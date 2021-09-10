Новость о гибели главы МЧС России Евгения Зиничева на учениях вызвала живой интерес со стороны читателей в Италии. В комментариях большинство пользователей соцсетей выражают соболезнования, восхищаясь мужеством министра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mchs.gov.ru Евгений Зиничев

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«Достойный человек чести. Пусть он покоится с миром. Он это заслужил», — отметила Матильде С.

«Святая матушка Россия!» — восклицает Дарио С.

«Сожалею, земля ему пухом», — добавил Франко А.

«Министр погиб, спасая жизнь телережиссера… искренне соболезнуем… таких министров больше нет», — считает Лиана С.

«Доблесть и презрение к опасности. Великий человек», — восхитился Клаудио Р.

При этом многие сравнивают Зиничева с членами итальянского правительства. Сравнение это, мягко говоря, оказывается не в пользу чиновников Италии.

«Интересно, а в Италии наш министр когда-нибудь сделал бы что-нибудь подобное?» — задаётся вопросом Филипп В.

Алексей Колчин ИА REGNUM Глава МЧС России Евгений Зиничев

«Наши министры позволили бы нам умереть», — считает Эдиджио В.

«Наши толкнули бы нас», — усилила Карлотта Лаура А.

«Похоже, для наших министров единственное приключение, на которое они способны, — это пересесть из автомобиля в кресло и обратно», — иронизирует Флавио А.

«В Италии ни один министр не нырнёт, чтобы спасти гражданина. Как говорится, они не так глупы», — заключил Диего С.

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