Олег Иванов

«Понятно, почему в целом ситуация на рынке труда в прошлом году в России ухудшилась: 2020 год был одним из худших практически по всем экономическим показателям, что обусловлено в первую очередь пандемией коронавируса и связанными с ней «локдаунами» и прочими ограничительными мерами. Сложно себе представить, что в текущем году может быть хуже, чем в предыдущем. Поэтому я с оптимизмом смотрю в будущее: думаю, что нас ожидает определенный экономический подъем, что повлечет за собой и улучшение на рынке труда. Уже по первому полугодию мы видим, что начался пусть и небольшой, но рост ВВП, производства, реальных доходов населения, стала сокращаться безработица».

А вот руководитель аналитического центра «Акценты» Антон Чаблин считает, что большинство регионов всё ещё практикуют советский подход к вопросам регулирования занятости, что не может дать результата в современных условиях.

Антон Чаблин

«Считается, что создание крупных центров освоения ресурсной базы должно привлекать работников. Но сейчас все работает по-другому: изменились и процессы маятниковой миграции, и более массовыми стали процессы отходничества, что привело к обезлюживанию целых городов и районов. В то же время идет и иной процесс — рурализация, когда жители крупных городов стараются жить в пригородах, работая удаленно на крупные компании. В любом случае сейчас не мегапроектами нужно людей заманивать, а созданием комфортной городской среды. И неважно, в мегаполисах или в пригородах. Пока региональные власти этого не осознают и не смогут гибче реагировать на демографические вызовы, рынок труда будет так же подвержен любым влияниям».

Богатые богатеют, бедные беднеют

Наиболее острым вопросом, вставшим перед субъектами России в 2020 году, стала проблема безработицы, что заставило региональные власти предпринять ряд мер, направленных на её купирование. Так, власти Башкирии приняли решение о субсидировании работодателей, которые принимают на работу сотрудников предпенсионного возраста, инвалидов и выпускников, планируется создать 5 тыс. мест на территории особых экономических зон и на новых, создающихся в республике предприятиях. Также предполагается переобучение безработных граждан за счёт государства с их последующим трудоустройством. В Самарской области в число мероприятий, направленных на сокращение безработицы, вошли такие меры, как организация консультаций для самозанятых и курсов по профориентации, получению дополнительного профессионального образования, помощь в организации своего бизнеса, обучение техникам составления резюме и поиска работы с помощью портала госуслуг и ряд других. В Нижегородской области утверждена программа восстановления занятости, которая включает в себя переобучение безработных, содействие работе центров занятости и проведение ярмарок вакансий.

По мнению экспертов, способствовать занятости населения и росту доходов граждан могут альтернативные центры притяжения. Антон Чаблин выделяет среди них Татарию (проект Иннополиса), Нижегородскую область (проект IT-кластера) и Сахалинскую область (проект Экополиса).

«Мне кажется, что в нынешних реалиях только такие проекты позволят гарантировать конкурентоспособность регионов на рынке труда, особенно в условиях открытых границ», — считает эксперт.

В свою очередь Дмитрий Назаров отмечает, что новой тенденцией в сфере занятости населения стала работа дистанционным методом:

«Предположим, существует некоторая компания на севере или в Москве, или в Санкт-Петербурге. Она предлагает вакансии для специалистов из регионов. Если раньше для принятия решения специалисту требовалось решить проблему с жильем, то сейчас подобные компании предлагают аналогичные работы дистанционно. Это, кстати, привело к «оттоку» более опытных специалистов из одних регионов в другие и в центр, где средняя заработная плата выше. Значит, региональные рынки труда получили больше вакансий, и ситуация на них улучшится».

Цитата из к/ф «Погружение». Реж. Вим Вендерс. 2017. США — Франция — Испания За работой

Несколько иной точки зрения придерживается Олег Иванов, который считает, что ситуация улучшится в сильных регионах, но в субъектах с невысоким уровнем развития принципиальных изменений не произойдёт:

«Будет еще больший рост в Москве и Санкт-Петербурге, Московской области, Татарстане, Башкирии. А вот в регионах Северного Кавказа, в Туве, на Алтае вряд ли следует ожидать каких-то серьезных улучшений: это депрессивные регионы, которые не могут развиваться самостоятельно, без господдержки. Полагаю, сами субъекты Федерации здесь мало чем могут себе помочь. Нужно открывать новые производства, создавать новые рабочие места, повышать средний уровень зарплаты. Но это под силу только тем регионам, которые уже экономически крепки и стабильны. Можно повысить в трехстороннем коллективном соглашении (между правительством региона, работодателями и профсоюзами) минимальный уровень зарплаты, что немного «оживит» рынок труда во всех отраслях. Но готовы ли к этому работодатели, которые сами находятся сегодня не в лучших условиях?»

По его мнению, начинать решать экономические проблемы нужно «с головы», с федерального уровня.

«Государству следует в том или ином виде вернуться к плановой экономике, заниматься госрегулированием на инвестиционном рынке. Необходимо относительно равномерно инвестировать во все регионы страны, а не только в самые богатые. Иначе депрессивные субъекты Федерации так ими и останутся. С каждым годом мы видим, что богатые регионы становятся еще богаче, а бедные — еще беднее, и ничего не меняется на протяжении десятилетий», — резюмирует Олег Иванов.

Таким образом, ситуация на рынке труда в 2021 году должна улучшиться, что связано главным образом с окончанием острой фазы пандемии коронавирусной инфекции, но вопрос об относительном выравнивании уровня жизни граждан в разных субъектах по-прежнему стоит остро, и решения его в обозримом будущем не видно.