Мы редко понимаем смысл произошедшего события, пока не пройдет какое-то время. Это особенно верно во времена коллективной травмы. Двадцать лет назад 19 молодых террористов мужского пола, связанных с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватили четыре самолета в Соединенных Штатах, превратив их в ракеты, которые разрушили нижний Манхэттен и Пентагон. Один из самолетов, вероятно, нацеленный на Капитолий, разбился в сельской местности Пенсильвании. В общей сложности 2977 американцев погибли 11 сентября 2001 года в результате событий, которые миллионы людей снова и снова с ужасом наблюдали по телевизору.

11 сентября 2001 года, Нью-Йорк

Тогдашний вице-президент Дик Чейни описал «новый вид войны против нового вида врага». Он предупредил потрясенную нацию, что «террористы, которые напали на Америку, безжалостны, они изобретательны и прячутся во многих странах. Они пришли в нашу страну, чтобы убить тысячи невинных мужчин, женщин и детей. Нет сомнений, что они хотят нанести новый удар и они работают над приобретением самого смертоносного оружия».

Президент Джордж Буш призвал к агрессивному американскому военному вмешательству, чтобы обезвредить спонсоров террористов за рубежом — «ось зла» — до того, как они прибудут к нашим берегам. Это было оправданием для вторжения в Афганистан и ведения более широкой войны с терроризмом. Это также послужило причиной создания министерства внутренней безопасности и расширения внутренних органов надзора за различными видами оружия правительства США. Давлению, заставлявшему действовать, было трудно противостоять, даже для поколения, которое помнило трудности войны во Вьетнаме и злоупотребления полномочиями по наблюдению в начале Холодной войны.

Cliff Теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке

Мы многому научились за два десятилетия, прошедших с тех пор, как самолеты обрушились на наши города, и пришло время подвести итоги.

Террористы были безжалостны и изобретательны, как объяснил Чейни, но они оказались гораздо менее могущественными, чем он предполагал. У них не было доступа к «оружию массового уничтожения», как неоднократно заявляли наши лидеры. Это оказалось неправильным. Террористов было не так много, как мы опасались. С 2001 года мало кто из американцев погиб от иностранных террористических нападений на нашей земле, и наши превентивные меры лишь частично несут ответственность за это. Такие группировки, как «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были опасны, но мы преувеличили их смертоносность, что дорого обошлось нашей демократии.

Скептики по поводу стремительных действий Америки оказались провидцами; громилы ввели нас в заблуждение. По оценкам проекта «Затраты на войну» Университета Брауна, Соединенные Штаты потратили более 6,4 триллиона долларов на борьбу с терроризмом. В то же время национальная инфраструктура и школы пострадали от недостаточных инвестиций, особенно по сравнению с показателями в Европе и Азии. Американцы со средним и низким уровнем дохода столкнулись с сокращением своих реальных доходов, медицинского обслуживания и ожидаемой продолжительности жизни. И общины по всей стране не смогли подготовиться к изменению климата.

U.S.Navy Ликвидация последствий теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке

За последние два десятилетия внутренние правоохранительные органы стали более военизированными, но уровень преступности вырос, а расисты угрожают невинным американцам. Несколько тысяч из них штурмовали Капитолий США 6 января 2021 года, ранив 138 полицейских, когда они угрожали линчевать вице-президента и спикера палаты представителей. Трудно отрицать, что мы растратили наше национальное достояние, преследуя не тех врагов, поскольку наша нация разъедается изнутри пренебрежением и ненавистью.

Там, где мы потратили больше всего, нам почти нечего показать. Более чем десятилетняя война в Ираке усилила влияние наших врагов в Иране. Два десятилетия оккупации Афганистана вернули талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти, вызвали массовый кризис с беженцами и усилили влияние России и Китая в Центральной Азии. Быстрый крах поддерживаемого США правительства в Кабуле снижает доверие к Америке во всем мире. Сцены, на которых запечатлены афганские граждане, цепляющиеся за колеса едущих по взлетно-посадочной полосе американских самолетов, отражают нашу жалкую неспособность уменьшать страдания после 11 сентября. Мы могли эти страдания даже ухудшить, особенно для тех зарубежных партнеров, которые доверили нам свою защиту.

До 2001 года Соединенные Штаты были стабильной демократией и международной державой, не имеющей себе равных. В течение предыдущих десятилетий Соединенные Штаты поддерживали расцвет демократии во многих регионах, и у себя дома наше общество становилось более открытым и процветающим. 1990-е годы были десятилетием бума Кремниевой долины и первого профицита бюджета более чем за четверть века. Казалось, мир движется в нашу сторону.

Возможно, в этом и была проблема. Гордыня успеха и страх потери быстро изменили ход истории. После терактов 11 сентября американские лидеры сделали выбор, который подорвал стабильность, экономику и демократию, которые способствовали нашим успехам. То, как мы боролись с террористами, нанесло ущерб основным ценностям, которые мы хотели сохранить.

Здание Пентагона после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке

Мы начали войны без достаточного количества союзников или без учета последствий. Мы, очевидно, солгали о разведке, ограничили права граждан и приняли милитаристское, запугивающее отношение к политике — «Вы с нами или вы против нас», — провозгласил президент Буш. Если бы вас сочли врагом, мы пришли бы за вами с чванством и самодовольством.

Мы потратили триллионы долларов на то, чтобы доминировать над предполагаемыми врагами, а не на то, чтобы улучшить себя. Просто посмотрите на гигантские военные базы, которые мы построили в Баграме и Багдаде, и сравните их с нашими разрушающимися школами, заполненными учителями и учениками, подвергающимися нападкам со стороны их собственных губернаторов за требование защиты от COVID-19. Одновременное возвращение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пандемия показывают, насколько обреченной на провал стала наша политика.

Жестокая ирония заключается в том, что террористы 11 сентября 2001 года, возможно, добились того, чего хотели: упадка американской мощи и краха демократии. Захваченные самолеты не привели к этим изменениям; это сделали наши ошибочные реакции. Это суицидальный компонент коллективной травмы.

По прошествии 20 лет мы должны вырваться из этого цикла. Ответ, безусловно, не более того же самого, что и в межпартийных обвинениях и личных нападках в «Твиттере». У нас есть возможность исцелиться, признав свои ошибки и изменив направление. Неудача может вдохновить на успех. Нам нужны лидеры на всех уровнях нашего общества, которые перестанут защищать решения последних двадцати лет и начнут спрашивать, что и как мы можем сделать лучше. Мы должны подчеркнуть возможности и новизну нашего нынешнего момента, которые родились из с трудом усвоенных уроков двух мрачных десятилетий.

slagheap Последствия теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке

После 11 сентября бесчисленное множество студентов пришли ко мне, спрашивая, как они могут служить своей стране? Мы послали слишком многих из них на войну. Во время нашей пандемии многие студенты задают сегодня тот же вопрос. Мы должны поощрять их к обновлению нашей демократии, вселяя надежду в самых разных граждан на улучшение жизни. Нам нужно инвестировать в более здоровую, образованную, устойчивую страну. У нашей молодежи мало воспоминаний об угнанных самолетах. Они готовы избавиться от затянувшейся травмы террористических страхов. Давайте, пожалуйста, поможем им.