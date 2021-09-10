В соцсетях Чукотки обострился продовольственный скандал — жители пишут множество обращений к местным властям с жалобами на отсутствие в магазинах автономного округа продуктов питания. А если что-то и есть, то либо просроченное, да и по космическим ценам, например, десяток яиц продают за 385 рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Продукты

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На странице doskapozorachukotki в Инстаграм регулярно появляются сообщения от местных жителей с требованием решить проблему с завозом продуктов питания и регулировать цены.

«Прошу местные власти посёлка Провидения и губернатора Чукотки Романа Копина отреагировать на сложившуюся ситуацию в посёлке. В магазинах полностью отсутствуют молоко, йогурты, яйцо, капуста, фрукты (бананы, груши, нектарины и т. п.), овощи. И нужно не забывать, что осталось чуть больше недели до выборов. Если местные власти до выборов ничего не сделали, то уже ничего и не будет. Стыдно должно быть. А ближайший корабль из Владивостока будет только в начале октября», — обратился к губернатору житель Провидения.

Алексей Иванов ИА REGNUM Полупустые прилавки

«Господин Роман Валентинович, выборы на носу, что творится в Угольных Копях? Прилавки пустые, частники привозят продукты, цены космические. Яйца продают по 400 руб., это продукты первой необходимости. Хвастаетесь, что строите теплицы, — 840 руб. за кг овощей. Вы посмотрите, что творят с ценами. Летом товаров первой необходимости дешевле 400 руб. нет. Один алкоголь и день, и ночь продают, и везут только его», — аналогичное обращение поступило от жителя посёлка Угольные Копи.

«Бананы по 745 рублей, в соседнем магазине желтые по 320», — пожаловались жители Чукотки.

«Золотые яйца губернатора», — прокомментировал пользователь nataliaalekseenka.

От отсутствия продуктов питания страдают не только жители посёлков, нет их в ассортименте в Анадыре и в Билибино.

«В Анадыре яиц нет! Что там говорить о посёлках! Думаете, до выборов завезут?» — написал пользователь liolkanepomniashchaia.

«Копин до чего довёл Чукотку, всё продал. Люди, как жить дальше?» — спросил white_topo.

«За всё лето был один только корабль с продуктами. Одна просрочка на прилавках», — написала ansannazalata.

«Который год уже безобразная ситуация с обеспечением продуктами. Люди ждут навигацию, надеются поесть свежего по не космическим ценам, а в итоге», — пожаловалась natalinka_nova_filo.

«Купили картошку в супермаркете (ТЦ «Новомариинский»). Вся гнилая, за две авоськи больше 600 руб, урожай 2021 года», — прислал сообщение с фото гнилой картошки житель Анадыря.

ИА REGNUM Картофель в магазине

«Милые люди, покупающие картошку за 600 рублей. Уже 20 лет, как уехала с Чукотки, но помню … Яйцо в порошке, молоко порошковое, картошка сухая нарезанная, перед варкой замачивали в воде. Вроде перемены должны быть к лучшему… Перед Новым годом мандарины по 850 рублей. Иногда приезжаю домой, к ценам привыкаю быстро, но стараюсь ничего не покупать. Без острой необходимости», — призналась olgagennadievnam.

«Как в 90-х будем? А развитие Дальнего Востока? Все ждём и ждём», — переживает nataliagripekina.

Как сообщало ИА REGNUM, для многих граждан России ситуация с ценами на основные продукты питания стала по-военному тревожной, заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание замглавы Минпромторга РФ о том, что в России стабильная ситуация с ценами.