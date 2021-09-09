Список самых лучших городов мира, опубликованный в британском журнале TimeOut, согласно которому Москва заняла 34-е место, вызвал бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 9 сентября в социальной сети Facebook.

Константин Богаевский. Город будущего . 1932

«Для москвича Москва — лучший город Земли! Это не значит, что не нужно ничего улучшать. Каждый из нас прибирается в доме и делает его всё более и более уютным, так что нет предела совершенству. Есть проблемы, и их надо решать, и это делается. Инфраструктура здесь реально одна из лучших в Европе!» — указывает Aleks S.

Многие пользователи пришли к выводу, что Москва постепенно набирает обороты и вскоре займёт лидерские позиции по уровню развития среди других городов на нашей планете.

«При такой мощной динамике реконструкции и обустройства столицы, заданной при актуальной власти Москвы, быть городу через пару лет самым привлекательным для жителей всего мира!» — пророчит Виктор Н.

Некоторые комментаторы напомнили, что помимо Москвы в России есть ещё города, но по какой-то причине лишь столицу Российской Федерации за рубежом считают достойной называться привлекательным населённым пунктом.

«А другие города на периферии Российской Федерации, что, вошли в список худших в мире?» — задаётся вопросом Тамара Б.

«Все уже в России привыкли, что всё внимание достаётся Москве. Даже тот же Санкт-Петербург вечно плетётся вторым номером. А почему бы не сделать так, чтобы все города в России были одинаково привлекательными? Они что, по мнению властей, этого не достойны? Или в Москве люди больше всех работают?» — задаётся вопросом Иван Е.

NASA Современный вид столицы из космоса

Часть людей считает, что гордиться московским властям в сложившейся ситуации нечем, ведь даже отмеченные в статье преимущества Москвы либо достались городу от предыдущих поколений, либо же попросту не функционируют в полную силу из-за пандемии коронавируса.

«Аж 34-е место по версии журнала! Вот это настоящий прорыв! Отмечено среди заслуг наличие метро, построенное в советское время, а также кафе и рестораны, более 200 из которых закрылось стараниями столичных властей якобы ради борьбы с пандемией. Больше похвастаться, судя по всему, нечем», — считает Серж К.

Ряд пользователей указывает на то, что все достоинства Москвы стали возможны благодаря всем регионам Российской Федерации, которые обязаны делиться со столицей своими доходами.

«Еще бы, ничего удивительного. Ведь все наши российские деньги там вертятся, в столице. У них там своё отдельное государство. Вы посмотрите, как живут другие города в нашей необъятной Родине. Это же позор — гордиться одним городам, пока другие влачат жалкое существование», — поделилась своим мнением Елена Н.

«Конечно, Москва — лучший город в России. У нас вся страна на одну лишь Москву пашет, чтобы элите там жилось хорошо. А на замкадье всем наплевать. Поддерживают тут жизнь, чтобы опять-таки Москве было где брать деньги», — пишет Данис Н.

Напомним, 8 сентября британский журнал TimeOut опубликовал список самых лучших городов мира, в котором Москва заняла 34-е место. Высшие места на пьедестале в рейтинге издания заняли Сан-Франциско, Амстердам и Манчестер.