориальных плитах — диаметрально противоположные.

«Ну и что тут такого? Это просто плиты, мертвые на это уже не обидятся», — считает одна из молодых жительниц Кургана.

«Ценности у людей должны быть, уважение, в конце концов», — ответил ей пользователь постарше. И процитировал стихи Редьярда Киплинга:

Когда похоронный патруль уйдёт / И коршуны улетят,/ Приходит о мёртвом взять отчёт/ Мудрых гиен отряд. /За что он умер и как он жил — Это им всё равно./ Добраться до мяса, костей и жил / Им надо, пока темно./ Козёл бодает, воняет тля, /Ребёнок даёт пинки. / Но бедный мёртвый солдат короля /Не может поднять руки./ Гиены и трусов и храбрецов Жуют без лишних затей,/ Но они не пятнают имён мертвецов: Это — дело людей.

В заключение отметим, что после резонансного обсуждения «футбола на костях» в социальных сетях представитель горадминистрации Кургана ответил автору поста: «Обращение направлено в департамент социальной политики для подготовки информации по данной ситуации».