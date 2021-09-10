Информация о том, что глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александр Старух предложил судиться с Россией по поводу провального курортного сезона в регионе в связи с нашествием медуз из-за якобы Крымского моста, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 9 сентября в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Москали виноваты!»

«Вот к чему приводит повальная безграмотность. Я как-то на комментарий наткнулась от украинца, даже заскринила его, как шедевр. Он писал: «Сваи Крымского моста пробили дыры, через которые и уходит вода. Она остужает (орфография сохранена) ядро земли, в следствие чего наступают всё более суровые зимы. Газпром всё сильнее сажает на иглу Европу». Вот как получается! Что уж тут про медуз говорить…» — написала Наталья Г.

Zoda.gov.ua Александр Старух

Многие пользователи пришли к выводу, что украинский народ постепенно скатывается в полноценное безумие. Если раньше это выглядело забавным, то теперь это вызывает настоящую тревогу.

«Никак майданутые и на медузах наш триколор разглядели? Как же им, бедным, тяжело живётся! Везде чудится «рука Москвы»… и все очевиднее диагноз… всё это выглядит уже не таким смешным, их уже просто жаль, смеяться уже не получается. Украинцев становится уже откровенно жалко. Совсем разум потеряли», — указывает Андрей К.

Некоторые комментаторы отмечают, что нашествие медуз в данном регионе происходит по естественным причинам с завидной регулярностью. Поэтому делать из обыкновенного природного явления злонамеренность России — очень глупое занятие.

«А ещё дожди, метели, наводнения и так далее. А тут у них, видишь ли, медузы. А вода мокрая, и ещё она замерзает. И во всём этом виноват кто? Правильно — мост и лично Путин! Этот полнейший цирк — правительство Украины хоть иногда отдыхает от своего больного мозга?» — задаётся вопросом Natalja M.

«Вода во всем мире потеплела — вот и медузы. Раньше в Чёрном море в начале июня не искупаешься — сейчас же — пожалуйста!» — отмечает Ольга Е.

Часть людей считает, что медузы были и будут в Азовском море, и никакие украинские безумные чиновники не отменят данного факта. Украинским властям пора понять, что перевод стрелок в сторону России уже не работает, пишут граждане.

«Медузы там всю жизнь плавают! Помню, как ещё ребёнком в Крыму ловили больших и маленьких, а тётя-крымчанка натирала медузами ноги. Она говорила, что это очень полезно», — поделилась историей Виктория Б.

Андрей Грук ИА Красная Весна Медузы

Ряд пользователей указывает на то, что с медузами можно и даже нужно бороться, и для этого существуют давно всем известные методы. Судя по всему, украинские власти вновь решили сэкономить и перевести внимания с себя на кого-нибудь другого.

«А что, сетки от медуз — уже не метод борьбы? Весь мир ими пользуется, а тут что мешает? Или их надо придумать заново в Мариупольский области? Украинские власти, займитесь наконец-то уже делом!» — обращается Ирк А.

Напомним, 9 сентября украинское издание УНИАН опубликовало материал, согласно которому глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александр Старух предложил судиться с Россией по поводу провального курортного сезона в регионе в связи с нашествием медуз из-за якобы Крымского моста.