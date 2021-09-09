Заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что объединение столицы и области усложнило бы управление всем регионом, потому что городу хватает своих проблем и задач, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 9 сентября в социальной сети «ВКонтакте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собянин

«Раньше всегда область и её областной центр были единым, по сути, регионом, но теперь даже ближайшее Подмосковье по уровню жизни превратилось в откровенное гетто. Химки, например, на кольцевой, ближе к центру, чем все спутники Москвы вроде Зеленограда, её новостройки за пределами кольцевой. И всё ещё при этом относимся к области. Даже в клиники Москвы направление не взять, всё платно, не говоря уж об огромной разнице в пенсиях и зарплатах в соседних домах: один в Москве, соседний уже в области! И поэтому здесь наблюдается отток местных и засилье мигрантов», — поделилась своим мнением Алла Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что объединение Москвы и Подмосковья установило бы справедливость в социальных выплатах и льготах для населения. Другие отмечают, что реализация такой дерзкой идеи будет стоить слишком дорого, поэтому вероятность того, что власти пойдут на этот шаг, крайне мала.

«Слишком будет затратно. А если честно, то в Москве платят больше, а расходы те же. К примеру, в Москве за ветерана доплачивают тысячу рублей, а в Подмосковье — 160 рублей. И примеры можно приводить без конца. Магазины те же, цены и услуги те же», — написал Alexander M.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Некоторые комментаторы отмечают, что подобный опыт в иных регионах показал свою безрезультатность и скорее вредность.

«Забавно. Когда в других городах происходит объединение, так там власти всё что угодно делают, но народ даже и не думают спрашивать. Результатом оказывается полная разруха некогда устойчивых отдельных муниципальных образований», — пишет Serge S.

Часть людей считает, что желающих сменить жизнь в Подмосковье на пребывание в Москве, хоть и формально, найдется сполна, поэтому столичные власти играют в очень опасную игру.

«Боюсь, что поток подмосквичей, желающих стать наконец-таки москвичами, будет столь объёмным, что коренным жителям столицы нечего будет противопоставить им. Объединение неминуемо», — уверен Олег Н.

Ряд пользователей указывает на то, что условное восстановление справедливости в отношении Подмосковья не решит проблему с несправедливостью в других регионах. Поэтому граждане предлагают объеденить Москву со всей Россией.

«Объедините, пожалуйста, Москву со всей Россией. Уж очень хочется иметь все те блага, на которые скидывается вся Россия, а имеют удовольствие этим пользоваться только москвичи», — отмечает Светлана З.

Mos.ru МКАД

«В сложившейся ситуации было бы неплохо Москву объединить со всей Россией. А то Москва — это государство в государстве, граждане которого имеют больше прав, чем остальные жители России, больше доходов и живут в совершенно других условиях», — указывает Вячеслав О.

Напомним, 8 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью сайту «Комсомольская правда», что объединение столицы и области усложнило бы управление всем регионом, городу хватает своих проблем и задач.