«Смешно и страшно» — сети о губернаторе Приморья и пьяном стороже
Заявление главы Приморского края Олег Кожемяко о том, что во время незапланированной проверки на строительной площадке школы в посёлке Волчанец его лично встретил лишь нетрезвый сторож, а самих рабочих на объекте почему-то не было, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 9 сентября в социальной сети «ВКонтакте».
"Это же надо так не вовремя (или вовремя) напиться, чтобы проснуться знаменитостью! Звездный час этого сторожа настал», — считает Andrey A.
Многие пользователи были очень удивлены тем, как сторожу не повезло поддаться соблазну зелёного змея и напиться именно в тот момент, когда с инспекцией нагрянул не кто и иной, а сам губернатор региона.
«Какой сторож всё-таки добросовестный оказался! В свой законный выходной на объекте свой пост держал! Объект не бросил, охранял его! Просто отопления в будке нет, для «сугрева» выпил малёха. А что, не костёр же ему разводить посреди стройки!» — издевается Ирина Я.
Некоторые пользователи отмечают, что глава Приморья поступил на удивление достойно, не став издеваться над печальным состоянием сторожа на потеху публике.
«Это не детсад, не школа и не атомный реактор. Ну, выпил и выпил. Неправильно, но не смертельно. Ничего криминального мужик не совершил. А губернатору, если честно, большое уважение за то, что не стал на публику орать и ругать человека, повышая тем самым свой авторитет. Сделал замечание и пошёл дальше разбираться», — указывает Алексей Д.
Часть людей считает, что ситуация крайне тревожная, ведь власти вроде бы и пытаются наладить жизнь на вверенной им территории, но всё равно этот булыжник не двигается с места.
«Все ударились в обсуждение охранника. Да бог с ним, с ним ничего страшного не будет! Он на двадцатом месте, наверное, уже работает. И везде пил. И будет пить. А страшно посмотреть в корень: воз и ныне там. Детишки в две-три смены учатся, школу окончат в старых стенах. Так у нас тут, куда ни кинь. Не могу судить о Кожемяко, один в поле не воин, но он особенный воин, поэтому должен бы в курсе быть. Страшно и смешно. Смешно и страшно», — пишет Нина К.
Ряд пользователей указывает на то, что, судя по всему, именно этот объект строительства ещё долго не увидит своего этапа завершения и не будет введён в эксплуатацию в ранее оговоренные сроки.
«Ну, судя по всему, нового здания детишкам ещё долго не увидеть. Пока эта власть раскачается, выберет нового подрядчика, который приступит к работам, уже год закончится. Повезёт, если работа возобновится к следующему лету, но и это маловероятно», — предполагает Рустам Л.
Отдельные комментаторы отмечают, что наблюдают схожую ситуациию вообще везде, и на стройках, и в области городского благоустройства.
«У нас так же дворы благоустраивают. Вот с июня начинается цирк: рабочие приедут на объект, поработают денёк, а потом исчезают на неделю. Наверное, набирают кучу подрядов, а людей и техники, естественно, не хватает. Вот и работают то тут, то там, а толку ноль. И тут и там ничего не сделано, а если сделано, то из рук вон плохо», — поделилась своим мнением Полина М.
Напомним, 9 сентября глава Приморского края Олег Кожемяко сообщил в Instagram, что во время незапланированной проверки на строительной площадке школы в посёлке Волчанец его лично встретил лишь нетрезвый сторож, а самих рабочих на объекте почему-то не было.