Заявление главы Приморского края Олег Кожемяко о том, что во время незапланированной проверки на строительной площадке школы в посёлке Волчанец его лично встретил лишь нетрезвый сторож, а самих рабочих на объекте почему-то не было, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 9 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Алкоголь

"Это же надо так не вовремя (или вовремя) напиться, чтобы проснуться знаменитостью! Звездный час этого сторожа настал», — считает Andrey A.

Многие пользователи были очень удивлены тем, как сторожу не повезло поддаться соблазну зелёного змея и напиться именно в тот момент, когда с инспекцией нагрянул не кто и иной, а сам губернатор региона.

«Какой сторож всё-таки добросовестный оказался! В свой законный выходной на объекте свой пост держал! Объект не бросил, охранял его! Просто отопления в будке нет, для «сугрева» выпил малёха. А что, не костёр же ему разводить посреди стройки!» — издевается Ирина Я.

Kremlin.ru Губернатор Приморского края Олег Кожемяко

Некоторые пользователи отмечают, что глава Приморья поступил на удивление достойно, не став издеваться над печальным состоянием сторожа на потеху публике.

«Это не детсад, не школа и не атомный реактор. Ну, выпил и выпил. Неправильно, но не смертельно. Ничего криминального мужик не совершил. А губернатору, если честно, большое уважение за то, что не стал на публику орать и ругать человека, повышая тем самым свой авторитет. Сделал замечание и пошёл дальше разбираться», — указывает Алексей Д.

Часть людей считает, что ситуация крайне тревожная, ведь власти вроде бы и пытаются наладить жизнь на вверенной им территории, но всё равно этот булыжник не двигается с места.

«Все ударились в обсуждение охранника. Да бог с ним, с ним ничего страшного не будет! Он на двадцатом месте, наверное, уже работает. И везде пил. И будет пить. А страшно посмотреть в корень: воз и ныне там. Детишки в две-три смены учатся, школу окончат в старых стенах. Так у нас тут, куда ни кинь. Не могу судить о Кожемяко, один в поле не воин, но он особенный воин, поэтому должен бы в курсе быть. Страшно и смешно. Смешно и страшно», — пишет Нина К.

Ряд пользователей указывает на то, что, судя по всему, именно этот объект строительства ещё долго не увидит своего этапа завершения и не будет введён в эксплуатацию в ранее оговоренные сроки.

«Ну, судя по всему, нового здания детишкам ещё долго не увидеть. Пока эта власть раскачается, выберет нового подрядчика, который приступит к работам, уже год закончится. Повезёт, если работа возобновится к следующему лету, но и это маловероятно», — предполагает Рустам Л.

Отдельные комментаторы отмечают, что наблюдают схожую ситуациию вообще везде, и на стройках, и в области городского благоустройства.

«У нас так же дворы благоустраивают. Вот с июня начинается цирк: рабочие приедут на объект, поработают денёк, а потом исчезают на неделю. Наверное, набирают кучу подрядов, а людей и техники, естественно, не хватает. Вот и работают то тут, то там, а толку ноль. И тут и там ничего не сделано, а если сделано, то из рук вон плохо», — поделилась своим мнением Полина М.

Напомним, 9 сентября глава Приморского края Олег Кожемяко сообщил в Instagram, что во время незапланированной проверки на строительной площадке школы в посёлке Волчанец его лично встретил лишь нетрезвый сторож, а самих рабочих на объекте почему-то не было.