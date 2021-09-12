Заявление председателя комитета Государственной думы по информационной политике Александра Хинштейна о том, что депутаты партии «Единая Россия» внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за педофилию, предполагающий пожизненное лишение свободы, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по данному вопросу 11 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM За решёткой

"Для педофилов самую страшную тюрьму в России надо построить, где начальник мясник, где иголки втыкают в пальцы. Чтобы все обходили стороной это место и собаки выли в деревнях и дети плакали и старухи крестились. Самое настоящее варево, в котором продолжительность жизни — полгода максимум!» — пишет Павел Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что люди, совершающие самые страшные преступления, должны находиться в самых страшных тюрьмах. Другие же уверены, что такая инициатива — излишне жёсткая и достаточно сексуальных преступников подвергать процедуре кастрации.

«Было бы лучше этих уродов кастрировать после того, как они освобождаются. Пара месяцев, и такие персонажи сами на себя руки наложат», — предполагает Dmitriy V.

Некоторые комментаторы отмечают, что наилучшим решением в данном вопросе стало бы снятие моратория на смертную казнь в России.

«А не проще просто вернуть в действие смертную казнь? На кой чёрт надо кормить и содержать подобное существо, которое совершает великое зло над беззащитными детьми? Это уже не человек и даже не зверь, а что-то инфернальное. Его не должно существовать на Земле», — поделился своим мнением Дмитрий И.

«Смертная казнь — слишком лёгкое избавление за такое преступление. Пожизненное лишение свободы без права обжалования — вот правильное решение. Чтобы педофил медленно заживо сгнивал в бетонном мешке», — считает Рене Д.

Василий Верещагин. Продажа ребёнка-невольника. 1872

Часть людей считает, что смертная казнь может привести к смерти далеко не самых страшных преступников, а просто оступившихся людей.

«Я, конечно, поддерживаю самое строгое наказание по отношению к педофилам, но очень бы не хотелось, чтобы такие жёсткие меры были направлены против ситуации, когда кто-то заводит отношения, к примеру, с 16-летиними. Тут уж редко можно встретить злой умысел. А вот насильников и убийц надо либо пожизненно сажать, либо казнить», — указывает Иван Е.

Ряд пользователей указывает на то, что для вступления в силу самой жёсткой меры наказания в отношении обвиняемого необходимо собрать максимальное количество доказательств, чтобы исключить факт оговора.

«Тут закон о пожизненном может обернуться ещё большими смертями. Т.к. насильники иногда отпускают детей, а тут будут убивать в 99% случаях, чтобы не присесть на пожизненное. Ибо будут бояться, что ребенок расскажет! Такое нельзя принимать, нужно за педофилию сажать лет на 30−50 в зависимости от тяжести, а за убийство ребенка — смертная казнь, тогда только это повлияет! Но обязательно со 100% доказательствами: ДНК тест, записи камер, показания ребёнка и преступника. А не так, что ляпнул что-то ребёнок, чтобы отмазаться от чего-то, а страдать будет ни в чём не повинный человек», — написал Александр Г.

Напомним, 10 сентября председатель комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн написал в своём Telegram-канале о том, что депутаты партии «Единая Россия» внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за педофилию, предполагающий пожизненное лишение свободы.