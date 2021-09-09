В канун еврейского Новолетия, в этом году пришедшегося на минувшие два дня, было опубликовано исследование демографа профессора Серджио Дела Перголы из иерусалимского университета о состоянии еврейского населения земного шара на сегодня. Представленные им цифры можно оспаривать в отдельности, но общие тенденции проявлены достаточно точно.

Юдель Пэн. Часовщик. 1914

Согласно исследованию, в мире проживает сегодня 15,2 миллиона евреев, семь миллионов из которых проживают в Израиле, а шесть — в США. Можно сразу возразить на базе других исследований, что уже в позапрошлом году более половины евреев мира находились в Израиле. Но представим цифры профессора Дела Перголы для обобщенного обсуждения.

446 тысяч евреев обитают во Франции, 393 тысячи в Канаде, 292 тысячи в Великобритании, 175 тысяч в Аргентине, 150 тысяч в России. По 118 тысяч обнаруживаем в Австралии и Германии, 91 тысяча в Бразилии, 52 тысячи в ЮАР, 47 тысяч в Венгрии и всего 43 тысячи на Украине.

Сразу же вызывает сомнение предлагаемая численность американских евреев. Ежели подобная цифра звучала правдоподобно три-четыре десятка лет назад, то сегодня она сомнительна даже с учетом наплыва эмигрантов из СССР. Когда ассимиляции достигает 50—60%, трудно не предположить сокращения еврейского населения Америки. Высокая рождаемость при нулевой ассимиляции наблюдается там среди религиозных евреев, но их насчитывается не больше 10%.

Юдель Пэн. Письмо в Америку. 1903

Можно также усомниться том, что в России осталось всего 150 тысяч евреев. Скорее всего, не ушла в прошлое советская привычка отказываться от «неудобной» национальности при опросах и по возможности переписях. С другой стороны, приближающаяся к 90% ассимиляция и продолжающийся процесс алии в Израиль может объяснить столь низкую цифру. Но даже если мы удвоим цифру произвольно, то останемся перед фактом обнуления еврейского фактора в России.

Стоит оговориться: мы найдем немало евреев в определенных заметных областях российской жизни. Но это все отдалившиеся от еврейской общинности и общности индивидуумы, обычно совершенно чуждые и Израилю с его предназначением. Для сомневающихся: если 40−50 лет назад вы обнаруживали их повсеместно в среде врачей, учителей, музыкантов, то в наши дни — не сыщете почти.

Как ни посмотреть на демографическую картину еврейства, можно определенно говорить о скончании годов присутствия на европейском континенте. Это конец двухтысячелетней истории. Здесь были бы уместны философские и историософские рассуждения.

Ведь именно евреи принесли в Европу не только иудаизм, но лежащее в основе всей современной культуры и цивилизации христианство. Часто используемый термин «иудео-христианская цивилизация» справедливо оспаривается как иудеями, так и христианами, но и отметать его полностью невозможно. Если даже Иван Грозный мечтал порой об Израиле и Иерусалиме, то стоит задуматься о глубине симбиоза. Частичного и противоречивого, но — неоспоримого.

Юдель Пэн. Слепой со скрипкой. 1926-

Если мы сравним численно еврейское присутствие в Европе и в СССР перед началом Второй мировой войны с тем, что осталось в наши дни, то нет сомнения в необратимости процесса полнейшего исхода Израиля с континента Евразии. Можно иронизировать о смене в Европе еврейских соседей на арабских и мусульманских. Но это только малая частица от монументальной значимости смены понятия мирового еврейства на Израиль.

Даже если поверим профессору Дела Перголе, что еврейское население Израиля составляет не 55%, а всего 45% от общего числа евреев в мире, то перед нами неоспоримо гигантская победа сионизма. Напомним, что сионизм имеет одно и единственное значение — полное возвращение всех евреев мира на Землю Израиля. Если в 1948 году в Израиле насчитывалось 600 тысяч евреев, то сегодня — семь миллионов.