Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия якобы уже сейчас начала использовать «Северный поток — 2» в качестве оружия против Украины. Об этом 11 сентября он сказал на конференции YES Brainstorming, сообщает «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

«Уже сегодня можно говорить о том, что Россия начала использовать «Северный поток — 2» как оружие против Украины», — сказал он.

В качестве аргумента он привел увеличение на бирже цены на газ до 700 долларов за тысячу кубометров. Политик также добавил, что ожидает от партнёров Украины письменных гарантий, относительно мер в отношении РФ в случае использования СП-2 в качестве оружия.

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Заявление Андрея Ермака обсудили в социальной сети Facebook на страницах канала «112 Украина» и издания «Шарий.net» (в Facebook и «ВКонтакте»). Многие указали на то, что в скачке цен на газ виновна Европа, отказавшаяся от закупки газа по долгосрочным контрактам.

«У нас во всех бедах Россия виновата! Может и «Мотор Сич» Россия развалила и Николаевский судостроительный завод и «Антонов» никому не нужен из-за России? Ну и по газу вы знали, что строится СП-2 и никто в правительстве не заикнулся о диверсификации ГТС и не наращивали собственную добычу! А теперь все предатели! Никто никому ничего не должен! Выкручивайтесь сами!» — написала Маргарита П.

«Уважаемый, а при чём здесь Украина? Газ на споте вырос до 700 стараниями самих европейцев, может прыгнуть и за 1000. Однако Украина сама отказалась или её обязали отказаться от прямых поставок и перешла на спот, так это её проблемы. Нужно уметь выбирать себе хоз… друзей или как там — «стратегических партнёров»…» — добавил Игорь И.

«Ну как можно дать гарантии за третье лицо, которое значительно сильнее всех вас… вместе взятых? Ну дебилы реально! Никто кроме самого третьего лица гарантий не даст, тем более письменных. Нужно идти падать в ноги ВВП (Владимиру Путину — М. Р.) и умолять…» — отметил Alexander P.

«Прогарантируют поставку нам сжиженного газа!!!» — с сарказмом отреагировал Vlad.

«Корыто разбитое точно гарантировано!» — шутит Алексей Необязательно Петроградский.

«Гарантии заключаются во фразе «Весь мир с вами», не более. Кто ты такой? Что представляет страна в мире, которой ты «руководишь»? На что она влияет, что она может, кроме как просить денег, чтобы тебе давали какие-то гарантии? Дорого сейчас обходится русофобия», — отметил Сергей Евгеньевич.

«Гарантии Европы также правдивы, как и крокодильи слезы», — пишет Lobsang Rampa.

«Здрасти, приехали! Это Европа перемудрила немного, отказалась закупать газ по долгосрочным контрактам, думали, что слишком много платят. Вот теперь по спотовым ценам переплачивают уже в 5 раз!!! А виноват как всегда Газпром. Скупой платит дважды. Украине ещё повезло, они по старому контракту долгосрочному пока расплачиваются…» — написала Ольга Б.

«Ага такие же гарантии, что и Януковичу давали», — подытожил Анатолий Ш., напоминая о гарантиях, которые были даны бывшему президенту Украины Виктору Януковичу перед государственным переворотом. Речь о Соглашении об урегулировании политического кризиса на Украине от 21 февраля 2014 года между Януковичем и представителями майданной оппозиции, свидетелями которого выступили министры иностранных дел Германии и Польши — Франк-Вальтер Штайнмайер, Радослав Сикорский и руководитель департамента континентальной Европы министерства иностранных дел Французской Республики Эрик Фурнье.

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