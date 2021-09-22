В Южной Корее обсудили решение правительства поделиться вакциной от COVID-19 с Вьетнамом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сообщениям южнокорейских СМИ, в августе текущего года правительство Южной Кореи получило официальный запрос от властей Вьетнама о предоставлении вакцины от COVID-19.

Отметим, что 3 сентября премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь в ходе посещения завода южнокорейской компании Samsung Electroniсs также обратился к южнокорейской стороне с просьбой оказать поддержку.

Известно, что южнокорейская сторона согласилась поделиться препаратами после того, как уровень вакцинации населения страны превысит 70−80%. Предполагается, что Южная Корея предоставит Вьетнаму от 2 до 3 млн доз вакцины.

busan.go.kr Медики в защитных костюмах. Южная Корея

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса и Оксфордского университета, по состоянию на 8 сентября во Вьетнаме ежедневно выявляют более 12 тыс. случаев заражения коронавирусом. Уровень полной вакцинации составил 3,8%.

«Лучше помогите странам Африки», — просит yjna***.

«Если вы получаете вакцину с истекающим сроком годности от других стран, как вы можете предоставить кому-то помощь?» — интересуется giye***.

«Лучше позаботьтесь сперва о гражданах своей страны», — рекомендует skyp***.

«Благое дело», — пишет qhdq***.

«Наверняка правительство Вьетнама оказывает давление на южнокорейские компании, вышедшие на рынок страны. А те, в свою очередь, просят южнокорейское правительство оказать поддержку», — комментирует kni5***.

«Среди наших союзников есть много стран, нуждающихся в вакцине», — отмечает blue***.

«Мы что, вторые США? Вы хотите, как и Вашингтон, разбрасываться вакциной, не имея при этом достаточных запасов?» — интересуется dark***.

(сс) Baltimore County Government Вакцинация против COVID-19 в США

«Лучше отдать вакцину Вьетнаму, чем КНДР», — пишет blac***.

«Наше правительство больше заботится об иностранцах, чем о собственных людях», — отмечает dbsw***.

«Стоит ли оказывать помощь тем, кто издевался над нашей страной в первые дни пандемии коронавируса?» — вопрошает jai1***.

«Как долго президент будет разорять страну?» — интересуется hhw6***.

«Нищая страна раздаёт вакцину, вот смехота», — пишет hikk***.

«У Вьетнама нет вакцины, поэтому правительство просит помощи у других стран. Поддержать Вьетнам? Ещё чего!» — возмущается kkon***.

«Они все равно ударят нас в спину, даже если мы окажем им помощь», — предполагает mom7***.

«Думаете, вы можете себе это позволить? Данное решение принято поспешно и преждевременно. Ведь в стране может возникнуть ситуация, когда нам потребуются дополнительные дозы вакцины», — пишет unsh***.