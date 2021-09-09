Глава Башкирии Радий Хабиров в очередной раз внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Так, согласно документу, в республике теперь разрешается посещать без справок о вакцинации против COVID-19 библиотеки, выставочные залы и музеи. Кроме этого, в регионе отменили обязательный 14-дневный режим самоизоляции для прибывших в Башкирию из Северной Ирландии и Великобритании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Указ

Эта новость не осталась незамеченной среди местных жителей, которые обсудили ее в социальных сетях. Большинство пользователей негативно восприняло работу главы региона по введению и отмене ограничений.

«Для чего этот бред придумывать, тратить на это время, других людей напрягать? У нас что, нет более серьёзных проблем?» — этот комментарий поддержали несколько десятков пользователей социальной сети.

«Больше им заняться, видать, нечем!», «И не надоело ему каждый день вносить изменения? Хорошо выполняет видимость деятельности», «Вроде и смешно, а вроде и раздражает», «Что несет-то?! Деятельность показывает! Заботливый ты наш!», «Как он спит с этим всем?!! Одно и то же», «Да смешно уже», — возмущаются жители.

Некоторые пользователи сообщили, что им совершенно всё равно на вышеуказанные изменения: «Хоть со справкой, хоть без справки, я всё равно никуда не хожу: заработная плата не позволяет», «Вообще всё равно на это вот всё!»

Александра Майер ИА REGNUM День знаний

Одна из жительниц увидела непоследовательность при принятии решений главой региона: «Что-то не пойму, тут отмена, а два дня назад про школыписали, что повышается заболеваемость учеников и учителей коронавирусом».

«Как может повышаться заболевание короной среди учителей? Они ведь в списке групп, где для работы прививка обязательна. ТВ и интернет стал местом обмывания мозгов и фейков», — отвечает ей другая жительница.

Некоторые пользователи связали отмену справок при посещении учреждений культуры в регионе со стартом проекта «Пушкинская карта».

«Так это же для освоения «Пушкинских карт» молодежью! Поэтому добро пожаловать в музеи! Как всегда, везде продвигается то, что сверху обязали!» — пишут жители.

Жители обращают внимание на развал медицины и на нехватку кадров в этой сфере: «С этим ковидом так увлеклись, что не заметили, как больницы обнищали: врачей не осталось, потому что всё в «красной зоне» (зарплата больше). Вот где беда, а не в ресторанах», — возмущается местная жительница.

Вакцинация против коронавируса в Башкирии. pravitelstvorb.ru

«Как же надоели уже с этим ковидом, с этими тупыми, во многом бессмысленными указами, приказами, ограничениями! Наведите порядок в медицине, здравоохранении, откройте глаза, включите мозг! Оно понятно, ничего личного — это политические игры, это бизнес!» — пишут пользователи.

Некоторые жители предположили, что после выборов будет ужесточение ограничений.