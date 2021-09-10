Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет выполнить всё обещанное за один президентский срок и поехать отдыхать. Об этом он заявил 10 сентября, сообщает ИА Красная Весна.

Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина Владимир Зеленский

Один из журналистов задал украинскому президенту вопрос, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на второй срок. На что Владимир Зеленский ответил, что «это решает народ Украины». После этого лидеру Украины был задан уточняющий вопрос по поводу того, баллотируется ли он в президенты.

«Я никуда на баллотируюсь, я лучше выполню все, что обещал, в своем одном сроке и поеду отдыхать», — подытожил Владимир Зеленский.

Заявление главы Украины обсудили читатели украинских телеграм-каналов «Первый независимый», 112.ua и PavlovskyNews. Многие критически восприняли слова Зеленского, отметив, что, возможно, ему уже пора «на отдых». Иные указали на то, что Владимиру Зеленскому после окончания президентского срока предпочтительнее, по их мнению, отправиться в места лишения свободы, нежели на отдых.

«Сейчас то, что он натворил, на пожизненное потянет. А все потому, что он уверен, что пришел навсегда», — написал Иваныч В.

«Все, что мог, ты уже сделал», — пишет Наталия.

«Ну раз все решает народ Украины, может, бубочка (Зеленский — О. П.) уже свалит… пока окончательно земли не распродал и народ весь в гробы не запаковал», — отреагировал читатель под псевдонимом 123.

«Я тоже отдыхать хочу, но при таких президентах, как Порошенко и Зеленский, только работать, чтобы прожить», — отметил Serg.

«А разве на зоне отдыхают?» — не без сарказма поинтересовался Салунский.

President.gov.ua Петр Порошенко и Владимир Зеленский

«Нельзя… [Зеленского] отпускать. После срока сразу новый срок. И в идеале с Порохом (Порошенко — О. П.) и всей майданной бандой», — написал Евгений.

«Что-то мне подсказывает, что он может не «досидеть», а его «уйдут» раньше Януковича. Причём сделают это националисты, с которыми он сейчас «целуется в десны», — добавил Аркадий.

«Может, пусть уже идет отдыхать! Прям сегодня, пока еще хоть что-то осталось», — пишет Nataliya I.

«На зоне у него будет много времени, чтобы выполнить норму. Идиот!» — отреагировал Микола Ш.

«Да. Был отличный клоун. Стал хреновым президентом», — написал один из читателей.

«Для народа будет лучше, когда он поедет отдыхать в СИЗО», — отреагировал Andrey.

«Уже столько наделал, что можно смело ехать отдыхать… в тюрьму вместе с кондитером (Петром Порошенко — О. П.)…» — добавил Александр.

«Надо Зеленского убедить, что он уже всё сделал и может спокойно уезжать в Дубаи отдыхать… Навсегда», — написал Waldemar.

«Думаю, ему уже пора на отдых», — в свою очередь добавил один из комментирующих.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Бубочка (Зеленский — О. П.), бери шинель иди домой в Кривой Рог», — пишет Kikimora lesnaia.

«На отдых он поедет… А кто разгребать будет все после него?» — подытожила Ирина Х.

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Напомним, также Владимир Зеленский заявил, что не жалеет о том, что стал главой государства.

«Я не жалею. Потому что это, наверное, возможность. Иногда бывают моменты, когда я думаю, зачем все это, если ты иногда теряешь человечность, чувство какой-то реальности. Должен выходить на улицу, общаться с людьми и понимать, что происходит. Ты не должен жить в аквариуме», — отметил он.