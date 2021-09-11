Старший советник по энергетической безопасности Государственного департамента США Амос Хохштейн пригрозил России санкциями, если та заблокирует транзит газа в страны Евросоюза через Украину. Об этом Хохштейн заявил 11 сентября на форуме YES Brainstorming в Киеве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американские санкции

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Заявление американского чиновника обсудили читатели телеграм-канала Klymenko Time и издания «Шарий.net» в социальной сети Facebook. Многие отметили, что Россия будет транспортировать газ по тому газопроводу, по которому считает нужным, и никто ее не заставит «качать» газ по украинской ГТС.

«До 2024 года транзит не прекратится, т. к. прописан в контракте. А к тому моменту уже никто и не вспомнит об Украине. СП-2 будет восприниматься как данность», — написал один из комментирующих.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американские санкции

«Звучит, конечно, дико, если абстрагироваться. Это все равно, что вводить санкции против компании, которая решила направить свои контейнеровозы не по Суэцкому каналу, а вокруг мыса Доброй Надежды. Казалось бы, это ее личное дело, как везти свой груз…» — отметил Artemidon.

«Европа не хочет американского газа, и отношения между старой Европой и США не такие уж тёплые. Полагаю, США не захотят их усугублять…» — добавила Anne De Kiev.

«Мда, наглости нет придела! Кричать «Россия — «враг» и т. д. и в то же время пытаться заставить её давать денег и газ. Бред полный!» — отреагировал Павел.

«До 2024 года транзит будет согласно текущему договору, а далее все в руках Зеленского и Ко, обосновать экономическую выгоду транзита через ГТС. Заставить Россию никто не сможет», — отметил R Ro.

«Что? Вы не хотите кормить наших вассалов, которые восьмой год с вами типа воюют? А вот вам тогда очередные санкции…» — смеется Алекс.

«А шо по этому поводу думает Германия?» — не без сарказма поинтересовалась Анжела.

«А где они возьмут новые санкции? Вроде как все возможные уже ввели. Или парочку самых ужасных придержали именно для этого случая? Самое интересное это то, что санкции обычно получают зеркальный ответ. США вводят санкции из-за Украины, получают ответ, обе стороны что-то теряют. А как же третья сторона, из-за которой и вводят санкции? Украине ничего? Бабки давай за транзит, или без транзита и всё», — пишет Jurij O.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Сами признавали, что уже и придумать им сложно, какие санкции еще не введены. В 2014 году, когда началась эта свистопляска с санкциями, вероятно, была и растерянность, и спад производства. Но, как понимаю, быстро сделаны выводы, что можем производить сами, что закупить на других рынках. Санкции высветили основные слабые места российской экономики. Спасибо санкциям. За эти семь лет не только обеспечили себя продовольствием, но и пошли на международный рынок. Созданы с нуля или воссозданы и развиты целые отрасли военного и гражданского назначения, отрегулирована финансовая система и прочее и прочее. Так что пусть посмотрят своим зорким глазом, чего России надо еще доработать и отрегулировать», — отметила Вита К.

«Напугали ежа голым задом…» — добавила Olga Z.

«И Россия прям испугалась?!» — не без сарказма спросил Алексей.

«Командиры хреновы! Собрались России указывать, по каким трубам ей газом торговать! Возите свой газ и заполняйте Украине трубу, раз переживаете за неё!» — пишет Геннадий Б.

«Пустая болтовня для наивных украинцев», — подытожил Денис Л.

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