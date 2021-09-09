Информация о том, что жилая недвижимость в 2021 году сильнее всего дорожает в туристически привлекательных городах России, но доходность вложений в недвижимость в целом снижается из-за того, что рост стоимости аренды не успевает за увеличением цен на жильё, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 9 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Кореиз. Крым

"Сплошные рекорды. Льготная ипотека задумывалась для помощи простым гражданам, а помогла в итоге ненасытным банкирам. Браво! Спасибо вам, гениальные наши экономисты! Без вас мы бы и не знали, куда свои деньги деть. Теперь их просто нет, а значит, нет и проблемы», — пишет Павел С.

Многие пользователи отреагировали крайне негативно на данную новость. Люди отмечают, что рост цен на недвижимость означает лишь то, что всё меньше граждан могут себе позволить приобрести такое жильё.

«Спасибо нашему правительству за льготную ипотеку. Поддержали, так поддержали население! Про доходы забыли все, правда, да и теперь квартиру вообще купить не могут, даже в ипотеку», — отмечает Михаил К.

Некоторые комментаторы подтверждают, что всё больше и больше граждан из разных регионов России предпочитают обосноваться на юге нашей необъятной Родины.

«К нам, в Краснодар, действительно многие переезжают. Здесь пробки на дороге хлеще, чем в Москве! Радует только одно: пока что цены на аренду не взлетели, ведь в регионе размеры зарплат просто смешные», — указывает пользователь под псевдонимом «Имя Фамилия».

(сс) Maska999 Краснодар

Часть людей считает странным тот факт, что в цене растут не только новостройки, но и вторичное жильё.

«Ладно. Можно ещё как-то понять то, что новостройки дорожают из-за роста цен на стройматериалы. Но вторичка-то с какой стати подскочила в цене?! Халупы, однушки и студии даже в старых вонючих домах стоят, как хорошая четырёхкомнатная квартира или частный дом пару лет назад!» — возмущается Ольга Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что рост цен на недвижимость подстёгивает интерес граждан к переезду, к примеру в Краснодарский край, где собственники естественным образом повышают стоимость своего имущества.

«Связано это, скорее всего, что люди начали стремиться на юг. Многие перешли на удалёнку и могут, не меняя место работы, перебраться в более тёплые регионы Российской Федерации. А раз растёт спрос, значит растёт и цена на уже имеющееся предложение. Ничего удивительного тут нет», — считает Евгений Ф.

Нашлись и те, кто отмечают, что не только цены на жильё в южных регионах России, но и практически всё в нашей стране в последнее время значительно дорожает.

(сс) Евгений Лодянов Сочи

«Растёт цены не только на квартиры в Краснодарском крае, но и вообще везде и на всё! К примеру, в Хабаровском крае жильё тоже подскочило в цене. С чего бы вдруг? И на квартиры во всех регионах, и на стройматериалы, и на автомобили, бытовую технику, еду и т. д. Близится грандиозные шухер!» — пророчит Василий В.

Напомним, 9 сентября РИА Недвижимость опубликовало материал, согласно которому жилая недвижимость в 2021 году сильнее всего дорожает в туристически привлекательных городах России, но доходность вложений в недвижимость в целом снижается из-за того, что рост стоимости аренды не успевает за увеличением цен на жильё.