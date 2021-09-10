В Нагорном Карабахе на территории Лачинского района, в результате 44-дневной войны перешедшего под контроль Баку, начались азербайджано-турецкие военные учения. Параллельно на Каспийском море тоже проходят совместные военно-морские учения. Об этом сообщается на сайте министерства обороны Азербайджана. Все учения предусмотрены соглашением о военном сотрудничестве между двумя государствами — Азербайджаном и Турцией — и нацелены на совершенствование взаимодействия в боевых операциях, развитие навыков командования в принятии решений и управлении подразделениями, говорится в официальном сообщении Баку об учениях в Лачинском районе. И подчеркивается: особое внимание будет уделено использованию техники и других военных средств в условиях сложного рельефа.

Иван Шилов ИА REGNUM Союз Турции и Азербайджана

Что об этом говорят пользователи азербайджанских соцсетей?

Мазуревич-паша пишет на своей странице в Twitter:

@gfdtkcn:«В Чёрное море заходят эсминцы НАТО и США, Азербайджан и Турция проводят военные учения. Скоро и Китай вдоль Амура какие-нибудь проверки боеготовности проведёт)))))) Потихоньку тихою сапою Орда будет в блокаде)))))».

Nadezhda Kichaeva отвечает:

@mamashacurag:«Главное, чтобы Алиева во время учений не скинули!»

Boblaif пишет:

@boblaif:«Совместные азербайджано-турецкие военные учения стартуют близ Баку, в Гяндже, Кюрдамире и Евлахе, однако ещё за неделю Турция ввела сюда свои войска. Янычары против недопенсов и туристов?»

Александр Коваленко поддерживает:

@zloy_odessit:«Между тем намедни в Лачинском районе стартовали совместные учения подразделений ВС Азербайджана и ВС Турции. Лачинский район представляет собой стратегически важный плацдарм в Нагорном Карабахе. Лачинский район, учения Азербайджана и Турции, со стрельбами… В Ереване горит».

Mod.gov.az Азербайджано-турецкие военные учения

Пользователи Facebook и комментаторы YouTube относятся к этому по-другому:

TofiqMehdiyev:«ЗДЕСЬ МЫ РЕШАЕМ ВСЕ ВОПРОСЫ! РОССИЯ ЗДЕСЬ ГОСТЬ, А ГОСТЬ НЕ ДОЛЖЕН НАГЛЕТЬ!»

Шарлотта:«Россия, как и Армения, хочет заморозить карабахский вопрос. И тех, и других нужно выгнать из Карабаха».

VaqifQuliyev:«Россия имеет цель всегда оставаться в Азербайджане — это недопустимо».

Сабухи Ибадов:«Я думаю, нам придется еще один раз воевать, выгнать всех уродов окончательно. Слава 🇦🇿👍».

Эсмира Гасымова:«КАРАБАХ АЗЕРБАЙДЖАН. НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ!»

Aminajabarova: «Россия каждую минуту меняет свое мнение в пользу армян. Мурадову аукнется то, что он делал против нас. Бог все видит».

Mil.ru Генерал-лейтенант Рустам Мурадов

MamedagaDamirov: «Если «миротворцы России в лице командующего целуются с главой сепаратистов», что можно сказать? Россия поддерживает фашизм!»

ElcinMahmudov:«МЫ БУДЕМ ПРОДОЛЖАТЬ УЧЕНИ ЗАНКЕНДИ ХОДЖАЛЫ ВЕС КАРАБАХЕ» (сохранена орфография автора).

PashaNovruzbekov:«Азербайджан не устраивает позиция миротворцев — оставить как есть, ибо они обязаны выполнять подписанный договор трёх сторон о выводе оккупационных армянских войск с территории Азербайджана! Если не могут, то пусть уходят миротворцы и Азербайджан сам всё решит!»

EduardEduardov:«Кремлю нужно булочками шевелить сегодня, всё быстро меняется. Нужно исполнять обязательство. Долго морочить голову не получится. Тюрки все равно с темы не слезут при любом раскладе и найдут варианты принудить исполнять. Это не молдаване, которые смирились с потерей Приднестровья…»

Mod.gov.az Азербайджано-турецкие военные учения

Мирза Ахундов:«В основном сама Россия мутит воду между Арменией и Азербайджаном. Они могли бы этот вопрос решить между собой без России, просто мир и дружба между Арменией и Азербайджаном Россию не устраивают. Имперские замашки покоя не дают России, а до руководства этих двух республик пока не доходит, когда дойдет — уже поздно будет, запомните!»