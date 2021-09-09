Управление Роспотребнадзора по Саратовской области рекомендовало исключить массовые мероприятия в честь Дня города. В ведомстве считают, что необходимо отказаться от праздников в населенных пунктах региона, поскольку это приведет к концентрации большого количества людей. Подобные высказывания прозвучали 9 сентября, во время заседания координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, от заместителя главы регионального управления Роспотребнадзора Надежды Матвеевой.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж Леонид Гайдай. 1971. СССР Фига

Она отметила, что ситуация с коронавирусом имеет стабильный характер, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом среди детей. Матвеева напомнила участникам совещания о минимизации количества контактов жителей друг с другом в контексте грядущего Дня города в Саратове.

«Высокий риск и осложнение обстановки сохраняется в связи с проведением мероприятий на территории области. В преддверии мероприятий, приуроченных к Дням города в различных населенных пунктах, ведомство считает необходимым учитывать ситуацию с заболеванием. Планировать проведение таких мероприятий нужно с максимально возможным разобщением населения на различных площадках. Необходимо исключить мероприятия, при которых произойдет большая концентрация населения: массовые концерты, салюты и так далее, посмотреть которые собирается много людей. Нужно взвешенно подходить к планируемым мероприятиям. Если есть понимание, что мероприятие приведет к концентрации большого количества людей, необходимо отказаться от него», — заявила представитель регионального Роспотребнадзора.

Saratovmer.ru «Саратов — это я». День города 2018

По информации мэрии, вопрос с проведением в Саратове большого концерта, приуроченного ко Дню города, окончательно не решен. Из-за действующих коронавирусных ограничений праздничная программа мероприятий пока на согласовании, отметила пресс-секретарь главы города Татьяна Плющева.

«Как только будет понимание по формату, мы сразу все расскажем», — заверила представитель мэрии.

День города в Саратове празднуется на следующей неделе, 17−18 сентября.

На прошедшей неделе в Энгельсе отметили День города, который обернулся настоящим скандалом. Местные власти организовали концерт на центральной площади, куда пришли несколько тысяч человек. При этом ограничительные меры по средствам индивидуальной защиты, социальной дистанции, численности зрителей не соблюдались. Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин негативно высказался о произошедшем, а председатель регионального правительства Роман Бусаргин попросил Роспотребнадзор провести проверку по факту случившегося.

Возмущению саратовцев нет предела. Люди настолько устали от нескончаемых ограничений, тут еще и торжеств в честь Дня города не будет. Свои недовольства по этому поводу жители региона высказали в соцсетях.

«Мы и на районе шашлыки пожарим и запустим фейерверки», — написал Сергей Б.

«В Энгельсе провели, в Балаково провели, а Саратову опять шиш с маслом», — возмущается Юлия К.

«Каждый день в набитом транспорте мотаемся, и ничего», — считает Анастасия Ч.

«Общественного транспорта, забитого людьми, не существует. Выборы, пожалуй, тоже следует отменить в таком случае. Университеты со школами также закрыть. Только в других городах фестивали проводятся, и ничего», — поддержал Антон Г.

«Ой, ну я не могу, значит, в час пик в транспорте люди на голове друг у друга стоят — это ничего, в магазинах толпы — это тоже ничего, но кафе и концерты нельзя. Очередная бредятина», — присоединилась Elenochka_A.

«Что за несчастные люди там работают, что все праздники ненавидят? Так и хотят нагадить людям, а то, что в час пик творится в транспорте, они не видят. Конечно, это же не веселье и там нет салюта, чтобы отменить», — пишет Dina_H.

Engels.me Энгельс. День города 2019

«Опять на бедном народе сэкономить хотят. Раньше звёзды приезжали, администрация постоянно оплачивала, а сейчас даже фейерверк зажмотят», — высказалась Tanya_D.

«А выборы не запретили?» — интересуется Aleksandr K.

«А что же в Энгельсе не потребовали?» — добавила Ylia_Y.

«Энгельс успел», — написал пользователь под ником A.Tyuryakhin.

«Концерты запрещены, а голосовать надобно, там вируса нет, с ним проведена ограничительная беседа», — отметил Vitaliy_P.

«Вот интересно, почему нельзя сделать, как в Самаре было на День города, где салют запускался с воды на набережной. Все было красиво, и не было толпы людей. Зачем доходить до такого маразма. Мне, конечно, ни горячо, ни холодно от этого фейерверка, но все же», — сравнила Dariia_S.

«И биться сердце перестало. Что они еще придумают?» — утрирует Belan_K.

«Тогда и проводить день города не стоит», — утверждает 64nariman64.

Нашлись и те, кто поддержал рекомендации Роспотребнадзора.

По мнению Alexandra B., «лучше бы к каждому дню рождения города открывали новый объект значимый. Памятник там, ремонт исторического здания, высадка аллеи. Чего толку от этих салютов и концертов. Денег куча, а на выходе — пшик и эмоций на вечер один».

«Концерты точно надо исключить, а вот как салют распространяет вирус — это открытие, достойное изучения», — поддержала Olvladaleks.

Так, Andrei_R написал: «Страна вымирает, полный развал во всех сферах — какие салюты и концерты?! Вообще все празднования необходимо отложить на времена, когда народ будет жить достойно».

«Исключите день города к чертям собачьим», — поделился 4ivealokin.

Proatkarsk64.ru Аткарск

В саратовском Аткарске после требования регионального управления Роспотребнадзора исключить массовые мероприятия сократили праздничную программу в честь Дня города (11 сентября). По информации администрации района, концерт на площади Звезд в 19:00 и праздничный салют отменены. Остальные мероприятия пройдут с соблюдением ограничительных мер.

В администрации Петровского района также сообщают об отмене всех массовых мероприятий, приуроченных к 323-летию районного центра. Торжества были запланированы на 11 и 12 сентября.

В Саратовской области за время пандемии по состоянию на 9 сентября зарегистрирован 82 991 случай заражения коронавирусом. Наибольшее количество заболевших ежесуточно выявляют в Саратове. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет и несовершеннолетние.

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