Сообщение корреспондента из пула Белого дома Чарли Спайринга о том, что во время траурной церемонии памяти жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке президент США Джозеф Байден совершил странный поступок — он приспустил защитную маску, чтобы что-то выкрикнуть в толпу, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 12 сентября в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден в маске «США»

«У лекарств много побочных эффектов, с каждым может случиться. Памперсами не бросается — уже хорошо», — издевается Сергей П.

Некоторые пользователи отмечают, что ничего странного в поступке Байдена нет, но они всё же отмечают, что на лице Байдена не было траурной эмоции, хотя 11 сентября для Америки — это самый трагический день.

«Ну выкрикнул и выкрикнул. Что, мы теперь должны каждый чих Байдена обсуждать? Может, он позвал кого-то. Что тут удивительного? Но траура, конечно, на его лице в этот день почему-то не было. Тут скорее это людей волнует, а не то, что он что-то там ляпнул непонятное. Джордж Буш — Младший тоже отмечался всякими глупостями, но 11 сентября не вызывало у него улыбки. Это был кошмар для всей страны под его руководством», — написал Яна И.

«Если бы он что-то выкрикнул, то все стоящие наверняка бы к нему повернулись и услышали, но, судя по всему, всем на него наплевать. Уже отживающий свой срок политик, который только недавно вступил в свою должность. Печальная картина», — отмечает Тея А.

Часть людей считает, что Байден превратил борьбу Америки с терроризмом в Афганистане в кровавое шоу в то время, как простые американцы ждали того, чтобы просто восторжествовала справедливость.

«А что вы хотите от Байдена? Он же спешил вывести войска из Афганистана как раз, чтобы успеть к 11 сентября, празднуя тем самым как бы победу Америки над теми террористами, которые и устроили теракты в Нью-Йорке. В результате этого манёвра те, кто направляли самолёты на небоскрёбы, получили такое могущество в Афганистане, которого у них до селе никогда не было!» — указывает Слава П.

«Судя по опубликованным с мероприятия фотографиям, видно, что на лице всех этих политиков в Америке нет и капли траура. Издевательство и кощунство. Вот, чем они занимаются. До сих пор вокруг теракта 11 сентября существует множество теорий. А почему? Потому что американский народ не верит своей власти», — поделился своим мнением Юрий К.

Ряд пользователей указывает на то, что американская элита не испытывает чувства горечи по поводу теракта 11 сентября, потому что имеет с этого большую выгоду и запуганное население, которым можно легко управлять.

«Не стоит смеяться над стариком Джо. Глубинное государство США вполне в своём уме и опасно как никогда. Поэтому их марионетка не стесняется создавать глупые ситуации, кощунствуя в памятную дату 11 сентября», — пишет Vladimir V.

Напомним, 11 сентября корреспондент из пула Белого дома Чарли Спайринг сообщил в Twitter о том, что во время траурной церемонии памяти жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке президент США Джозеф Байден совершил странный поступок — он приспустил защитную маску, чтобы что-то выкрикнуть в толпу.