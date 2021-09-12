Информация о том, что секции газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании и Германии были успешно соединены, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 11 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

"Всем нынешним коучам, мотиваторам и бизнес-тренерам стоит брать пример с российских властей. Если Россия чего-то хочет — Россия это делает. Захотела построить «Северный поток — 2» — построила. И неважно, кто что говорил, кто поддерживал, кто не поддерживал. Проект пришёл к своему завершению, и газ по нему совсем скоро начнёт поступать европейскому потребителю», — указывает Кирилл Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что российские власти сумели завершить, казалось бы, невозможное — достроили газопровод «Северный поток — 2» несмотря на все попытки США остановить этот процесс.

«Ну, вот и подходит к концу эта эпопея со строительством «Северного потока — 2». Удивительно, но Соединённые Штаты так и не смогли остановить возведение газопровода, а кремлёвские элитарии умудрились продавить свою инициативу в Европе. Мало кто в это верил, но это стало реальностью», — пишет Николай Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что при такой сложной политической ситуации стоимость строительства данного газопровода явно превысила все установленные вначале лимиты. Не будет ли это большой проблемой для России, учитывая, что газопровод был призван приносить стране прибыль, а не дополнительные расходы?

«Постройка эта будет выгодна для Российской Федерации? Столько мучений было при строительстве, столько бабок туда влили. Будет ли толк от пущенного в обход Украины газа? Да и, к тому же, от транзита через Украину мы так и не отказались. Дань киевским властям будем платить исправно», — указывает Арсений Ш.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2». Трубоукладчик

«Интересно, какой срок окупаемости этого проекта, учитывая затянувшиеся сроки? Зато в деревнях на просторах Российской Федерации газ так никто и не увидел. Если мы будет кормить газом только Европу и Китай, то в России будут умирать селенья в отдалённых регионах», — отмечает Алексей У.

Часть людей считает, что если «Северный поток — 2» действительно начнёт приносить прибыль, то деньги пойдут не в бюджет Российской Федерации, а в карманы топ-менеджеров, управляющих газовыми компаниями в России.

«Простым гражданам России — что толку с этого потока? Куда деньги пойдут, Миллеру в карман? Опять будут спонсировать детей в Германии, а наши будут сидеть без газа, на печном отоплении. Газ — народное достояние, согласно рекламе? Ну и где же оно? Почему не в руках народа?» — задаётся вопросом Мариана Г.

Ряд пользователей указывает на то, что, несмотря ни на что, газовые компании в России принадлежать государству, а значит, прибыль обязана поступать в бюджет страны.

«Газ — это действительно достояние российского народа. Развелось тут нытиков. Миллер — это топ-менеджер по сути государственной корпорации. Деньги пойдут в бюджет», — считает Сергей К.

Напомним, 10 сентября пресс-служба оператора Nord Stream 2 AG сообщила о том, что секции газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании и Германии были успешно соединены.