24 августа 2021 Украина отпраздновала 30-летие своей независимости. Одним из людей, стоявших у истоков нового украинского государства, был его первый президент — Леонид Макарович Кравчук. ИА REGNUM предлагаем вашему вниманию серию очерков писателя Платона Беседина о том, что это был за человек и в каком контексте он приходил к власти.

Леонид Кравчук на украинской почтовой марке. 2014

На старт! Полетели!

Леонид Кравчук выучился на преподавателя общественных наук и должен был ехать учить студентов в Запорожский алюминиевый техникум. Но оказалось, что там все места заняты. Преподавать должны были те, кого направили от горкомов и райкомов, а не от университетов.

Однако, как это часто бывало в судьбе Леонида Макаровича, сложилось всё даже лучше, чем предполагалось изначально. У Кравчука, несмотря на его подчёркнуто «всего добился сам», что он педалирует всякий раз независимо от фактов и обстоятельств, нашлись хорошие знакомые (может, из тех, кому он носил еду в ровенские леса?) в ЦК партии, которые способствовали его продвижению по карьерной лестнице далее — Леонида Макаровича направили преподавать политическую экономию в Черновицкий финансовый техникум. Весьма достойно и перспективно.

Впрочем, сама жизнь, её бытовое воплощение, скажем так, от того не сильно наладилась. Антонина Михайловна, новоявленная супруга Кравчука, осталась в Киеве, а Леонид поселился в Красном уголке женского общежития. Другого места в Черновцах страна молодому специалисту, пусть и увешанному грамотами, дипломами и медалями, не предоставила. Вот и вышло, что брился всегда элегантный, подтянутый Кравчук в общественном туалете на городской площади (сейчас в подобных местах вряд ли встретишь будущих президентов; места у прохудившихся умывальников всё больше оккупировали хмурые личности). Правда, постепенно Леонид Макарович планомерно шёл на жилищное повышение — и со временем переехал на горище, над «ленинской комнатой», где, по его словам, точно в романе Кнута Гамсуна «Голод», нельзя было толком распрямиться в полный рост.

Posterrr Железнодорожный вокзал. Черновцы

Позже перебралась к Кравчуку и жена. Антонина Михайловна устроилась в местный индустриальный техникум. Логично, что там же, в Черновцах, у Кравчуков родился сын — Александр. На уже независимой Украине он станет одним из первых «золотых детей» власть имущих. Тех, кто, во многом пользуясь родительской фамилией и связями, добьётся феноменального материального успеха, вызывая протест и ярость рядовых граждан.

И это, конечно, отдельная статья любой подобной действительности. «Дети генералов, которые не знают, чего им хотеть». К слову, по весьма распространённой и популярной версии евромайдан 2014 года на Украине, собственно, и случился даже не столько из-за Януковича и его сподвижников, сколько из-за их деток. В том смысле, что простые люди раздражались и свирепели от лихих и наглых действий тех, кто пороха не нюхал и мерзковатых субстанций не пробовал.

Дедам и отцам — не всем, ясное дело — довелось пройти и голодное, холодное детство (когда, как вспоминает тот же Кравчук, делали коньки из деревянных колодок, примотанных к ногам), и пертурбации в Красной империи, и потери, и боль, а вот их отпрыски — в большинстве своём — пришли сразу из руин прошлого, чтобы тут же забрать, так они думали, им причитающееся с самого рождения. Новые феодалы новой страны, где забыли о равенстве. Власть, деньги, ресурсы, территория — они захотели всё.

Александр Кравчук, входящий в сотню самых богатых украинцев, ассоциируется, прежде всего, с деятельностью компании «Нафком-Агро», одним из крупнейших землевладельцев (более 200 тысяч гектаров) Украины. Отец возглавил государство, а сын получил его земли. С «Нафком-Агро», как и с Александром Кравчуком, связано множество превышающих нормальные для бизнеса децибелы скандалов. Само собой задело и Леонида Макаровича.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Леонид Кравчук. 2021

Уничтожив одно из крупнейших в мире морское пароходство, Черноморское, где, к слову, работали и мои родители, Кравчук как, перефразируя Гоголя, осуществитель деятельности группы лиц создал акционерную судоходную компанию «Бласко» (его руководителю Павлу Кудюкину позже, уже при режиме Леонида Кучмы, дадут десять лет, но через пять помилуют), от которой сын Леонида Макаровича Александр, согласно СМИ, и получил свои первые миллионы. По этому поводу в декабре 2001 года Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело, закончившееся, правда, как всегда, ничем. Получал Александр деньги в начале 90-и с других «историй»: автомобильной, земельной, оборонной и многих других.

И так далее, и так далее. Говорю же: Кравчук во многом задавал тренды новой Украины. Но при этом, конечно, и наследовал прошлое. Своего рода протягивал от него вектор в будущее.

Но ведь и возможны были такие взлёты исключительно в то время. Сельский хлопчик из крошечного местечка, а после — педагог, а затем — и один из первейших в Республике. Наконец, президент. В таких случаях говорят: головокружительно! Сколько мы слышали об американской мечте, но разве это не воплощение мечты советской? Чего ж жалуетесь на те времена, пан Кравчук? Благодарить надо.

Ранее об этом: Хитрый лис Леонид Кравчук: отец независимой Украины. Очерк 1

Ещё по теме: Хитрый лис Леонид Кравчук: отец независимой Украины. Очерк 2

А также: Хитрый лис Леонид Кравчук: отец независимой Украины. Очерк 3