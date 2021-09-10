Мир, включая страны, у которых в Афганистане многое поставлено на карту, смирился с возвращением «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти. Теперь и радикальному движению придется выстраивать отношения с миром. Тем не менее достижение этой цели может столкнуться с большими трудностями как из-за внутреннего, так и ввиду внешнего давления, пишетМохаммед Айюб в статье, вышедшей 10 сентября в The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не такая сплоченная сила, как казалось во время войны против американских военных и правительства Кабула. Различные фракции движения объединяла общая цель — изгнать иностранцев и свергнуть их «марионеточный» режим. Теперь, когда цель достигнута, движению придется столкнуться с внутренними противоречиями.

Принципиальный раскол наблюдается между более умеренным, базирующимся в Дохе внешним руководством радикалов, которые вели переговоры о выводе американских войск, и бескомпромиссными командирами в Афганистане и их идеологическими союзниками. Как показывает состав временного правительства, сторонники жесткой линии, фракция Кандахари, одержали верх над Дохинской группой.

Лидер дохинской фракции мулла Абдул Гани Барадар, который был главным переговорщиком с США и, как полагали, должен был возглавить правительство, оказался на второстепенной роли. В правительство входит Сираджуддин Хаккани, лидер сети Хаккани (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поддерживаемой Межведомственной разведкой Пакистана. Сеть была признана террористической организацией США и ООН.

Defense.gov С делегацией на встрече представитель США Залмай Халилзад (2-й слева) и госсекретарь Майк Помпео; Абдул Гани Барадар (4-й слева), Абдул Хаким Исхакзай (5-й слева); Сухаил Шахин (крайний справа). Сентябрь 2020 г.

Ожидается, что состав этого жесткого временного правительства будет иметь серьезные последствия и для внешней политики Кабула.

Из-за того, что «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему действует в Афганистане и на его границах с Пакистаном, а также из-за возникновения «Исламского государства Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сталкивается с серьезными последствиями в области международных отношений. Хотя официальные лица движения заверили международное сообщество, что оно не позволит использовать афганскую территорию в качестве базы для международного терроризма, большинство иностранных правительств скептически относятся к таким заверениям, учитывая давние связи между «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Многие лидеры ИГ-Х (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — бывшие члены «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), разочарованные его якобы умеренностью из-за его контактов с США. Они представляют собой прямой вызов авторитету и легитимности радикального движения. ИГ-Х (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвинило «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в том, что движение является агентом американцев, заявив, что захват Афганистана радикалами является частью плана, разработанного американцами.

Присутствие «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и особенно «ИГ-Х» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чрезвычайно затрудняет задачу афганских радикалов, желающих представить себя миру как реформированную организацию. Если «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) слишком активно будет заниматься удовлетворением озабоченностей Запада, чтобы получить международную помощь для своей ветхой экономики, ИГ-Х (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может создать серьезные проблемы для его легитимности как исламского режима.

Но жесткое правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вероятно, оттолкнет не только западные державы, но и таких важных соседей, как Китай, Россия и Иран, которые имеют важные стратегические и экономические интересы в Афганистане.

isafmedia Талибы (запрещенная в РФ организация)

Китай, похоже, рассматривает Афганистан как экономический приз в контексте своей инициативы «Один пояс и один путь», особенно из-за огромных и в значительной степени не добываемых запасов полезных ископаемых. Однако радикальный режим по соседству, который стремится оказывать помощь пострадавшим мусульманам по всему миру, вероятно, будет рассматриваться Пекином как серьезная угроза безопасности из-за его собственной политики, близкой к «геноциду», нацеленной на уйгуров в Синьцзяне.

В Афганистане уже живут уйгурские боевики «Исламского движения Восточного Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это, вероятно, станет яблоком раздора между Пекином и Кабулом, несмотря на заявление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о том, что они стремятся к дружественным отношениям с Китаем.

Россия находится в аналогичном затруднительном положении. Подобно Китаю и Ирану, Москва «злорадствовала» по поводу унизительного ухода Америки из Афганистана. Посланник президента Владимира Путина в Афганистане Замир Кабулов назвал «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «гораздо более надежным партнером, чем марионеточное правительство в Кабуле». Тем не менее связи афганских радикалами с чеченскими и другими мусульманскими боевиками в России и Узбекистане, а также его радикальная исламская идеология вызывают озабоченность в Москве.

Опасность того, что Афганистан погрузится в хаос в результате распрей между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или в результате возникновения вызовов его режиму на севере страны, беспокоит Россию, поскольку такое развитие событий может открыть путь ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к поиску у границ России плацдармов, которые они могут использовать для дестабилизации союзных с Москвой государств Центральной Азии.

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Иран находится в похожей ситуации. Обрадованный унижением Вашингтона, президент Ирана Эбрагим Раиси приветствовал победу «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявив, что «военное поражение Америки должно стать возможностью восстановить жизнь, безопасность и прочный мир в Афганистане». Иран также возобновил экспорт топлива в Афганистан по просьбе последнего в знак того, что с уходом американцев экономическое сотрудничество между двумя странами, вероятно, расширится.

Однако Тегеран также глубоко обеспокоен прежним отношением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к шиитскому меньшинству в Афганистане и его глубокой враждебностью по отношению к самому Тегерану. Иран чуть не вступил в войну с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 1998 году после того, как те убили 10 иранцев, большинство из которых были дипломатами, в городе Мазари-Шариф.

Если нереформированные идеологи снова возьмут под свой контроль режим талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), это может создать прямую угрозу безопасности Ирана из-за их инстинктивной ненависти к шиитам. На случай этой непредвиденной ситуации Иран имеет в резерве несколько тысяч хорошо обученных членов бригады Фатемиюн, которая состоит из афганских беженцев-шиитов, сражавшихся в Сирии на стороне Башара Асада. Он может обрушить их на «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), если отношения с Кабулом ухудшатся.

Пакистан, главный сторонник талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), также оказался в затруднительном положении. Правительство Пакистана, особенно военные, приветствовало победу «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по стратегическим причинам, связанным с его продолжающейся конфронтацией с Индией. Но он опасается ответной реакции, с которой Исламабаду придется столкнуться в плане возобновления действий экстремистов на самой территории республики, особенно со стороны пакистанского «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Для Пакистана победа афганских радикалов — палка о двух концах.

Master Sgt. Michael O'Connor Вооруженные силы США проверяют пограничный контрольно-пропускной пункт в Торкхаме, между провинцией Нангархар в Афганистане и Хайбер-Пахтунхва в Пакистане

Все соседи Афганистана должны каким-то образом совместить плюсы и минусы возвращения «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане. Что еще более важно, перед режимом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стоит непростая задача поиска баланса между прагматическими инстинктами Дохинской группы и идеологической приверженностью сторонников жесткой линии. Учитывая напряженность внутри режима и скудность имеющихся ресурсов на выработку этого курса, возникает вопрос, сможет ли он найти это непростое равновесие. Если сделать это не удастся, весь регион может оказаться втянутым в серию крупных конфликтов.