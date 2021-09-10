Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател заявила, что по разрабатываемому плану лодки с мигрантами, которые пересекают Ла-Манш, можно будет отправить обратно во Францию. ВВС рассказали, в связи с чем было принято такое решение.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

«Если мигрантов найдут в национальных водах Великобритании, их, скорее всего, доставят в британский порт. Если их найдут в международных водах, Великобритания будет сотрудничать с Францией для решения вопроса. После того, как мигрантов доставляют в порт, их перемещают в центр кратковременного содержания. Развернуть их в море сейчас не представляется возможным, так как Франция отказывается сотрудничать, а британские власти не могут войти во французские воды без разрешения. К тому же, если разворот может представлять опасность для жизни людей, его осуществить нельзя. За 2021 год уже около 12 500 человек пересекли канал, и это только часть мигрантов без учета беженцев», — пишет издательство.

Некоторые пользователи считают, что все мигранты являются своего рода беженцами, однако большая часть с этим мнением не согласна.

Richard Townshend Прити Пател

«Беженцы — это люди, которые убежали из своей страны по причине войны или другой опасности, многие из тех, кто пересекает канал, являются экономическими мигрантами», — отметил @squyrel.

Ряд комментаторов объяснили нескончаемый поток мигрантов тем, что быстрого и безопасного пути в Британию нет, заявка на убежище будет рассматриваться очень долго.

«Нет безопасных дорог для подачи заявления на убежище в Великобритании. Тори слишком некомпетентные для введения функционирующего процесса с безопасными путями. Мне также кажется, что правительство ничего не делает с лодочными пересечениями для того, чтобы отвлечь электорат», — написал @OSulick.

«Некомпетентные — это слишком опасное для использования слово. Они чересчур компетентные, и я имею это ввиду в худшем значении. Они достигают той цели, которую они поставили. Они ужасны», — ответил @DonPauleone87.

Не все комментаторы оценили идею министерства внутренних дел, некоторые из них считают её абсурдной и опасной.

«Что они дальше придумают? Топить их в море? Я согласен с тем, что открытых границ быть не может, но безопасность человеческой жизни должна быть первостепенной в любом цивилизованном обществе. Разворачивать и отправлять их обратно на суднах, которые не соответствуют своей цели, это неправильно», — считает @doesitlooklike4.

Некоторые пользователи предложили пути решения проблемы, например, контролировать продажи шлюпок.

«Мы можем ограничивать или отслеживать продажи всех резиновых лодок в Европе? Уверен, что точек продажи не так уж и много. Должно быть достаточно просто отследить, кто их покупает», — написал @Theresa1Voyce.

В комментариях также поинтересовались, что грозит тем, кого поймают за покупкой лодки для нелегальной переправы мигрантов.

«И что они с ними будут делать?» — добавил @Theresa1Voyce.

Mstyslav ChernovUnframe Беженцы в море

Часть комментаторов считает, что основной проблемой является несогласие и неготовность к сотрудничеству со стороны Франции.

«Хотелось бы, чтобы кто-нибудь посмотрел не на проблему пересечений, а на то, почему Франция и другие европейские страны дают возможность происходящему и почему они не останавливают людей от действий, которые ставят под угрозу жизнь. Также стоит посмотреть на то, почему Великобритания настолько привлекательна, что они все хотят сюда приехать?» — прокомментировал @realsteveurry.

В комментариях предположили, что большая часть мигрантов приезжает в Британию из-за семьи и из-за того, что они умеют говорить на английском.

«Мы выделяемся среди остальных европейских стран. Те, кто сюда приезжают, скорее всего, делают это потому, что их семья живет здесь или они уже говорят на языке», — ответил @RobS41191.

«Сразу после лодки их везут в люкс в Hilton, кормят и дают чистую одежду. Затем их сажают в лимузин, чтобы по дороге они выбрали себе дом с четырьмя спальнями, который расположен в новом районе», — иронично прокомментировал @ClayEadon, добавив, что именно так говорят мигрантам о Британии.

Многие пользователи отметили, что мигранты могут принести пользу и, вместо того чтобы отправлять их обратно, нужно использовать их как рабочую силу.

Mstyslav Chernov Unframe Беженцы в море

«Им следует разрешить работать, пока они ждут ответа по заявлению. Это помогло бы, если бы систему финансировали, чтобы все происходило быстрее», — написал @HamiltonsGym.

«Необходимо, чтобы они заполнили все вакансии, где есть дефицит сотрудников. Если они так далеко приехали, они целеустремленные люди, которые будут хорошими сотрудниками», — считает @themarksharratt.

«Мы должны предоставить им доступ к образованию и работе, пока их заявки обрабатываются. Особенно если у них есть те навыки, которых не хватает в данный момент в Британии», — прокомментировал @Ellif_DWulfe.

Напомним, летом 2021 года, когда поток мигрантов увеличился, министр внутренних дел Великобритании Прити Пател пообещала сделать пересечение канала «нежизнеспособным». Тем не менее в августе был установлен новый рекорд, когда за сутки в Британию приплыли 828 человек.

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