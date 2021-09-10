Утром 10 сентября было полностью завершено строительство проекта «Северный поток — 2». С соответствующим заявлением выступила пресс-служба компании «Газпром».

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

"На утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром» председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 мск строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено», — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно предварительным данным, по газопроводу до конца 2021 года может быть поставлено 5,6 млрд кубометров газа.

Ранее западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что «Газпром» намерен начать поставки газа по первой нитке «Северного потока — 2» с 1 октября, а по обеим ниткам — уже к 1 декабря. Обе нитки газопровода пройдут от побережья России через Балтийское море до Германии.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что запуск «Северного потока — 2» выгоден не только России, но и всем получателям газа.

Отреагировали на данную новость и на Украине. Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев продолжит борьбу с «Северным потоком — 2» даже после начала поставок газа.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Строительство газопровода «Северный поток — 2»

«В соцсетях сразу начали горячо обсуждать данные события.

«Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус», — пишет пользователь «ВКонтакте» Изабелла Соболева о реакции украинской стороны.

«Как «Северный поток — 2» заработает, так в стране деньги появятся, это же чисто экономический проект», — пишет Матвей Панфилов.

«Наши вообще быстро строят второй «Северный поток». Скоро начнем сотрудничать с Германией самостоятельно без лишних посредников!» — уверен Давид Акопян.

«Так в Европе уже сами ждут не дождутся завершения строительства. Зима близко!» — вспоминает Кристина Травникова популярную цитату из сериала «Игра престолов».

«Северный поток — 2» только поможет России закрепить за собой титул главного поставщика газа! Поэтому не вижу ничего плохого», — отмечает Иннокентий Горячев.

«Халява закончилась. Теперь соседи попробуют жить цивилизованно, без ворованного газа», — уверен Константин Беспалов.

«Бэрримор, это что за вой на украинских болотах? Это «Северный поток — 2» завершили», — иронизирует Андрей Михеев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Все в Европе понимают, что запугивать и шантажировать можно и через [украинскую] трубу. [Украинцы] упорно пытаются убедить, что СП-2 — это угроза для ЕС, думают, что они умнее всех», — напоминает Vladimir Pappinen.

«Европа зимой истратила все запасы, сейчас много покупает, потому и газ подорожал, а хранилища наполовину не заполнены! Так что и через Украину продадим, лишь бы Европа заплатила за [украинцев]! Германия же — поручилась!» — пишет Галина Холминская-Толстихина.

«А для кого он [проект] выгоден? Сёла и маленькие города на привозном газе только, и дорого это стоит», — считает Ирина Коробкова.

«Ну что, к началу отопительного сезона в ЕС первую нитку «Nord Stream» запустят, это значит, Украина в газовом транзите российского газа в Европу более не играет вообще никакой роли», — пишет пользователь Facebook Владимир Макаров.

«Вот и всё, это официальный провал политики нашего президента, он ничего не сделал», — сокрушается жительница Украины Лерка Смирнова.

«Два гэбэшника уделали весь мир», — уверена Галина Тарасенко.

Gazprom.ru Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе

«Строительство СП-2 завершено, но санкции с него так и не сняты, и, пока этого не произойдёт, газ в Европе так и будет дорожать, стоимость которого уже выросла до $700 за 1000 кубов, а сжиженный газ на 30% дороже магистрального. Интересно, до каких размеров будет расти цена и увеличиваться это газовый пузырь на европейском рынке? По всей видимости, в «Газпроме» не понимают, что такое развитие событий только на руку тем, кто призывает к скорейшему переходу к «зелёной» энергетике, т.к. даже дорогие её образцы становятся рентабельными», — размышляет Василий Иванович.

«Почему же на нашем севере — оттуда рукой подать — люди в бараках живут и топятся печами, и в многоэтажках, и воду ведром носят и выносят на пятый этаж. Были сейчас на Соловках, в Кеми и т.д., оттуда газ, нефть, алмазы вывозят, а люди в нечеловеческих условиях… И Норильск, Якутск и т.д. XXI век на дворе — топят бараки печками в самой богатой стране», — с сожалением замечает Daria Andriyaka.

«Одна маленькая, но очень гордая страна может спать спокойно. «Грязный» газ теперь в неё не попадёт», — напоминает о позиции Украины Виталий Лицман.