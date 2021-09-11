



Иван Шилов ИА REGNUM Талибы

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неожиданно отменили инаугурацию афганского правительства, которая ранее была назначена на 11 сентября. Представитель движения также назвал слухами ранее появившуюся информацию о том, что инаугурация была сознательно назначена на годовщину терактов в США в 2001 году. Утверждалось, что на церемонию приглашены Россия, Китай, Катар, Турция, Пакистан и Иран. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва участвовать не будет, хотя председатель Совфеда Валентина Матвиенко допускала, что инаугурацию посетят наши дипломаты. Глава МИД России Сергей Лавров пояснял, что российская делегация появится на церемонии, если правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет инклюзивным и «будет отражать весь спектр афганского общества».

Напомним, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 7 сентября огласили состав своего временного правительства, его возглавил один из основателей группировки, мулла Мохаммад Хасан Ахунд. Со стороны международного сообщества продолжают поступать оценки. Проблемным является то, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначили чиновников исключительно из своего окружения. При этом представитель движения Забиулла Муджахид подчеркивал, что оно постарается сформировать постоянное правительство при участии всех слоев афганского общества. В свою очередь, многие афганские политики подвергли критике состав новой администрации. Они обратили внимание на то, что правительство не является инклюзивным и представляет только одну этническую группу страны. «Объявление состава этого правительства противоречит всем действующим законам. Это знак монополии и возврата в прошлое. По нашему мнению, это правительство обречено на провал», — отметил Атта Мохаммад Нур.

(сс) Todd Huffman

Формирование нового правительства также прокомментировал Салахуддин Раббани. По его словам, «народ Афганистана никогда не примет режим, навязанный силой, и будет бороться за изменение нынешней нежелательной ситуации». Политик призвал международное сообщество не торопиться с признанием талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поскольку их администрация не представляет все слои афганского общества. С критикой выступили Хаджи Мохаммад Мохакик и Мохаммад Карим Халили. В свою очередь, сопротивление в Панджшере призвало международное сообщество не признавать правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Главная скрипка в том оркестре, конечно, за США. Белый дом заявил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «не заслужил того, чтобы к нему относились как к уважаемому члену международного сообщества». «Никто в действующей администрации — ни президент, ни члены команды национальной безопасности — не считает «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уважаемым и значимым членом мирового сообщества. Они ничем не заслужили это, и мы никогда не давали такую оценку», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она добавила, что США не признали возглавляемое талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правительство в Афганистане. В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен выразил озабоченность по поводу отсутствия инклюзивности в новом правительстве, заявив, что «временная администрация должна заслужить признание и поддержку». А глава Пентагона заявил, что США требуют от Кабула не допустить, чтобы «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовала Афганистан в качестве плацдарма. По его словам, экстремистская группировка, которая 20 лет назад использовала Афганистан в качестве плацдарма для нападения на США, может попытаться возродиться в этой стране после вывода американских войск, в результате чего у власти остались талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Таков характер этой организации», — заявил министр обороны Ллойд Остин небольшой группе журналистов в Кувейте по окончании четырехдневного турне по странам Персидского залива. «Мы поставили «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в известность, что ожидаем, что они этого не допустят», — заявил он, имея в виду возможность использования «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Афганистана в качестве плацдарма в будущем.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки White House

Но не всё на этом направлении столь однозначно. Интрига в отношении признания или непризнания Кабула сохраняется. Так, Ташкент и Пекин выразили готовность к диалогу с новым афганским правительством. МИД Узбекистана приветствовал новый состав афганского правительства, объявленный накануне талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Надеемся, что данное решение станет началом достижения широкого национального согласия, установления устойчивого мира и стабильности в этой стране», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. Ташкент выразил готовность «к развитию конструктивного диалога и практического взаимодействия с новыми государственными органами Афганистана». О готовности к диалогу с новыми афганскими властями также заявил Пекин. Представитель МИД КНР Ван Вэнбинь назвал формирование правительства «необходимым шагом» в восстановлении страны. Он выразил надежду, что новое руководство Афганистана будет принимать во внимание мнение всех слоев афганского общества, «чтобы оправдать чаяния своего народа и ожидания международного сообщества».

Почему эти страны выбрали такой подход, экспертам еще предстоит разобраться. Запутанные отношения террористических группировок в Афганистане, активные закулисные переговоры — это факторы, серьезно влияющие сейчас на ход событий в регионе. Китай ведет переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), хотя тут пока нет определенной конкретики. В этой связи некоторые западные эксперты предполагают, что «Пекин демонстрирует высший класс дипломатической игры, без особой шумихи пытаясь обойти на повороте» и Москву, и Вашингтон. Так ли это на самом деле, сказать сложно, но фактом является то, что Китай активно привлекает к защите своих интересов в Афганистане разные конфликтующие стороны, которые на площадках, организуемых другими внешними игроками, даже рядом сидеть отказываются. И вряд ли дело в том, что с экономической точки зрения Афганистан всегда был важен для Китая. Сценарий этой игры более сложен, если иметь в виду проблему обеспечения безопасности Синьцзяна в контексте действующей на афганской территории террористической группировки, известной как «Исламское движение Восточного Туркестана» (ИДВТ), опирающейся на уйгуров.

В любом случае с решительными шагами главные внешние игроки пока не спешат. Сам «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сейчас запретил уличные протесты. События продолжают развиваться.