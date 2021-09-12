Видео из Хабаровска, на котором видно, как водители нескольких рейсовых автобусов высадили пассажиров ради того, чтобы совершить намаз, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 12 сентября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Намаз

«А если бы врач во время операции пошёл совершать религиозный обряд? Или диспетчер во время работы бросил бы свой пост ради молитвы? Уволить не уважающих пассажиров «святош»!» — призывает Алёна А.

Многие пользователи оказались крайне удивлены поступком водителей, которые решили поставить выполнение своей работы на паузы, невзирая при этом на то, что создали неудобство для своих пассажиров.

«Не имеют права. Во время работы, если ты, к примеру, пилот корабля, самолёта, машины, то ты можешь не совершать намаз. Работу закончишь и помолишься. Логику никто не отменял, даже если ты верующий», — отмечает Ом О.

Некоторые комментаторы отмечают, что вера не может быть причиной для того, чтобы выставлять пассажиров на улицу, надо было просто устроить себе выходной.

«Насколько же нужно чувствовать себя хозяевами жизни и нисколько в этом не сомневаться? Это просто наглость неимоверная! Тут вера ни при чём, просто это конкретные, такие вот наглые люди», — предполагает Irina T.

Часть людей считает, что адекватные мусульмане всегда находят выход из подобных ситуаций. Граждане подозревают, что в Хабаровске состоялась какая-то провокация.

«Со мной рядом работают тоже мусульмане — обслуживающий персонал. Иногда даже отойти не могут, но они всё равно на месте молятся. Но если кто-то подходит, то они сразу прерываются и выполняют свои служебные обязанности, потом заканчивают. И это им не мешает быть верующими, почитать бога и молиться. А тут точно какая-то провокация с этими водителями», — считает Татьяна Ч.

Шарль-Теодор Фрер. Молитва

Ряд пользователей указывает на то, что совершить намаз можно и с пассажирами в салоне, ничего страшного в этом нет, люди бы поняли и вошли в положение верующего человека.

«Я тоже мусульманин и могу точно вам сказать, что негоже из-за молитвы причинять другим неудобство. Молиться можно и сидя на своём месте. Прошу прошения за этих неучей!» — обращается Илхом Х.

Нашлись и те, кто уверены, что обязательный намаз, невзирая на служебные обязанности, не может иметь место в Хабаровске, потому что в России наивысшей силой обладает законодательство Российской Федерации — светской страны.

«В ряде арабских стран такое, конечно, встречается, и работа общественного транспорта включает в себя обязательные остановки на намаз. Там это всё нормально, все всё понимают, как и туристы. Но мы же говорим о Хабаровске! В светской-то стране! Здесь не работают законы шариата, всем муслимам это необходимо понимать. Живите по общепринятым законам, иначе будете вызывать непринятие со стороны населения, что навлечёт на вас и ваше окружение лишние проблемы. Никому это не нужно», — пишет Ринат О.

Напомним, 11 сентября в социальных сетях появилось видео из Хабаровска, на котором видно, как водители нескольких рейсовых автобусов высадили пассажиров ради того, чтобы совершить намаз.