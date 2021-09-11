Эта неделя прошла под знаком Евгения Зиничева. Генерала, министра МЧС, погибшего в районе Норильска. Согласно официальной версии, он бросился со скалы вниз, спасая другого человека — кинорежиссёра, оператора Александра Мельника. Зиничев удостоен звания Героя России. Согласно другим версиям, падали они оба, или, как вариант, наоборот, это Мельник бросился за Зиничевым.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Прощание с Евгением Зиничевым

Есть и другие версии, домыслы. Озвучивать их не буду, потому что они слишком отвратительны. И это не боязнь правды с моей стороны — ни в коем разе, а исключительно нежелание плодить, множить зло. В конечном счёте правду — реальную правду, да и то, вероятно, не всю — знает лишь узкий, очень узкий круг лиц. И вот в нём — тишина. Остальным остаётся лишь примыкать к той или иной версии. И тем самым делать выбор.

Да, именно так. Гибель Зиничева по-своему заставила многих из нас выбирать — во что мы верим. В то, что вот он герой. Или во что-то более резкое, оскорбительное. И, наблюдая за СМИ, за соцсетями, я видел, как люди останавливались на том или на другом. Так вот, полагаю, что желание поверить в героизм Зиничева, в его подвиг — оно более оправданное и логическое, как минимум. Потому что направлено на выживание и возвышение. Потому что правильнее жить в мире, населённом героями, а не трусами, злодеями и остолопами.

Kremlin.ru Мемориал у здания МЧС России, где прошло прощание с Евгением Зиничевым

Но, с другой стороны, не станем же мы отрицать того, что образовалась прослойка людей, которые подвергают сомнению или осмеянию любое светлое начинание. Любое! Дали пенсионерам деньги? Плохо! Не дали пенсионерам деньги? Тоже плохо! Причём и одному, и другому тут же находится объяснение. Просто изначально всё плохо, просто, как у Розанова, ненависть ко всему, что связано с мечтой государства. В таком состоянии нет ничего хорошего. Для таких, подчёркиваю, дам и господ.

И всякий раз я изумляюсь: так как они существуют в мире, в обществе, населёнными, по их мнению, уродами, злодеями, орками? Как ходят они по злым улицам? Как посещают заведения и работу? Как вообще предъявляют российский паспорт? Как говорят на русском языке? Ведь если следовать их логике, а они считают себя честными людьми, то неизбежно должен наступить коллапс в их головах и сердцах. Их должно буквально-таки разорвать на месте. От смущения, от обиды на самих себя.

Однако, мы видим, этого не происходит. Эти люди продолжают существовать в привычном режиме. И хают, хают, хают. Некоторые из них, столкнувшись с иными обстоятельствами, понимают, что дело вовсе не в Зиничеве, не в России, не в ком-либо ещё, нет. Дело в том, какие убеждения они выбирали и во что хотели верить. И потому, к примеру, сменив место жительства, они быстро адаптируются к тем реалиям и терпят вопиющую несправедливость, покорно сносят в общем-то знакомые беды. Ничего не изменилось вокруг, но, как гласит известный мем, «это другое».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Прощание с Евгением Зиничевым

И это самое «другое» проявляется в первую очередь в том, каких героев для себя выбирают люди, граждане. Можно хаять Зиничева (в данном случае это скорее собирательный, показательный образ), но что это изменит? Что принесёт в конечном итоге? Ничего, кроме отвращения, кроме злобы. И она станет распространяться, точно вирус, точно болезнь, поражая всё вокруг и прежде всего своего носителя.

В одном я уверен совершенно точно, без всякой идеализации. Очень важно, первостепенно важно — какие у человека, а после и у народа, государства герои. Они определяют развитие, формируют тот самый образ будущего, потому что это ключевой момент — момент подражания. И тут я ни в коем случае не собираюсь идеализировать прошлое, но нельзя отрицать того, что подростки, дети во многом стремились и к правильным героям. Что теперь?

А теперь, вместо послесловия как бы, я смотрю на Настю Ивлееву, дающую интервью Собчак. И не знает эта Настя ничего — ни Родины, ни истории, ни своих родителей, ни школьной программы. Абсолютный zeitgeist — пустой человек в бессмысленной пустоте, звенящей монетами. И только. Но кто задумается об этом, когда пустота зарабатывает миллионы долларов?

Да, высокомудрые дядьки вновь расскажут, что Настя Ивлеева — пустое место, и ничего не значит. Но беда в том, что слишком многие хотят быть на её месте — стать, как она. И, смотрю, этому не особо пытаются возражать. Ведь оставляют в тени настоящих героев, коих в России великое множество.