«С сегодняшнего дня украинская труба начнет ржаветь!» — СП-2 достроен
Утром 10 сентября строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено. Об этом 10 сентября сообщает российская компания «Газпром» в своем телеграм-канале.
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Новость обсудили читатели украинских телеграм-каналов 112.ua, Klymenko Time, VESTI. Также новость обсудили читатели украинского издания «Шарий.net» в социальной сети Facebook. Многие отметили, что, вопреки всем препятствиям, строительство газопровода завершено. Иные также задались вопросом о том, сколько будет стоить газ для населения Украины.
«Строительство «Северного потока — 2» официально завершено — Газпром. Зеленский обещал прекратить строительство СП-2? Зеленский не бросает слов на ветер! Больше СП-2 строить никто не будет», — с сарказмом отреагировал в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.
«Это тот самый, который весь мир никогда не позволит построить?!» — с сарказмом поинтересовался Виктор Ч.
«Рад за нашу старушку Меркель, не прогнулась. Пример для любого государства, которое претендует на уважение со стороны мирового сообщества. За Россию и не сомневался — другие проблемы, посложнее решала», — написал Waldemar.
«Сколько теперь нам за газ придётся платить? Где Сеня (бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк), [бывший глава «Нафтогаза» Андрей] Коболев и прочий шлак, которые кричали про плохой контракт и слишком низкие цены, упыри долбанные. Теперь что 20 грн за газ платить?.. Самой популярной акцией этой зимы, я так понимаю, будет «пустите погреться» и походы народа в Кончу Заспу, Козин и по прочим адресам депутатов — у них наверняка тепло будет», — отреагировала Ирина С.
«Когда похороны «Нафтогаза»?.. С сегодняшнего дня главный козырь шантажа — труба начинает бесповоротно ржаветь», — спросил Юра К.
«Санкции Зеленского не подействовали? Ждём-с повышения тарифов…» — добавил Александр.
«Наконец-то избавимся от газа «агрессора», — с сарказмом отреагировал I U.
«Прощай, «грязный, тоталитарный, агрессорский» газ», — добавил Waldis.
«Предлагаю внести этот день в календарь праздничных дат Украины, как день освобождения от «газово-ахрессорской» залежности (зависимости — О. П.)!» — пишет R Ro.
«Очень жалко, что из-за любви к бандерлогам и ненависти к России неведомо какой кучки, народ Украины перейдет на отопление «кто что найдет», — отметил Валерий Е.
«Путин, так нечестно. Вот так выглядит «цэ остаточнэ прощавай» («это окончательное прощай» — фраза, которую часто повторял в адрес России бывший президент Украины Петр Порошенко — О. П.), а не как исполняют на Украине семь лет», — подытожил Сергей Евгеньевич.
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Напомним, ранее депутат Верховной рады Алексей Кучеренко (партия «Батькивщина») предупредил жителей Украины о том, что из-за сокращения объемов транзита через территорию страны после запуска газопровода «Северный поток — 2» стоит ожидать увеличения тарифов на газ.