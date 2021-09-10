Вечером 9 сентября после публикации отраслевой статистики минэнерго США (EIA) цены на нефть начали снижаться.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Поводом к этому стали неоднозначные данные, которые вечером раскрыла EIA и которые продемонстрировали сокращение запасов всего на 1,5 млн баррелей на фоне падения добычи на 1,5 млн баррелей в сутки. Аналитики ожидали, что запасы сократятся на 4,6 млн баррелей.

Отчасти такая статистика может быть обусловлена тем, что ранее минэнерго США выделило из резервов 1,8 млн баррелей, чтобы избежать дефицита на топливном рынке.

В то же время данные по запасам бензина и дистиллятов показали снижение сразу на 7,2 млн и 3,1 млн баррелей. Это, впрочем, ожидалось на фоне падения объемов нефтепереработки на побережье Мексиканского залива. Отметим, что загрузка местных НПЗ сократилась с 91,3% до 81,9%.

Вид на нефтеперерабатывающий завод Valero Energy Corporation в Порт-Артуре, Техас

При этом наиболее тревожным сигналом для инвесторов стали данные о сокращении совокупных поставок топлива. Эти данные являются косвенным индикатором спроса. На прошлой неделе этот показатель сократился с 22,8 млн баррелей в сутки до менее 20 млн баррелей в сутки. По нашим оценкам, именно снижение поставок на фоне слабого сокращения запасов нефти могло стать поводом для начала активных распродаж, стартовавших сразу после выхода в свет статистики EIA.

Безусловно, стоит учитывать, что статистика, демонстрирующая показатели прошлой недели (30 августа — 5 сентября), в значительной степени искажена из-за последствий урагана «Ида». Поэтому судить о ней, как о показателе среднесрочных трендов, точно не стоит. Напомним, что на этой неделе (6−12 сентября) свыше 70% нефтедобычи в Мексиканском заливе все еще не работает, поэтому, вероятней всего, и на следующей неделе данные от минэнерго США будут со специфическими показателями.

The U.S. National Archives Дрейфующая буровая установка США. Мексиканский залив

Кроме статистики из США, еще целый ряд новостей оказал давление на нефтяные котировки. Так, КНР заявила о том, что выставит на аукцион часть своих нефтяных резервов для снижения сырьевых затрат китайских нефтепереработчиков. Помимо этого, как сообщили несколько ключевых американских авиакомпаний, продажи авиабилетов замедляются. Снижение спроса может негативно сказаться на рынке авиационного топлива, который до сих пор и так не пришел в себя после локдаунов и пандемии.

Фьючерсы на нефть маркиBrent в результате отреагировали падением на 1,5%. Причем во второй половине дня распродажи усилились, хотя котировки все еще остаются в рамках торгового диапазона $70,5−73,5 за баррельBrent. И пока факторов для выхода из этого диапазона мы не наблюдаем.