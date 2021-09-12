Информация о том, что в Липецке организована служебная проверка после публикации видеозаписи с двумя спящим в машине сотрудниками ГИБДД, вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 11 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция среди граждан

"Спят на служебном месте за мои налоги! Прекрасно! Обычно за такое увольняют, а тут проверка, которая, скорее всего, опять закончится ничем», — предполагает Ринат О.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что сотрудники полиции не имеют права спать на рабочем месте, такие проступки должны жёстко караться. Другие не нашли в данном инциденте ничего криминального.

«Ну, вот честно: кому какое дело? Ну спят полицейские в своей машине, и пускай спят, мешают, что ли, они кому-то?» — задаётся вопросом Евгений А.

Множество граждан вступилось за уснувших полицейских, отмечая, что оператор, заснявший сотрудников, поступил подло и несправедливо по отношению к представителям профессии, к которым он, судя по всему, испытывает личную неприязнь.

«Зачем так подло поступать? Пускай спят, это их дело, чем заниматься на рабочем месте. Оператор захотел покуражиться, поиздеваться? Никакая ненависть и обида к представителям правопорядка не оправдывает такой поступок!» — считает Юрий В.

Часть людей считает, что полицейские в России несут крайне тяжёлую службу. В связи с этим совершенно неудивительно, что они порой засыпают на рабочем месте.

«Никто никогда полицейского не спросит «Ты поел?» или «Ты поспал?» Я прекрасно могу понять, как можно уснуть на работе, когда у тебя график через одно место устроен, когда ты на работе из суток в сутки, а ведь, помимо непосредственного дежурства, у парней есть ещё куча дел!» — указывает Кристина М.

Ян Стен. Болтуны у окна. 1665

Ряд пользователей указывает на то, что подобные видео являются маркером появления в обществе негативной тенденции к доносительству. Граждан всё меньше и меньше волнуют моральные и этические вопросы, пишут люди.

«Люди, может, вторую смену дежурят! Вот правда. Сколько раз инспектора меня выручали на дороге. С их работой неудивительно, что можно случайно уснуть. Вообще, такие видео больше говорят о том, что вновь наступает время стукачей. Всякую фигню в интернет сливают и права качают. Хуже бабок базарных!» — отмечает Александра А.

Нашлись и те, кто желают уснувшим сотрудникам отделаться лёгким наказанием и продолжить нести службу.

«Парни уснули, и что? Это скотская работа, за которую нужно как минимум раз в пять платить больше. Сколько с них требуют и сколько они знают — это не сопоставимо с их зарплатой. Все люди устают и хотят отдохнуть. Теперь же будет проверка и приняты меры дисциплинарного характера. У всех в этой стране появились права, требования и т.д. Только человеческие качества где-то потерялись. Знали бы, сколько они пашут на этой службе. Желаю этим сотрудникам отделаться строгим указанием и напоминанием об их обязанностях. Будьте людьми, прежде всего!» — пишет Сергей Ф.

Напомним, 10 сентября портал Gorod48 со ссылкой на региональное управление МВД сообщил о том, что в Липецке организована служебная проверка после публикации видеозаписи с двумя спящим в машине сотрудниками ГИБДД.