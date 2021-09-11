Россия в любой момент может перестать транспортировать газ через Украину, при этом выполняя все взятые на себя обязательства. Об этом в эфире телеканала заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.

Михаил Хмелько. Навсегда с Москвой. Навсегда с русским народом (Переяславская рада). 1951

«190 млрд кубометров мощностей Россия построила в обход Украины. Ровно столько Россия продает газа в Европу. То есть уже вроде как и газотранспортная система Украины не нужна… Но так как спрос на газ в Европе будет увеличиваться… газотранспортная система нужна будет…» — сказал он.

Эксперт также добавил, что Россия может выполнять все взятые на себя обязательства, но физически не транспортировать газ через украинскую ГТС и случиться это может в любой момент.

«Если Россия захочет, несмотря на контракт, до 2024 года… никто не мешает ей взять и выключить этот транзит, при том, что она будет выполнять все контрактные обязательства перед своими потребителями в Европе. То есть в любой момент это может произойти», — добавил он.

Заявление экономиста обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие указали на изношенность украинской ГТС, а также на то, что украинская сторона «воровала» российский газ, который транспортировался в Европу.

«Как переживают за транзит, а то что эта труба изношена на 80%, никто не говорит. Такими темпами скоро технически будет невозможно использовать эту трубу и никакие контракты не будут нужны», — написала о состоянии украинской ГТС Cветлана Ч.

«Короче! Зеленскому надо в Москву с поклоном: дайте нам вашего «грязного, вонючего» газа, иначе задохнемся от свежего мороза…» — не без иронии добавила Vera S.

«А как красиво скакали, как громко кричали… И вот итог всего этого. Видать оно того стоило! Если станет холодно, хоть греться можно, практика скаканий уже ого-го какая…» — с сарказмом отметил «Ангел Ангельский».

«России никто не сможет запретить прекратить транзит газа через Украину либо оставить самый минимум транзита. Власть Украины думала, что русофобия и прямые оскорбления России пройдут безнаказанно и США с ЕС все решат…» — пишет Serega P.

«Конечно, труба может остаться, и потребление расти в ЕС будет! Но это же если соблюдать честные условия договора!!! А если учесть, что Украина привыкла газ приворовывать, когда он через нее идет… То кому такая труба нужна?! Проще еще в обход бросить пару веток!..» — добавил один из комментирующих.

Gazprom.ru Украинский транзит газа

«Почему я должен ездить по старой разбитой и дорогой дороге, если построили новый, более дешёвый хайвэй? А владелец старой дороги ещё и требует компенсацию упущенной прибыли потому, что я выбрал более хорошую и дешёвую дорогу. В этом нет идиотизма?» — иносказательно отреагировал Sergei S.

«России будет дешевле выплатить Украине штраф, прекратив транзит газа по ГТС, и нарастить поставки газа по обходным газопроводам. И никуда Европа со своими директивами не денется: купит более дешёвый российский газ. Украина останется одна со своими проблемами…» — написал Viktor C.

«А красть-то? Красть (под названием «технический отбор») что будут? Без украсть это уже не Украина!» — пишет vk67 new.

«Скаршевский не совсем прав, что ГТС при 25 млрд куб будет убыточной. У Украины есть одна опция. Это из 2-х веток пустить одну на металлолом и качать по одной ветке, тогда экономически это будет обосновано. Вопрос только в том, что придется пожертвовать газоснабжением либо северной и центральной части, либо юго-восточной, так как ещё со времён СССР к транзитной трубе запитаны распределительные сети», — подытожил Евгений Д.

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