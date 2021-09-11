Инициативу парламентариев от «Единой России» о пожизненном сроке за педофилию широко обсуждают в интернете. Многие люди опасаются, что принятия закона недостаточно: необходимы меры профилактики. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные комментарии, опубликованные на сайте иркутского СМИwww.irk.ru и в группе «Инцидент Барнаул» («ВКонтакте»):

Иван Шишкин. Сломанная берёза. 1872

"Хоть одна разумная мысль…» — замечает Юлия.

«Ужесточить наказание — с одной стороны правильно, с другой стороны очередное дешевое ужесточение ситуации… А по сути представьте: потянуло мужика на детей (на старушек, на трупов, да мало ли на кого) — он понимает что с ним что-то не так и хочет избавиться от этого — куда ему обращаться? К районному психиатру, который упечет за решетку, правда не тюремную, а больничную? Разница не велика…

Вот и не обращается никуда, пока желание не победит моральные ограничения, а потом, когда он исковеркает или вообще оборвет чью-то жизнь, все кричат только об ужесточении наказания, а до этого все, как страусы, в песок голову прячут — мол проблемы нет…

Увы, педофилами не рождаются и мгновенно не становятся, но об этом говорить не принято… Конечно садить и карать за совершенное преступление надо, но более важно не допустить этого преступления, но в этом направлении, как мы видим, меры нулевые…» — рассуждает Дисмург.

«Так не работает превенция, ни один педофил в момент совершения преступления и непосредственно перед ним не думает о наказании. Без нормальной системы профилактики (камеры, воспитание детей, патрули и т. д.), а также без выявления психически больных и дальнейшей работы с ними система не сработает.

Несколько лет назад, когда была очередная «вспышка» педофилии, наказания очень существенно подняли. Сильно помогло? Уголовным кодексом дырки в организации общества не зашить», — отмечает kharik78.

«Да, а сколько еще педофилии условно скрытой, которую общество по сути оправдывает, например, женская педофилия: ее ведь не меньше, если не больше. Только эти деяния предпочитают опять же не замечать или оправдывать тем, что мальчик или девочка (но чаще естественно мальчики совпадают и им потом еще приговаривают, что этим гордиться надо) «опыт» получили», — добавляет Александр Кумыкин.

«Возникает перекос в законодательстве. За убийство меньше дают. Насколько бы мерзким не было это деяние, не может оно быть более тяжким, чем лишение человека жизни. Плюс ставят преступника в положение «нечего терять», то есть лишают жертву шансов на выживание.

Ну, а повышение возраста до 18 лет позволяет привлечь по статье любого парня сразу после совершеннолетия просто за отношения с девушкой на полгода младше. Не говоря уже о том, насколько прибавится в стране уголовников после студенческих «вписок». Вспоминаем историю Шурыгиной», — отмечает Ntvytqibq.

«А что по-вашему хуже? Просто убить человека и всё. Или искалечить человеку психику, обеспечить его мучениями на всю жизнь от этого, и ведь вполне вероятно, что подвергшийся сексуальному насилию ребенок вырастет новым Чикатилой. Отголоски насилия в детстве, когда закладываются зачатки психики, характера, могут аукнуться в будущем, и аукнуться могут очень и очень плохо», — рассуждает Трололо.

«За повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних? Да с первого раза нужно избавляться от таких, таких только могила исправит…» — пишет барнаулец Константин Кладов.

«С одной стороны, на фоне последних громких дел, надо ужесточать. Особенно кемеровский случай вопиющий. Но с другой, сейчас многие дамы в 17 выглядят на 25. И это может стать серьезной такой ловушкой для юноши и поводом для дальнейшего шантажа», — приводит довод Михаил Юрьевич.

Напомним, в апреле 2021 года участница ток-шоу «Пусть говорят» Диана Шурыгина поделилась своей версией причин, из-за которых пять лет назад её изнасиловал Сергей Семенов. По её словам, инцидент произошёл по вине девушек, с которыми она была в одной компании в тот вечер.

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Как сообщало ИА REGNUM, вскоре после того, как сексуальный маньяк-рецидивист признался в том, что изнасиловал и убил двух десятилетних девочек в Кузбассе, с инициативой внесения в Госдуму законопроекта о пожизненном сроке за педофилию вышли парламентарии от «Единой России» во главе с первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком.

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