Информация о том, что руководства Российской Федерации и Белоруссии приняли решение об отмене роуминга на территории Союзного государства, а также о предоставлении совместных госуслуг в электронной форме, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 10 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Советская Белоруссия до и после 1939 года

"Это отличная новость! Скоро Лукашенко уже просто перед фактом поставят, что Белоруссии пора возвращаться в состав России. Она уже, по сути, часть нашей страны, судя по объединению двух экономик», — указывает Евгений Н.

Многие пользователи оказались рады такой договорённости между странами. Граждане убеждены, что это ещё больше сплотит народы двух государств и установит более тесные экономические связи.

«Это правильно. Белорусы частые гости в России, как и наоборот. Многие знакомые решили в ковидные времена поехать в Минск в целях туризма. Отмена роуминга станет отличным подспорьем для увеличения количества туристов в республику из России. Да и самим белорусам будет удобнее посещать Россию», — написал Игнат Р.

Marc Veraart Минск

Некоторые комментаторы отмечают, что все эти договорённости могут вновь кануть в Лету, если руководство Белоруссии решить заново устроить саботаж в отношениях с Россией.

«В какой раз уже? Договаривались об этом несколько лет назад, как и о многом другом. Только потом Лукашенко решил в Анти-Россию поиграть. В этот раз так же будет?» — задаётся вопросом Евгений С.

Часть людей считает, что отмена роуминга — это логичный шаг, потому что Белоруссия уже практически полностью интегрировалась в российскую экономику, являясь существенной её частью.

«Да, Белоруссия — это давно уже, по сути, регион Российской Федерации. Как что, так сразу к нам. Мы им и газ, и нефть, и всего, чего попросят. Скоро, кажется мне, границы между Россией и Белоруссией больше не будет. Надеюсь, что Лукашенко упираться не будет, как делал это ранее», — пишет Евгений Г.

Ряд пользователей опасается, что сотовые операторы могут вставить палки в колёса в процесс отмены роуминга между двумя странами.

«Договориться-то между собой можно. Теперь осталось только договориться с сотовыми операторами, которые по обе стороны не захотят делиться прибылью, создавать невыгодные для себя тарифы», — предполагает Виталий И.

George Groutas На улицах Минска

Нашлись и те, кто уверены, что картина выглядит несправедливой, ведь ещё в самой России остались сложности с предоставлением безроуминговой связи в ряде регионов страны.

«Внутри России уже все роуминги отменили? Как там Крым поживает? На какой он связи держится? Есть там наши операторы? А, кстати, дерут везде всё так же. Но только теперь оператор на моё возмущение говорит: вы в другом регионе, у вас включился гостевой режим, а в нём тарификация другая. Короче, тот же хрен, который редьки не слаще. Коммерсы найдут, как выкрутить закон в свою пользу», — считает Александр А.

Напомним, 10 сентября на сайте правительства России появилась информация о том, что руководства Российской Федерации и Белоруссии приняли решение об отмене роуминга на территории Союзного государства, а также о предоставлении совместных госуслуг в электронной форме.