Дать или зажать? Жители Южной Кореи спорят о вакцине для Вьетнама
В Южной Корее обсудили решение правительства поделиться вакциной от COVID-19 с Вьетнамом.
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По сообщениям южнокорейских СМИ, в августе текущего года правительство Южной Кореи получило официальный запрос от властей Вьетнама о предоставлении вакцины от COVID-19.
Отметим, что 3 сентября премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь в ходе посещения завода южнокорейской компании Samsung Electroniсs также обратился к южнокорейской стороне с просьбой оказать поддержку.
Известно, что южнокорейская сторона согласилась поделиться препаратами после того, как уровень вакцинации населения страны превысит 70−80%. Предполагается, что Южная Корея предоставит Вьетнаму от 2 до 3 млн доз вакцины.
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса и Оксфордского университета, по состоянию на 8 сентября во Вьетнаме ежедневно выявляют более 12 тыс. случаев заражения коронавирусом. Уровень полной вакцинации составил 3,8%.
«Лучше помогите странам Африки», — просит yjna***.
«Если вы получаете вакцину с истекающим сроком годности от других стран, как вы можете предоставить кому-то помощь?» — интересуется giye***.
«Лучше позаботьтесь сперва о гражданах своей страны», — рекомендует skyp***.
«Благое дело», — пишет qhdq***.
«Наверняка правительство Вьетнама оказывает давление на южнокорейские компании, вышедшие на рынок страны. А те, в свою очередь, просят южнокорейское правительство оказать поддержку», — комментирует kni5***.
«Среди наших союзников есть много стран, нуждающихся в вакцине», — отмечает blue***.
«Мы что, вторые США? Вы хотите, как и Вашингтон, разбрасываться вакциной, не имея при этом достаточных запасов?» — интересуется dark***.
«Лучше отдать вакцину Вьетнаму, чем КНДР», — пишет blac***.
«Наше правительство больше заботится об иностранцах, чем о собственных людях», — отмечает dbsw***.
«Стоит ли оказывать помощь тем, кто издевался над нашей страной в первые дни пандемии коронавируса?» — вопрошает jai1***.
«Как долго президент будет разорять страну?» — интересуется hhw6***.
«Нищая страна раздаёт вакцину, вот смехота», — пишет hikk***.
«У Вьетнама нет вакцины, поэтому правительство просит помощи у других стран. Поддержать Вьетнам? Ещё чего!» — возмущается kkon***.
«Они все равно ударят нас в спину, даже если мы окажем им помощь», — предполагает mom7***.
«Думаете, вы можете себе это позволить? Данное решение принято поспешно и преждевременно. Ведь в стране может возникнуть ситуация, когда нам потребуются дополнительные дозы вакцины», — пишет unsh***.