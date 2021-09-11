Заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд 10 сентября заявила, что США не поступят с Украиной, как с Афганистаном. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Бучкин Д.П. Остался один. 1970

"Я думаю, вы спрашиваете, означает ли наш выход из Афганистана, что мы больше не заботимся или не имеем стратегических интересов в Украине. Я думаю, что нет большего образца нашей продолжающейся приверженности суверенитету, территориальной целостности, независимости и европейским стремлениям Украины, чем встреча, которая только что прошла между президентом Байденом и президентом Зеленским, — буквально через день после завершения нашей эвакуации из Афганистана», — сказала политик на конференции YES Brainstorming в Киеве.

Заявление Нуланд обсудили в социальной сети Facebook на странице бывшего депутата Рады Елены Бондаренко и на странице украинского журналиста и лидера партии «Держава» Дмитрия Васильца. Многие отметили, что США и не потратили на Украину столько денег, сколько потратили на Афганистан. Иные скептически отнеслись к заявлению Нуланд, также добавив, что США по отношению к Киеву, вероятно, поступят еще хуже, нежели с Афганистаном.

«Нуланд заявила, что США никогда не поступят с Украиной, как с Афганистаном. Мол, не бросим… В это кто-то поверит?» — задалась вопросом Елена Бондаренко.

«Не врёт: поступят хуже», — добавил Nikita P.

«США всегда врут. Всем. И верить их словам могут только клинические идиоты», — отметила Натали Р.

«Так нас и не поднимали. Посему не бросят», — пишет Кира Б.

«Вывезут лес… скупят и вывезут чернозем… Сделают ядерный могильник и уйдут… Таких… даже не жалко… угробить отношения со всеми соседями, чтобы похрюкивать и делать пакости РФ…» — написал Дмитрий Ш.

(сс) Ssturner71 Виктория Нуланд

«Если есть необходимость такое говорить, значит, есть такая вероятность», — отметил Leon L.

«Пусть столько же бабла на нас потратят, как в Афганистане (около 3,5 триллиона долларов), а потом могут и бросать (причём желательно навсегда)», — добавил Сергей Б.

«США Украину, конечно, не бросят — кинут!» — пишет Вадим Т.

«В Афганистане под ногами американцев горела земля. А в Киеве их сажают на почетное место во главе правительства, угодливо заглядывают в глаза, готовы платить любую дань, ограбив свои будущие поколения… Зачем же им бежать? Они еще не одного генпрокурора, да и президента, сменят, как куклу», — написала Elena S.

«В Афгане они тоже 20 лет сидели и триллион долларов потратили. Пусть хоть половину денег дадут. Но, по-видимому, думают, что придётся сматывать удочки значительно раньше», — пишет Владимир Ф.

«Конечно, ещё у них осталось много дел в Украине, население ещё сильно большое, когда будет 10, максимум 15 миллионов, чтобы могли землю обрабатывать, тогда уйдут», — считает Serhii K.

«Виктория Нуланд сегодня успокоила свою «украинскую элиту», заявив, что США не убегут с Украины, как с Афганистана, ведь дел еще тут много. По логике предыдущих заявлений посольства США, имеется в виду, что госпоже Нуланд нужно еще проконтролировать передачу украинской земли в частную собственность международным корпорациям после 2024-го, передать украинские суды под контроль иностранных наблюдателей… нужно еще проконтролировать повышение украинцам цены на газ и свет, и так далее. С такими «интересами», мне кажется, бегство США с Украины — это лишь вопрос времени, причем оно будет еще более стремительным, чем с Афганистана. И задача каждого настоящего патриота — приближать этот день!» — подытожил Дмитрий Василец.

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